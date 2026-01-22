H ανδρική συλλογή του οίκου Dior είναι ένας ύμνος στη σύγχρονη αριστοκρατία, όπως ο Jonathan Anderson την ορίζει

Για εκείνον η νέα αριστοκρατία δεν έχει να κάνει με τίτλους ή κοινωνικές νόρμες

Στην επίδειξη για τη δεύτερη ανδρική του συλλογή για τον οίκο Dior, ο Jonathan Anderson επιβεβαιώνει ότι δεν βρίσκεται απλώς σε μια μεταβατική περίοδο αλλά επαναπροσδιορίζει και ορίζει από την αρχή όλα όσα νομίζουμε ότι ξέρουμε μέχρι σήμερα.

Παρουσιάζοντας τη συλλογή Φθινόπωρο/ Χειμώνας 2026 - 27 στο Παρίσι, στους κήπους του Musée Rodin, ο σχεδιαστής επιχείρησε να ορίσει με τον δικό του δημιουργικό και μοναδικό τρόπο την αριστοκρατία του σήμερα.

Για εκείνον η νέα αριστοκρατία δεν έχει να κάνει με τίτλους ή κοινωνικές νόρμες, αλλά με στάση, αντίφαση και προσωπική ελευθερία σε ό,τι αφορά το ντύσιμο. Εστιάζει στη δομή, στην ακρίβεια και στη βαθύτερη σύνδεση με την κληρονομιά του οίκου, χωρίς όμως να χάνει τη δική του, σύγχρονη ταυτότητα και ματιά.

H ανδρική συλλογή του οίκου Dior από τον Jonathan Anderson

Η συλλογή αποτελείται μεταξύ άλλων από λαμπερά tops σε μωβ, πράσινες και ασημί αποχρώσεις, διακοσμημένα με παγιέτες και ξεκάθαρες αναφορές στη δεκαετία του '20. Η αναφορά στον Paul Poiret λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν με τον σχεδιαστή να εμπνέεται από την ιδέα της ρευστότητας και της θεατρικότητας και να τη μεταφράζει.

Κεντρικό ρόλο στη συλλογή είχαν τα παλτό και τα outerwear, μακριά μάλλινα coats, κάπες από μπροκάρ, puffer jackets και μπουφάν που ισορροπούσαν ανάμεσα στο πρακτικό και το δραματικό ενώ δεν έλειψαν και οι διακριτικές αναφορές στο Bar jacket και στο New Look.

Κι αν κάτι κατάφερε να κάνει ο Jonathan Anderson σε αυτή του τη συλλογή ήταν σίγουρα να θολώσει τα όρια μεταξύ ανδρικού και γυναικείου. Μακριά μάλλινα φορέματα, φαρδιές φούστες και unisex σιλουέτες είχαν τη θέση τους στην ανδρική συλλογή του οίκου Dior ενώ τα χρώματα παρέμειναν «αυστηρά», αφήνοντας χώρο για εκρήξεις λάμψης και λεπτομέρειες, όπως τα κεντημένα jacquard υφάσματα και τα τρισδιάστατα floral embellishments.