H γιαγιά του Σιμόν Πορτ Ζακεμούς, είναι το νέο πρόσωπο του brand του: «Πριν από οτιδήποτε άλλο, υπήρχε εκείνη. Το αυθεντικό icon»

Ο Σιμόν Πορτ Ζακεμούς απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι για εκείνον η μόδα δεν είναι απλώς τάσεις αλλά συναίσθημα.

Ο Γάλλος σχεδιαστής, Σιμόν Πορτ Ζακεμούς, ανακοίνωσε την πρώτη brand ambassador στην ιστορία του οίκου Jacquemus και η επιλογή του δεν θα μπορούσε να είναι πιο προσωπική και πιο συγκινητική. Ο λόγος για τη γιαγιά του, Λιλίν Ζακεμούς.

«Πριν υπάρξει Jacquemus, ήταν ήδη η έμπνευσή μου. Η δύναμή της, η κομψότητά της, η αυθεντικότητά της, διαμόρφωσε τον τρόπο που βλέπω τις γυναίκες και τον τρόπο που φαντάζομαι αυτόν τον Οίκο. Πριν από οτιδήποτε άλλο, υπήρχε εκείνη. Το αυθεντικό icon», γράφει ο ίδιος στην επίσημη ανακοίνωσή του, παρουσιάζοντας τη γυναίκα που στάθηκε η πρώτη και διαχρονική του έμπνευση. Μέσα στη δυστοπία του Rick Owens: Το ομιχλώδες τοπίο του show, οι γιγάντιες μακραμέ μάσκες και η αποδόμηση της εξουσίας

Όπως ο ίδιος λέει, η Λιλίν γεννήθηκε το ‘46 και μεγάλωσε στο Alleins, ένα μικρό χωριό στη Νότια Γαλλία. Ανατράφηκε από μια δυναμική Ιταλίδα ανύπαντρη μητέρα, μια ιστορία ζωής που, όπως παραδέχεται ο Jacquemus, διαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη γυναικεία δύναμη και κομψότητα.

Η γιαγιά του Σιμόν Πορτ Ζακεμούς είναι η πρώτη brand ambassador στην ιστορία του οίκου Jacquemus

Με σαρκαστική διάθεση και απόλυτη «συνέπεια» στο σύμπαν του brand, ο σχεδιαστής παρουσίασε και τους... «όρους» του ρόλου της ως ambassador. Όπως σημειώνει, η Λιλίν δεν είναι τάση, αλλά δέσμευση. Οφείλει να φορά αποκλειστικά Jacquemus, να μην συνεργάζεται με κανέναν άλλο οίκο, να κάθεται πάντα στην πρώτη σειρά των shows «σαν να πρόκειται για οικογενειακό δείπνο».

Με χιουμοριστική διάθεση πρόσθεσε πως η ambassador δεν πρέπει καν να προφέρει τα ονόματα άλλων οίκων, να μην αφαιρεί ποτέ τα κομμάτια Jacquemus, ούτε στο σπίτι, ούτε στον ύπνο, ούτε στα όνειρα, και φυσικά «να χαμογελάει πάντα όπως θα έπρεπε να κάνουμε όλοι».

Η φωτογράφιση τέλος αξίζει να πούμε πως πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Σιμόν Πορτ Ζακεμούς στη Νότια Γαλλία, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αίσθηση οικειότητας και αυθεντικότητας που χαρακτηρίζει το brand από την πρώτη μέρα.