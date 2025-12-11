Απαλύνουν τους διεσταλμένους πόρους και τις κηλίδες και «γεμίζουν» τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες

Ανάμεσα στα δεκάδες actives που κατακλύζουν τα beauty counters και φιγουράρουν στις συσκευασίες των πιο viral skincare προϊόντων, η νιασιναμίδη και το υαλουρονικό οξύ έχουν αναδειχθεί στα απόλυτα power ingredients που πρωταγωνιστούν σε κάθε σοβαρή ρουτίνα περιποίησης.

Καθώς η ομορφιά εξελίσσεται, οι συνθέσεις που ενώνουν αυτά τα δύο δραστικά συστατικά γίνονται η νέα, διαχρονική βάση για μια δροσερή, ομοιόμορφη και γεμάτη ελαστικότητα όψη. Τα καλύτερα προϊόντα του είδους υπογράφουν μια ανεπιτήδευτη λάμψη που μοιάζει να έρχεται εκ των έσω, ενώ λειαίνουν την επιδερμίδα, απαλύνοτας τους πόρους και τις γραμμές. Ας μιλήσουμε όωμς πιο αναλυτικά...

Τι προσφέρει η νιασιναμίδη και το υαλουρονικό στην επιδερμίδα;

Η νιασιναμίδη συμβάλλει στη ρύθμιση της λιπαρότητας, μειώνει τους διεσταλμένους πόρους, ενισχύει τον δερματικό φραγμό και απαλύνει την ανομοιομορφία και τις δυσχρωμίες, προσφέροντας μια πιο εξισορροπημένη όψη. Το υαλουρονικό οξύ, από την άλλη, λειτουργεί σαν μαγνήτης υγρασίας. Πιο συγκεκριμένα, δεσμεύει και συγκρατεί νερό στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας, χαρίζοντας άμεση ενυδάτωση, «γέμισμα» των λεπτών γραμμών και μια αίσθηση απαλότητας που διαρκεί. Μαζί, δημιουργούν ένα ισχυρό skincare δίδυμο που δουλεύει έξυπνα και πολύπλευρα, αφήνοντας την επιδερμίδα ορατά πιο λεία και φρέσκια.

Οι καλύτεροι οροί με νιασιναμίδη και υαλουρονικό

Niacinamide Serum, The Inkey List-Απόκτησέ το εδώ

Εμπλουτισμένος με 10% νιασιναμίδη και 1% υαλουρονικό οξύ, αυτός ο ορός μειώνει αποτελεσματικά την υπερβολική λιπαρότητα, τις ατέλειες και τις κοκκινίλες, ενώ παράλληλα χαρίζει πλούσια ενυδάτωση στην επιδερμίδα.

Mineral 89 Probiotic Fractions Booster, Vichy-Απόκτησέ το εδώ

Με κλάσματα προβιοτικών, νιασιναμίδη και υαλουρονικό οξύ στη σύνθεσή του, αυτό το booster επανορθώνει ορατά την υγιή όψη της επιδερμίδας, ενισχύει την φυσική άμυνά της κι αυξάνει την ελαστικότητά της.

Rénergie H.C.F Triple Serum, Lancôme-Απόκτησέ το εδώ

Το Triple Serum συμπυκνώνεται με μαεστρία σε μια ριζικά περιποιητική τριπλή δόση υαλουρονικού οξέος, C + νιασιναμίδης και φερουλικού οξέος, χάρη στην οποία η επιδερμίδα δείχνει αισθητά πιο λαμπερή, νεανική και ελαστική.

Hyaluron Activ B3 Concentrated Plumping Serum, Avène-Απόκτησέ το εδώ

Αυτός ο συμπυκνωμένος ορός γεμίσματος με νιασινιαμίδη και υαλουρονικό οξύ λειαίνει αμέσως το δέρμα και διορθώνει τις ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές.

Brightening Serum, Byoma-Απόκτησέ το εδώ

Εμπλουτισμένος με το μοναδικό σύμπλεγμα Tri-Ceramide Complex που ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό, νιασιναμίδη που φωτίζει και εξομαλύνει τον τόνο και υαλουρονικό οξύ που προσφέρει εντατική ενυδάτωση, αυτός ο ορός δρα για την ενίσχυση της λειτουργίας του επιδερμικού φραγμού, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην άμυνα ενάντια στους περιβαλλοντικούς επιθετικούς παράγοντες.