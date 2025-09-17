Η Σουηδία, και επίσημα πλέον, απαγορεύει τα κινητά τηλέφωνα στα σχολεία

Ο νέος νόμος θα τεθεί σε εφαρμογή από την επόμενη σχολική χρονιά

Η συζήτηση για τα κινητά στα σχολεία έχει ανοίξει πιο έντονα τους τελευταίους μήνες, μετά τα αλλεπάλληλα περιστατικά βίας μεταξύ των μαθητών, ωστόσο ενώ οι κυβερνήσεις συμφωνούν πως πρέπει να απαγορευθούν, προς το παρόν καμία δεν έχει αναλάβει δράση. Ή σχεδόν καμία, διότι η Σουηδία θα το εφαρμόσει από την επόμενη σχολική χρονιά.

Όπως διαβάζουμε στον Guardian, η απαγόρευση των κινητών θα ισχύει για όλα τα σχολεία της χώρας, όχι μόνο για λόγους ασφαλείας, αλλά και για καλύτερες συνθήκες μελέτης των μαθητών. Έτσι, οι μαθητές στη Σουηδία, από το φθινόπωρο του 2026, θα αφήνουν τα κινητά τους εκτός αίθουσας και θα τα ξαναπαίρνουν αφότου τελειώσει το σχολικό τους ωράριο.

Ο νέος αυτός νόμος, θα αφορά παιδιά ηλικίας 7 εώς 16 ετών, και θα αποτελεί μέρος ενός πακέτου προτεινόμενων μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση χθες. Εκτός από την απαγόρευση των κινητών, δηλαδή, οι προτεινόμενες αλλαγές περιλαμβάνουν το σύστημα βαθμολόγησης και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών. «Αυτό που παρουσιάζουμε είναι η μεγαλύτερη μεταρρυθμιστική ατζέντα των τελευταίων 30 χρόνων», δήλωσε η νέα υπουργός Παιδείας και της Σουηδίας, Σιμόνα Μοχαμσόν.

Τι συμβαίνει ήδη με τα κινητά στα σχολεία της Σουηδίας

Ήδη οι μαθητές στη Σουηδία είναι εξοικειωμένοι με την απαγόρευση κινητών, αφού η πλειονότητα των σχολείων ήδη τα κατάσχουν από την αρχή της σχολικής ημέρες. Για την ακρίβεια, προσπαθούν, αφού πολλοί μαθητές έχουν βρει τρόπους να παρακάμπτουν την απαγόρευση, όπως παραδίδοντας ψεύτικα τηλέφωνα ή λέγοντας ότι ξέχασαν το κινητό τους ή ότι είναι χαλασμένο. «Αυτό πρέπει να ισχύει για όλους σε όλες τις τάξεις της Σουηδίας. Αφορά κάθε νέο άτομο στη χώρα και δεν είναι προαιρετικό», είχε δηλώσει παλαιότερα η Μοχαμσόν.

Προηγουμένως, η Δανία ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει τα κινητά στα σχολεία και τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, μετά από σύσταση κυβερνητικής επιτροπής που κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα έπρεπε να έχουν το δικό τους smartphone ή tablet. Το πότε θα τα απαγορεύσει δεν έχει οριστεί, βέβαια.

Επίσης, η Νορβηγία ανακοίνωσε πέρυσι πως θα επιτρέπει την χρήση των social media από τα 15 έτη και έπειτα, καθώς η κυβέρνηση κατηγόρησε τις τεχνολογικές εταιρείες ότι «στρέφονται εναντίον των εγκεφάλων μικρών παιδιών». Τέλος, η Γαλλία έχει πιο αυστηρούς νόμους για τα κινητά στα γυμνάσια, από τον Σεπτέμβριο.