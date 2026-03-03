Επιστρέφουν ξανά στη μόδα

Κάθε εμφάνιση τη Κένταλ Τζένερ αποτελεί πηγή στιλιστικής έμπνευσης, αυτή τη φορά όμως όχι μόνο μας έδωσε το «ελεύθερο» να φορέσουμε τα αγαπημένα παπούτσια της εφηβείας μας ξανά, έδωσε και την απαραίτητη νοσταλγική πρόταση για κάθε look, είτε πρόκειται για κάποια casual εμφάνιση, είτε για ένα athleisure style με άποψη.

Δεν είναι λίγες οι φορές που η Κένταλ Τζένερ έχει κάνει cool εμφανίσεις φορώντας ένα τζιν με τα πιο άνετα sneakers της συλλογής της. Από Από τα Adidas Taekwondo μέχρι τα κλασικά αγαπημένα όλων των It Girls, Samba, η συλλογή της Κένταλ Τζένερ είναι πλούσια, αυτή τη φορά όμως την είδαμε με ένα ζευγάρι sneakers τα οποία, εκτός από το ότι φορούσαμε όλες στα εφηβικά μας χρόνια, πρωτολανσαρίστηκαν τη δεκαετία του '70, με αυτό να αποτελεί απόδειξη πως, αφενός η μόδα κάνει μια «στροφή» στις τάσεις του χθες, αφετέρου πως υπάρχει μια τάση προς τη νοσταλγία του παρελθόντος.

Η Κένταλ Τζένερ «ορκίζεται» στα παπούτσια που λανσαρίστηκαν πρώτη φορά στα '70s και φορούσαμε όλοι στην εφηβεία μας



Αφορμή για την επιλογή τη στάθηκε η συνεργασία του νεαρού μοντέλου με την Adidas, εκτός όμως από αυτή τη συνύπαρξη ο φωτογραφικός φακός την έχει εντοπίσει στον δρόμο αποπνέοντας μια χιπ χοπ cool διάθεση και άφθονη γοητεία, μέσα στο adidas σετ της και τα sneakers της.

Kendall Jenner Is adidas Originals’ Latest Star 🖤 pic.twitter.com/3ngVm1o9ic — House of Heat° (@houseofheat) February 25, 2026

Τα sneakers που φοράει δεν είναι άλλα από τα adidas Superstar τα οποία αξίζει να πούμε πως παρουσιάστηκαν στο κοινό το '70, ως χαμηλά παπούτσια μπάσκετ με το επάνω μέρος κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από δέρμα και καουτσούκ στη μύτη.



Η κουλτούρα της χιπ χοπ που γεννήθηκε την επόμενη δεκαετία λάτρεψε τα sneakers που μέχρι πρότινος φορούσαν μονάχα οι μπασκετμπολίστες και υιοθετήθηκαν, καθιστώντας το έπειτα «σύμβολο» της underground σκηνής.

Σήμερα, εν έτη 2026, το στιλ επιστρέφει ξανά, με την Κάιλι Τζένερ να το επιβεβαιώνει και επισήμως, αν θέλεις λοιπόν να αντιγράψεις το στιλ της, ξέρεις ποιο ζευγάρι sneaker πρέπει να διαλέξεις.

Οι επιλογές άλλωστε είναι πολλές. Μπορείς να τα συνδυάσεις με ένα tailored παντελόνι και ασορτί blazer για τα office looks σου ενώ για ένα athleisure look μπορείς να τα ταιριάξεις με ένα legging και το αγαπημένο σου hoodie. Τέλος, αν θέλεις να πειραματιστείς, συνδυάσέ τα με maxi φόρεμα και trench coat για μια κομψή ανοιξιάτικη – αλλά πάντα άνετη εμφάνιση.

