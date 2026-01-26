«Ο Hermès μου έδωσε την ευκαιρία να επιλέξω εγώ τη σωστή στιγμή. Και αυτή η στιγμή είναι τώρα» είχε πει

Υπήρχαν show που εντυπωσιάζουν, δες εκείνο του Σιμόν Πορτ Ζακεμούς, και show που συγκινούν. Στη δεύτερη κατηγορία μπαίνει σίγουρα η επίδειξη μόδας της Βερονίκ Νικανιάν για τον οίκο Hermès, μια επίδειξη που έμοιαζε περισσότερο με αποχαιρετισμό ζωής παρά με απλό fashion show.

H παρουσίαση της συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 για τον οίκο πραγματοποιήθηκε στο Palais Brongniart, και h Βερονίκ Νικανιάν κινήθηκε στη γνώριμη, αυστηρά ελεγχόμενη γλώσσα της. Είδαμε ανδρικά basic κομμάτια, από bomber jackets, παλτό, parkas, μέχρι tailoring με καθαρές γραμμές, με τις σιλουέτες να είναι χαλαρές και χωρίς υπερβολές.

Το συγκινητικό «αντίο» της Βερονίκ Νικανιάν: Ένας κύκλος 37 χρόνων στην Hermès κλείνει

Τα υλικά είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως πάντα άλλωστε. Μαλακό shearling, φίνο δέρμα, τεχνικά υφάσματα και υφές που ισορροπούσαν ανάμεσα στη χρηστικότητα και τη διακριτική πολυτέλεια.

Το highlight όμως ήταν σίγουρα η υπόκλιση της Βερονίκ Νικανιάν, η οποία εμφανίστηκε μπροστά στο κοινό το οποίο της χάρισε το πιο θερμό χειροκρότημά του, μια ένδειξη σεβασμού και θαυμασμού για τα 37 χρόνων πορείας της στον οίκο, για τα 37 χρόνια που καθόρισαν το ανδρικό σύμπαν του οίκου Hermès. Σε γιγαντοοθόνες προβάλοντας παλαιότερα στιγμιότυπα με την ίδια να υποκλίνεται στο τέλος κάθε show ενώ η σχεδιάστρια περπατούσε στον διάδρομο και ευχαριστούσε τους παρευρισκόμενους.

Η αποχώρησή της από τον οίκο να σου θυμίσω πως έγινε γνωστή τον Οκτώβριο, και μοιάζει σαν ένα τεράστιο κεφάλαιο, όχι μονάχα επαγγελματικό αλλά ζωής, να κλείνει.



Όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro για την απόφαση της αποχώρησή της: «Ο Hermès μου έδωσε την ευκαιρία να επιλέξω εγώ τη σωστή στιγμή. Και αυτή η στιγμή είναι τώρα»