Ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο ξεκινά για τη Proenza Schouler, με τη Ρέιτσελ Σκοτ στα ηνία

Η σχεδιάστρια που κέρδισε το βραβείο CFDA και εργάστηκε πίσω από την Diotima, Ρέιτσελ Σκοτ, διαδέχεται τους Jack McCollough και Lazaro Hernandez, και πρόκειται να αναλάβει τα ηνία του νεοϋορκέζικου brand Proenza Schouler, του brand που έχει συνδέσει το όνομά του με τη χειροτεχνία και τη Νέα Αμερικανική Πολυτέλεια.

Γνωστή για τις εκτεταμένες τεχνικές γνώσεις της, τη μοναδική της υπογραφή και τα χειροποίητα κομμάτια της, όπως τα κροσέ φορέματα και τα πλεκτά με παγιέτες, η Ρέιτσελ Σκοτ είχε αναλάβει νωρίτερα φέτος συμβουλευτικά καθήκοντα στην Proenza Schouler και συνεργαζόταν με την ομάδα σχεδιασμού του brand για να «χτίσει» τη δημιουργική της κατεύθυνση.

Η συνεργασία αυτή οδήγησε στην επερχόμενη συλλογική συλλογή για την άνοιξη/ καλοκαίρι 2026 ενώ η πρώτη της ατομική συλλογή πρόκειται να παρουσιαστεί τον Φεβρουάριο του 2026, όπως με χαρά ανακοίνωσε το brand.

Η Ρέιτσελ Σκοτ είναι η νέα creative Director της Proenza Schouler

«Ως ένα από τα πιο διάσημα ταλέντα σχεδιασμού του σήμερα, η Rachel φέρνει μια φρέσκια και θηλυκή προοπτική σε μια μάρκα που βασίζεται στο πνεύμα της σύγχρονης Αμερικανίδας γυναίκας. Η βαθιά κατανόηση των κωδίκων της μάρκας Proenza Schouler, σε συνδυασμό με την εξαιρετική της ικανότητα να συνδυάζει τη χειροτεχνία με την καινοτομία, την κατέστησαν τη φυσική επιλογή για να οδηγήσει τον οίκο μπροστά» δήλωσε η Shira Suveyke Snyder, Διευθύνουσα Σύμβουλος



«Με μεγάλο ενθουσιασμό εντάσσομαι στην Proenza Schouler, μια μάρκα στην καρδιά της αμερικανικής μόδας, την οποία θαυμάζω εδώ και καιρό. Τρέφω βαθύ σεβασμό για την ομορφιά και τον κόσμο που ο Jack και ο Lazaro δημιούργησαν τόσο έξυπνα και ανυπομονώ να φέρω την οπτική μου σε διάλογο με την κληρονομιά τους», δήλωσε η Σκοτ στο σχετικό Δελτίο Τύπου ενώ στην ίδια ανακοίνωση, οι McCollough και Hernandez, οι οποίοι ίδρυσαν την εταιρεία, αλλά αποχώρησαν νωρίτερα φέτος για να ηγηθούν του design στην Loewe, επαίνεσαν τη σχεδιάστρια, αποκαλώντας την «εντυπωσιακή» και σημειώνοντας ότι οι δυο ανυπομονούν να δουν πώς θα «αγκαλιάσει και θα εξελίξει την κληρονομιά και το πνεύμα» αυτού που ξεκίνησαν.