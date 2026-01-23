Μέσα στη δυστοπία του Rick Owens: Το ομιχλώδες τοπίο του show, οι γιγάντιες μακραμέ μάσκες και η αποδόμηση της εξουσίας

Το show του Rick Owens για την ανδρική συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 που παρουσιάστηκε στο Palais de Tokyo στο Παρίσι έμοιαζε περισσότερο με τελετουργία παρά με επίδειξη μόδας, κάτι που φυσικά δεν μας εκπλήσσει καθόλου.

Μέσα από τη συλλογή του o Rick Owens παρουσιάζει την εξουσία ως κάτι εύθραυστο όταν γίνεται υπερβολικά θορυβώδες και αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως η μόδα μπορεί να λειτουργήσει ως πολιτικό σχόλιο.

Rick Owens FW26/ Getty Images

Τι είδαμε στο show του Rick Owens

Μέσα σε έναν χώρο γεμάτο ομίχλη τα μοντέλα εμφανίζονταν αργά, σαν σκιές που αναδύονται από το σκοτάδι. Η συλλογή είχε τον τίτλο Tower, αναφορά στο «Temple of Love, Tower of Light», λειτουργώντας ταυτόχρονα ως προσευχή για το μέλλον αλλά και ως σκληρό πάνω στην έννοια της εξουσίας.





Είδαμε υπερβολικά διογκωμένες μπότες τύπου police boots, οι οποίες έδιναν στα σώματα ένα επιβλητικό ύψος ενώ δεν έλειψαν και τα στοιχεία στρατιωτικής και παραστρατιωτικής ένδυσης.





Δερμάτινα jackets μέχρι το γόνατο, αμάνικα jerkins, jackets και αυστηρές γραμμές, όλα τα κομμάτια έμοιαζαν περισσότερο κατασκευασμένα παρά ραμμένα. Όσο για τη χρωματική παλέτα, ο σχεδιαστής κινήθηκε σε σκοτεινούς τόνους όπως το μαύρο και το γκρι ενισχύοντας την αίσθηση της φθοράς, το highlight της συλλογής και της επίδειξης όμως ήταν σιγουρά οι μακραμέ μάσκες του Lucas Moretti. Οι τεράστιες μάσκες «έκρυβαν» τα πρόσωπα των μοντέλων που τις φορούσαν και καθόλου απαρατήρητα δεν πέρασαν.

Για κάθε μάσκα χρειάστηκαν 3000 μέτρα κερωμένου σχοινιού και πάνω από 30 ώρες εργασίας για να ολοκληρωθεί, μετατρέποντας τη διαδικασία σε τελετουργία.

