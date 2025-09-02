O Post Malone έκανε το ντεμπούτο του στον fashion κόσμο: Έφερε ένα άλογο στην πασαρέλα, επιτομή του rodeo style

Αφού κατέκτησε τη ραπ σκηνή άνοιξε και ένα νέο κεφάλαιο στον χώρο της μόδας

Ο Αμερικανός ράπερ, τραγουδιστής, στιχουργός, παραγωγός και ηθοποιός, Όστιν Ρίτσαρντ Ποστ, γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα Post Malone, κάνει μια «στροφή» στην καριέρα του και δοκιμάζεται σε έναν νέο τομέα, αυτόν της μόδας, με το ντεμπούτο του να μην περνά απαρατήρητο.

Η πρώτη επίδειξη μόδας του Post Malone για το brand του Austin Post Apparel ήταν στην πραγματικότητα ένα αριστούργημα, ένα εγχείρημα να επανερμηνεύσει το δυτικό στιλ στη σύγχρονη εποχή.

Με το νέο του εγχείρημα και το ντεμπούτο του brand του, ο Post Malone έκανε κατά κάποιο τρόπο μια ειλικρινή δέσμευση σε έναν τρόπο ζωής χαρίζοντας στον fashion κόσμο μια νέα επιλογή που τιμά το διαχρονικό πνεύμα της Δύσης και τη θέση της στον σύγχρονο κόσμο.

O Post Malone έκανε το ντεμπούτο του στον fashion κόσμο

Με τη συλλογή «Season One: At First Light» έφερε το rodeo style στην καρδιά του Παρισιού και μάλιστα το πιο viral moment του show του ήταν το catwalk με ένα άλογο.

Βασική αρχή, το denim on denim, ένα κλασικό δυτικό στιλ επανατοποθετημένο όμως στο σήμερα και τις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα, με προσεγμένες ραφές και ιδιαίτερες σχεδιαστικές λεπτομέρειες.

Στο show παρουσιάστηκαν εντυπωσιακά βελούδινα σακάκια που έδιναν μια Rock n Roll γοητεία ενώ τα items που ξεχώρισαν, τα πανωφόρια με τα κρόσσια, ήταν σίγουρα οι πρωταγωνιστές – μην ξεχνάς πως τα κρόσσια είναι ένα στοιχείο που βλέπουμε να έρχεται στη μόδα ξανά και ο Post Malone τα παρουσίασε με τον πιο cool τρόπο. Κάθε εμφάνιση του show απογειώθηκε με αυθεντικές μπότες Lucchese ιδιαίτερες ζώνες, εκκεντρικά αξεσουάρ, καπέλα και μαντήλια που υμνούν το rodeo style.

Δες παρακάτω τις εμφανίσεις στο show του Post Malone