Εβδομάδα Μόδας Νέας Υόρκης: Το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της Rachel Scott με την Proenza Schouler και όσα δεν πρέπει να χάσεις
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
15 Ιανουαρίου 2026
Σχεδιαστές σπουδαίων οίκων, γνωστά αλλά και νέα ονόματα στη διοργάνωση θα παρουσιάσουν τις νέες συλλογές τους, στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, από την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου έως τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου και αξίζει να πούμε πως φέτος η διοργάνωση περιλαμβάνει περισσότερες από 60 επιδείξεις μόδας προσφέροντας στο κοινό μια γκάμα σχεδιαστών με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Την πρώτη ημέρα, η Proenza Schouler θα λανσάρει τις αμερικανικές συλλογές με την επίδειξη μόδας της ενώ αυτό το show θα σηματοδοτήσει το ντεμπούτο της Rachel Scott στην πασαρέλα. Την ίδια ημέρα θα δούμε επίσης συλλογές από τους Lafayette 148, Coach, Collina Strada και Tory Burch.
Ο Ralph Lauren αξίζει να πούμε πως θα παρουσιάσει τη φθινοπωρινή του συλλογή την Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου, πριν από την επίσημη ημέρα έναρξης της Εβδομάδας Μόδας ενώ στη διοργάνωση θα δούμε νέα brands, μεταξύ άλλων οι 7 For All Mankind, Alix of Bohemia και Cult Gaia.
Δες το πρόγραμμα αναλυτικά παρακάτω
Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου
12:00 Proenza Schouler
13:00 LoveShackFancy
14:00–16:00 Lafayette 148
15:00 Coach
16:00 Frederick Anderson
17:00 Collina Strada
18:00 Meruert Tolegen
19:00 Tory Burch
20:00 Public School
21:00 Jane Wade
10:30 π.μ.–12 μ.μ. – Ημέρα Ανδρών Νέας Υόρκης A.Potts, Avon Anglers, Chelsea Grays, Peak Lapel
4:30 μ.μ.–6 μ.μ. - Ημέρα Ανδρών Νέας Υόρκης Christopher Lowman, Monday Blues, Studio., Science Project Co., Wangda
Κατόπιν Ραντεβού/Εκτεταμένες Παρουσιάσεις και Ψηφιακά: 6397, Bugatchi, Contessa Mills, Markarian, Mel Usine, Ossou
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου
10:00 Carolina Herrera
11:00 TWP
12:00–14:00 Aisling Camps
13:00 Zankov
14:00 Ashlyn
15:00 Pamela Roland
16:00 Christian Siriano
17:00 Nardos
18:00 Michael Kors Collection
19:00 Alix of Bohemia
20:00 Elena Velez
21:00 Cucculelli Shaheen
Κατόπιν Ραντεβού/Εκτεταμένες Παρουσιάσεις και Ψηφιακές: Alexis Bittar, Caroline Zimbalist, Colleen Allen, Hilá, Jasper, Maria McManus, Mel Usine, Rùadh, Scorcésa
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου
10:00 Norma Kamali
11:00–13:00 Derek Lam
12:00 Calvin Klein Collection
13:00 PatBo
14:00 Fforme
15:00 7 For All Mankind
16:00 Ulla Johnson
17:00 Kallmeyer
18:00 Area
19:00 Sergio Hudson
20:00 Christian Cowan
21:00 Andrew Curwen
Κατόπιν Ραντεβού/Εκτεταμένες Παρουσιάσεις και Ψηφιακές: Adeam, Dwarmis, Evan Hirsch, Heirlome, Mel Usine, Snow Xue Gao, Theory, Hervé Léger
Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου
10:00 Campillo
11:00 Altuzarra
12:00 Akvnas
13:00 Lii
14:00 Anna Sui
15:00–17:00 Alice + Olivia
16:00 Prabal Gurung
17:00 Eckhaus Latta
18:00 Kate Barton
19:00 Khaite
20:00 Gabe Gordon
21:00 LaQuan Smith
Κατόπιν Ραντεβού/Εκτεταμένες Παρουσιάσεις και Ψηφιακή: Menyelek
Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου
10:00 Marina Moscone
11:00 Bronx & Banco
12:00 Diotima
13:00 Sandy Liang
14:00 Cult Gaia
15:00 Zoe Gustavia Anna Whalen
16:00 Bach Mai
17:00 Private Policy
18:00 Advisry
19:00 Bibhu Mohapatra
20:00 Kim Shui
Κατόπιν Ραντεβού/Εκτεταμένες Παρουσιάσεις και Ψηφιακή: Don’t Let Disco
Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου
11:00–13:00 Veejay Floresca
12:00 Raúl Peñaranda
13:00 Dennis Basso
14:00 J. Press
15:00 Leblancstudios
16:00 Pipenco
Κατόπιν Ραντεβού/Εκτεταμένες Παρουσιάσεις και Ψηφιακές: Don’t Let Disco, Zimo, N. Hollywood, Vetesse
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τις τάσεις της μόδας, τα τέλεια outfits και τα πιο hot fashion news.