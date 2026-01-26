Το Παρίσι έχει γίνει ξανά και επίσημα το «κέντρο» της μόδας, με την Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής για τις συλλογές Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 των οίκων να ξεκινούν σήμερα.

Η πρώτη ημέρα δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει πιο δυναμικά, με τον οίκο Schiaparelli για ακόμη μια φορά να θολώνει τα όρια μεταξύ μόδας και τέχνης με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Ο οίκος παρουσίασε τη συλλογή Haute Couture Spring/Summer 2026, στο εμβληματικό Petit Palais στο Παρίσι, υπό τη δημιουργική διεύθυνση του Ντάνιελ Ρόσμπερι, σε ένα show που κινήθηκε ανάμεσα στο δραματικό και το υπερβατικό.

Η επίδειξη έφερε τον τίτλο «The Agony and The Ecstasy» και η συλλογή εξερεύνησε τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στον πόνο και την απόλαυση, το σκοτάδι και το φως, μέσα από έντονα συμβολικά μοτίβα και δεξιοτεχνική χειροτεχνία.

Schiaparelli: Το εντυπωσιακό haute couture show του οίκου και οι δημιουργίες που θυμίζουν έργα τέχνης

Ένα από τα σύμβολα της συλλογής ήταν ο σκορπιός, ένα διαχρονικό έμβλημα δύναμης, προστασίας και μεταμόρφωσης για τον οίκο. Μέσα από τα looks 9 και 10 (τα looks «The Scorpio Sisters») ο σχεδιαστής απέδειξε πως όταν η υψηλή ραπτική συναντά το σουρεαλιστικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τον οίκο, δημιουργούνται θαύματα.

Συγκεκριμένα, τα μαύρα σύνολα από crin και chantilly δαντέλα, αποτελούνταν το καθένα από βολάν λεπτομέρειες και εντυπωσιακά 3D στοιχεία που θύμιζαν κεντρί σκορπιού, ενώ τα κοσμήματα με αγκάθια και μαύρα στρας, αλλά και τα χαρακτηριστικά παπούτσια με το εμβληματικό Keyhole, απογείωσαν το αποτέλεσμα.

Ακόμη ένα highlight του show, ήταν το look «Isabella Blowfish». Ο Ντάνιελ Ρόσμπερι απέτισε φόρο τιμής στην υπερβολή και τη θεατρικότητα δημιουργώντας ένα sharp-shouldered σακάκι Elsa από διάφανο crin, διακοσμημένο με κρύσταλλα και εμπνευσμένα από το blowfish, δημιουργούσε μια σχεδόν γλυπτική σιλουέτα που αψηφούσε τη βαρύτητα. Το look ολοκληρώθηκε με ένα headpiece με στρας καθώς και ένα statement κολιέ με κρυστάλλου.

Το front row φυσικά δεν θα μπορούσε να μην είναι εξίσου εντυπωσιακό. Ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχώρισε η Τεγιάνα Τέιλορ, η οποία φόρεσε ένα daux piece σύνολο το οποίο αποτελούνταν από ένα διαφανές top από μαύρη δαντέλα και μαι ασορτί pencil φούστα. Για headpiece επέλεξε ένα στέμα με πέρλες και στρας, ενώ από την άλλη η Ντέμι Μουρ ξεχώρισε με ένα κεντημένο leopard παλτό από ματ βελούδο και washed satin faille το οποίο συνδύασε με torero παντελόνι και μαύρες velvet γόβες με το χαρακτηριστικό silver lock του οίκου.

