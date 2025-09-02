Η Αμάντα Σάιφρεντ με το ίδιο Versace σύνολο της Τζούλια Ρόμπερτς στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας– Ατυχής σύμπτωση ή μήπως όχι;

«Τρύπωσε» στη ντουλάπα της και διάλεξε το πιο κομψό casual σύνολο

Η Τζούλια Ρόμπερτς απέδειξε για ακόμη μια φορά πως αποτελεί το απόλυτο fashion inspo, με τις εμφανίσεις της να τραβούν τα φώτα της δημοσιότητας επάνω της αλλά και τις θαυμάστριές της να παίρνουν έμπνευση από αυτές, με την Αμάντα Σάιφρεντ τώρα να γίνεται το τρανό παράδειγμα αυτού.

Η 39χρονη ηθοποιός παρευρέθηκε στη φωτογράφιση του «Testament of Ann Lee» κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου, και για την περίσταση επέλεξε ένα casual look από... τη γκαρνταρόμπα της Τζούλια Ρόμπερτς.

Πρόκειται για ένα σύνολο από τον οίκο Versace, το οποίο η Τζούλια Ρόμπερτς φόρεσε στη φωτογράφιση του «After the Hunt» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στις 29 Αυγούστου. Το σύνολο αποτελείται από ένα oversized blazer, ένα κίτρινο ριγέ πουκάμισο κι ένα άνετο blue jean με τις δύο διάσημες γυναίκες να το φορούν με τον ίδιο τρόπο αλλά με μόνη διαφορά τα παπούτσια.

Η Αμάντα Σάιφρεντ φόρεσε το Versace σύνολο της Τζούλια Ρόμπερτς

Πώς όμως προέκυψε να κάνουν το ίδιο look; Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί πως πρόκειται για ένα έξυπνο μαρκετινίστικο «παιχνίδι»; Ναι, και δεν αποκλείεται να είναι – ωστόσο όλα ξεκίνησαν όταν η Αμάντα Σάιφρεντ ζήτησε να φορέσει τα ρούχα της Τζούλια Ρόμπερτς.

Οι δύο σταρ μοιράζονται την ίδια στυλίστρια, την Ελίζαμπεθ Στιούαρτ, και αφού εκείνη κοινοποίησε στο Instagram μια φωτογραφία της Ρόμπερτς από το χαλί, η Σάιφρεντ σχολίασε: «Σε παρακαλώ, επέτρεψέ μου να φορέσω το ίδιο σύνολο». Και έτσι έγινε λοιπόν!

Μετά την εμφάνιση της Σάιφρεντ η Στιούαρτ μοιράστηκε στο Instagram το σχόλιο της ηθοποιού ενώ ευχαρίστησε και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Versace αλλά και τη Τζούλια Ρόμπερτς για την προσφορά της.

