Η νέα συλλογή του Jacquemus είναι μια ωδή στον σαρκασμό των ’80s -Η αναβίωση του iconic click της κόρης του Πικάσο

Χρώματα, γλυπτικές σιλουέτες και εκκεντρικά καπέλα

Ο οίκος Jacquemus παρουσίασε τη συλλογή «Le Palmier» για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 στο Παρίσι, στο εμβληματικό Musée Picasso, επιστρέφοντας σε έναν χώρο με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον Σιμόν Πορτ Ζακεμούς.

Το show πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού και είχε τη μορφή μιας φανταχτερής, σχεδόν θεατρικής βραδινής δεξίωσης μέσα σε ένα ιστορικό αρχοντικό του 17ου αιώνα.

Η συλλογή αντλεί έμπνευση από διαφορετικές δεκαετίες, με κυρίαρχο τον παιχνιδιάρικο σαρκασμό των ’80s, τη γλυπτική αυστηρότητα των ’50s και τη σωματικότητα των ’90s. Κεντρικό μοτίβο αποτέλεσε το «palmier» (η αισθητική πολυτέλειας εμπνευσμένη από τη Γαλλική Ριβιέρα) τόσο ως χτένισμα όσο και ως σύμβολο, ενισχύοντας το ρετρό πνεύμα της πασαρέλας. Τα looks χαρακτηρίστηκαν από έντονους ώμους, pencil φούστες που αγκάλιαζαν το σώμα, κοστούμια και φορέματα με έντονο όγκο και κίνηση. Φτερά, πιέτες, καμπύλες γραμμές και έντονα χρώματα έδωσαν μια σχεδόν καρτουνίστικη διάσταση, ισορροπώντας ανάμεσα στο χιούμορ και την υπερβολή.

Οι αναφορές στον Πικάσο και την κόρη του, Παλόμα

Φυσικά δεν έλειψαν και οι αναφορές στον Πικάσο, με την αναβίωση την εμβληματικής φωτογραφίας της Παλόμα Πικάσο των '70s να αποτελεί τρανό παράδειγμα αυτού.

Ο Σιμόν Πορτ Ζακεμούς, εκτός από τα χρώματα και τις βούλες, εμπνευσμένες από έργα του Πικάσο όπως το «Carnival» του 1858 και το «Le Clown» του 1961, για το φινάλε του show επιχείρησε – με μεγάλη επιτυχία αν με ρωτάς - να αντιγράψει ένα από τα εμβληματικά «κλικ» του φωτογράφου Χέλμουτ Νιούτον.

Getty Images

Τραβηγμένη το 1973, η φωτογραφία του Χέλμουτ Νιούτον απεικόνιζε τη σχεδιάστρια και κόρη του Πάμπλο Πικάσο, Παλόμα Πικάσο, να ποζάρει με βρεγμένα μαλλιά και χτενισμένα προς τα πίσω ενώ η αριστερή πλευρά του φορέματός της κρέμεται προς τα κάτω. Το εκτεθειμένο στήθος της καλύπτει με το ποτήρι που κρατάει, και ο Σιμόν Πορτ Ζακεμούς, πιστός σε αυτό το καρέ, «έκλεισε» το show του με μια νοητή επιστροφή στον χρόνο.

Αξίζει επιπλέον να σου πως πως, το φόρεμα που φορά η Παλόμα Πικάσο στη φωτογραφία των '70s, όπως αναφέρεται στο University of Michigan Museum of Art, είναι του Καρλ Λάγκερφελντ για την Chloé ενώ η φωτογραφία τραβήχτηκε στο Σεν Τροπέ, στο σπίτι του Λάγκερφελντ.



«Le Palmier»: Η νέα συλλογή του Jacquemus είναι μια ωδή στον παιχνιδιάρικο σαρκασμό των ’80s

Τα ανδρικά σύνολα κινήθηκαν γύρω από το tailoring, με playful σμόκιν, χρωματιστά κοστούμια και πιο χαλαρές σιλουέτες, επιβεβαιώνοντας ότι η ανδρική γραμμή του οίκου έχει πλέον ισότιμη βαρύτητα με τη γυναικεία.

Τέλος, να σου θυμίσουμε πως την Παρασκευή ο σχεδιαστής αποκάλυψε ότι η πρώτη brand ambassador στην ιστορία του οίκου θα είναι η γιαγιά του, Λιλίν Ζακεμούς η οποία φυσικά παρούσα στην πρώτη σειρά του show, ενσάρκωσε με απόλυτη φυσικότητα όσα πρεσβεύει το brand.

Δες περισσότερα looks παρακάτω