Στη Σουηδία, άνοιξε εμπορικό κέντρο που μετατρέπει σκουπίδια σε στυλάτα ρούχα - Τίποτα απ’ όσα πουλάει δεν είναι καινούργιο

Η Σουηδία παρατείνει τη ζωή ρούχων, παπουτσιών και αξεσουάρ, δημιουργώντας ένα εμπορικό κέντρο αποκλειστικά για ανακυκλωμένα ή second hand προϊόντα.

Στην εποχή του fast fashion και της υπερκατανάλωσης, εκατομμύρια τόνοι ρούχων, ηλεκτρονικών και επίπλων καταλήγουν κάθε χρόνο στις χωματερές. Τα πρότυπα των social media, το influencing, η έλλειψη ορίων ή αγοραστικής συνείδησης και η ανάγκη να αποκτάμε συνεχώς όλο και περισσότερα, μας οδηγούν συχνά σε υπερβολικές ή ανούσιες αγορές. Κάπως έτσι, η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση γίνονται ολοένα και πιο σημαντικά, προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη φυσικών πόρων και η ατελείωτη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Οι άνθρωποι έχουμε την κακή συνήθεια να ζούμε εις βάρος του περιβάλλοντος, που μας παρέχει ό,τι σημαντικότερο έχουμε στη ζωή μας: το οξυγόνο. Στη Σουηδία, λοιπόν, έχει ανοίξει τις πόρτες του το εμπορικό κέντρο ReTuna, το οποίο αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα, για το πώς η βιώσιμη κατανάλωση μπορεί να συνδυαστεί με την καινοτομία και το στιλ. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που σέβεται 100% το περιβάλλον και λειτουργεί με στόχο να διασφαλίσει τη μείωση των ρύπων και της μόλυνσης της ατμόσφαιρας μέσω της ανακύκλωσης.

Το εμπορικό κέντρο στη Σουηδία που δίνει νέα πνοή σε χρησιμοποιημένα ή φθαρμένα ρούχα

Το ReTuna πουλάει μόνο προϊόντα που έχουν επισκευαστεί, ανακυκλωθεί ή είναι second hand, δίνοντας νέα ζωή σε ηλεκτρονικές συσκευές, έπιπλα και ρούχα που αλλιώς θα κατέληγαν στα σκουπίδια. Κάθε κατάστημα συνδέεται με ένα εργαστήριο, όπου τα εγκαταλελειμμένα αντικείμενα ανασχεδιάζονται και μεταμορφώνονται σε λειτουργικά, μοντέρνα και βιώσιμα προϊόντα. Το αποτέλεσμα είναι, ότι οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν αγορές χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον, ενώ παράλληλα υποστηρίζεται η κυκλική οικονομία, μειώνοντας την ποσότητα απορριμμάτων και την κατανάλωση φυσικών πόρων.

Shutterstock

Και έχει και συνέχεια: το ReTuna αποδεικνύει ότι η βιωσιμότητα δεν σημαίνει συμβιβασμό στη σχεδίαση ή στη χρηστικότητα. Αντιθέτως, δείχνει πως η δημιουργικότητα, η καλή διάθεση και η φαντασία των τεχνιτών, μπορούν να δώσουν στα «παλιά» αντικείμενα μια νέα, ελκυστική ζωή. Είναι σαν ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία τους.

Η πρωτοβουλία του ReTuna αποτελεί έμπνευση για κάθε κοινωνία που θέλει να μειώσει τα σκουπίδια και να προωθήσει τη βιώσιμη κατανάλωση. Σε μια εποχή, που ο πλανήτης μας κινδυνεύει από την ανθρώπινη δραστηριότητα, αυτή η κίνηση θεωρείται σωτήρια. Επιπλέον, αποδεικνύει πως η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση μπορούν να γίνουν όχι μόνο περιβαλλοντική ανάγκη, αλλά και μια δημιουργική πρακτική - που έχει κέρδος - προσφέροντας, παράλληλα, έμπνευση για το μέλλον του λιανικού εμπορίου.

