Η Σίντνεϊ Σουίνι πρωταγωνιστεί στη νέα κινηματογραφική καμπάνια του Jimmy Choo και η Τετάρτη απέκτησε fashion νόημα

Μπορείς με τα κατάλληλα αξεσουάρ να είσαι όποια θέλεις;

Η Σίντνεϊ Σουίνι πρωταγωνιστεί στη Φθινοπωρινή καμπάνια του Jimmy Choo και το κινηματογραφικό αριστούργημα είναι μια ακόμη απόδειξη, αφενός πως το διαχρονικό στιλ του οίκου έχει να κάνει τόσο με τη στάση ζωής όσο και με τον σχεδιασμό, αφετέρου πως η νεαρή ηθοποιός δεν έχει καθιερωθεί άδικα, τόσο στον χώρο της μόδας όσο και στη μεγάλη οθόνη.



Στη mini ταινία της καμπάνιας, η Σουίνι ενσαρκώνει διαφορετικούς ρόλους, ο καθένας από τους οποίους έχει πάρει το όνομά του από τα παπούτσια ή τα αξεσουάρ που φορά και, με αυτόν τον καλλιτεχνικό τρόπο ενισχύεται η θέση που έχει χτίσει τόσα χρόνια ο οίκος όσον αφορά την αυτοέκφραση.

Ο οίκος άλλωστε έχει αποδείξει πως αγκαλιάζει τη θηλυκότητα σε όλες της τις μορφές και η κινηματογραφική καμπάνια του φετινού Φθινοπώρου είναι μια ισχυρή υπενθύμιση αυτού.

Η Σίντνεϊ Σουίνι πρωταγωνιστεί στη νέα κινηματογραφική καμπάνια του Jimmy Choo

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η Creative Director Sandra Choi: «Αυτή η καμπάνια ενισχύει τη δύναμη που έχουν τα παπούτσια και τα αξεσουάρ να μεταμορφώνουν ενώ ενισχύει και την ιδέα ότι η γοητεία είναι ένα συναίσθημα».

Η Σίντνεϊ Σουίνι μεταμορφώνεται στην Isa, γεμάτη προσωπικότητα και στιλ, στην Scarlett, τολμηρή και έτοιμη να κατακτήσει κάθε στόχο, στην πολυπράγμων Tylor και στην Bar, γεμάτη δυναμισμό και αυτοπεποίθηση.

Κάθε χαρακτήρας που υποδύεται είναι μοναδικός, όπως και τα παπούτσια και τα αξεσουάρ που φορά σε κάθε περίπτωση. Από μυτερές γόβες, μοκασίνια και λευκές over the knee μπότες, μέχρι σουέτ και printed τσάντες, ο οίκος δίνει μια άμεση «υπόσχεση» πως κάθε γυναίκα που θα τα προσθέσει στη συλλογή της θα ακτινοβολεί μοναδικότητα και απεριόριστη αυτοπεποίθηση.