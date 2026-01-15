Εβδομάδα Μόδας Νέας Υόρκης: Το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της Rachel Scott με την Proenza Schouler και όσα δεν πρέπει να χάσεις

Ο καιρός που η καρδιά της μόδας θα χτυπά δυνατά στις πασαρέλες, ανάμεσα σε υψηλή ραπτική, υφές και χρώματα, πλησιάζει, και μόλις ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης για τις επιδείξεις της σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026.

Σχεδιαστές σπουδαίων οίκων, γνωστά αλλά και νέα ονόματα στη διοργάνωση θα παρουσιάσουν τις νέες συλλογές τους, στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, από την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου έως τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου και αξίζει να πούμε πως φέτος η διοργάνωση περιλαμβάνει περισσότερες από 60 επιδείξεις μόδας προσφέροντας στο κοινό μια γκάμα σχεδιαστών με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την πρώτη ημέρα, η Proenza Schouler θα λανσάρει τις αμερικανικές συλλογές με την επίδειξη μόδας της ενώ αυτό το show θα σηματοδοτήσει το ντεμπούτο της Rachel Scott στην πασαρέλα. Την ίδια ημέρα θα δούμε επίσης συλλογές από τους Lafayette 148, Coach, Collina Strada και Tory Burch.

Ο Ralph Lauren αξίζει να πούμε πως θα παρουσιάσει τη φθινοπωρινή του συλλογή την Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου, πριν από την επίσημη ημέρα έναρξης της Εβδομάδας Μόδας ενώ στη διοργάνωση θα δούμε νέα brands, μεταξύ άλλων οι 7 For All Mankind, Alix of Bohemia και Cult Gaia.

Δες το πρόγραμμα αναλυτικά παρακάτω

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου

12:00 Proenza Schouler

13:00 LoveShackFancy

14:00–16:00 Lafayette 148

15:00 Coach

16:00 Frederick Anderson

17:00 Collina Strada

18:00 Meruert Tolegen

19:00 Tory Burch

20:00 Public School

21:00 Jane Wade

10:30 π.μ.–12 μ.μ. – Ημέρα Ανδρών Νέας Υόρκης A.Potts, Avon Anglers, Chelsea Grays, Peak Lapel

4:30 μ.μ.–6 μ.μ. - Ημέρα Ανδρών Νέας Υόρκης Christopher Lowman, Monday Blues, Studio., Science Project Co., Wangda

Κατόπιν Ραντεβού/Εκτεταμένες Παρουσιάσεις και Ψηφιακά: 6397, Bugatchi, Contessa Mills, Markarian, Mel Usine, Ossou

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου

10:00 Carolina Herrera

11:00 TWP

12:00–14:00 Aisling Camps

13:00 Zankov

14:00 Ashlyn

15:00 Pamela Roland

16:00 Christian Siriano

17:00 Nardos

18:00 Michael Kors Collection

19:00 Alix of Bohemia

20:00 Elena Velez

21:00 Cucculelli Shaheen

Κατόπιν Ραντεβού/Εκτεταμένες Παρουσιάσεις και Ψηφιακές: Alexis Bittar, Caroline Zimbalist, Colleen Allen, Hilá, Jasper, Maria McManus, Mel Usine, Rùadh, Scorcésa

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου



10:00 Norma Kamali

11:00–13:00 Derek Lam

12:00 Calvin Klein Collection

13:00 PatBo

14:00 Fforme

15:00 7 For All Mankind

16:00 Ulla Johnson

17:00 Kallmeyer

18:00 Area

19:00 Sergio Hudson

20:00 Christian Cowan

21:00 Andrew Curwen

Κατόπιν Ραντεβού/Εκτεταμένες Παρουσιάσεις και Ψηφιακές: Adeam, Dwarmis, Evan Hirsch, Heirlome, Mel Usine, Snow Xue Gao, Theory, Hervé Léger

Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου



10:00 Campillo

11:00 Altuzarra

12:00 Akvnas

13:00 Lii

14:00 Anna Sui

15:00–17:00 Alice + Olivia

16:00 Prabal Gurung

17:00 Eckhaus Latta

18:00 Kate Barton

19:00 Khaite

20:00 Gabe Gordon

21:00 LaQuan Smith



Κατόπιν Ραντεβού/Εκτεταμένες Παρουσιάσεις και Ψηφιακή: Menyelek

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου

10:00 Marina Moscone

11:00 Bronx & Banco

12:00 Diotima

13:00 Sandy Liang

14:00 Cult Gaia

15:00 Zoe Gustavia Anna Whalen

16:00 Bach Mai

17:00 Private Policy

18:00 Advisry

19:00 Bibhu Mohapatra

20:00 Kim Shui

Κατόπιν Ραντεβού/Εκτεταμένες Παρουσιάσεις και Ψηφιακή: Don’t Let Disco

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου

11:00–13:00 Veejay Floresca

12:00 Raúl Peñaranda

13:00 Dennis Basso

14:00 J. Press

15:00 Leblancstudios

16:00 Pipenco

Κατόπιν Ραντεβού/Εκτεταμένες Παρουσιάσεις και Ψηφιακές: Don’t Let Disco, Zimo, N. Hollywood, Vetesse