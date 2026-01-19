Από τη σειρά Heated Rivalry στο show της DSQUARED2: Ο Χάντσον Γουίλιαμς έκανε το ντεμπούτο του στην πασαρέλα - και από εμάς είναι ένα τεράστιο ναι

Τις τελευταίες ημέρες μια σειρά έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κοινού και δεν είναι άλλη από τη σειρά Heated Rivalry.

Η ιστορία της Heated Rivalry, ρίχνει φως σε ένα ειδύλλιο που διαδραματίζεται στον κόσμο του χόκεϊ, μεταξύ δύο αθλητών. Ο Σέιν Χολάντερ και ο Ίλια Ροζάνοφ είναι δύο αστέρια στο Major League Hockey, που συνδέονται με φιλοδοξία, αντιπαλότητα και μια μαγνητική έλξη που κανένας από τους δύο δεν καταλαβαίνει πλήρως.

Οι δύο πρωταγωνιστές, Χάντσον Γουίλιαμς και Κόνορ Στόρι, έχουν γίνει τα κεντρικά πρόσωπα των social media, και δη του Tik Tok, χάρη στο υποκριτικό τους ταλέντο αλλά και τη γοητεία τους, με τον πρώτο τώρα να αφήσει για λίγο τα υποκριτικά του καθήκοντα και να μπαίνει σε ρόλο μοντέλου.

Από τη σειρά Heated Rivalry στο show της DSQUARED2: Ο Χάντσον Γουίλιαμς έκανε το ντεμπούτο του στην πασαρέλα

Με αφορμή το show της DSQUARED2 στην Εβδομάδα Ανδρική Μόδας στο Μιλάνο και για την επίδειξη της συλλογής Φθινόπωρο/ Χειμώνας 2026, ο 24χρονος περπάτησε φορώντας δημιουργίες των σχεδιαστών και δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητος.

Οι σχεδιαστές - Dean Caten και Dan Caten - χαρακτήρισαν την επίδειξή τους ως φοιτητική και παρουσίασαν τόσο άνδρες όσο και γυναίκες μοντέλα.

Η πασαρέλα είχε ένα σκηνικό που θύμιζε τοπίο χειμερινού θέρετρου, με ψεύτικο χιόνι να περιβάλει ένα παγοδρόμιο. Τα μοντέλα φορούσαν κάθε είδους ρουχισμού για την περίσταση, από oversized puffer coats και πουλόβερ, μέχρι λαμπερούς κορσέδες και ζεστά φούτερ.

Ο πρωταγωνιστής της σειράς Heated Rivalry πάντως, φόρεσε για το catwalk του ένα μαύρο παντελόνι από δέρμα με στριφτό τελείωμα και ένα υβριδικό μπουφάν που δανείζεται από το trucker και το bomber στιλ. Φυσικά δεν έλειψαν και οι μπότες, κατάλληλες για τα χιόνια, ψηλές, με λευκές λεπτομέρειες και metallic στοιχεία.