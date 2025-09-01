H Έμα Στόουν φόρεσε το πανωφόρι που θα γίνει ανάρπαστο αυτή τη σεζόν – Ευέλικτο και σε ντελικάτο χρώμα

Είναι cool και χαρίζει αβίαστο στιλ

Λίγο μετά την αποθέωσή της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, την προβολή του θρίλερ Bugonia και το 6λεπτο χειροκρότημα που δέχθηκε η ίδια και ο Γιώργος Λάνθιμος, η Έμα Στόουν απέδειξε πως, εκτός από υποκριτικό είδωλο αποτελεί και μοναδική πηγή έμπνευσης για τις θαυμάστριές της σε ό,τι αφορά τη μόδα.

Η Εμα Στόουν έδωσε το «παρών» στο Telluride Film Festival στο Κολοράντο, στις 30 Αυγούστου χαρίζοντας αβίαστη στιλιστική έμπνευση στις θαυμάστριές της.



Άκρως στιλάτη και φινετσάτη, ανεπιτήδευτα κομψή και με έναν αέρα χαλαρότητας, η ηθοποιός επέλεξε από την γκαρνταρόμπα της ένα από τα κομμάτια που πρόκειται να γίνουν ανάρπαστα αυτό το φθινόπωρο και αυτό δεν είναι άλλο από το σουέτ πανωφόρι σε σοκολατένια απόχρωση.

Το πανωφόρι που θα γίνει ανάρπαστο αυτό το φθινόπωρο

Συγκεκριμένα, επέλεξε κλασικά φθινοπωρινά items και υφάσματα, συνδυάζοντας ένα άνετο μαύρο πλεκτό πουλόβερ με δερμάτινες μπότες με ιδιαίτερη τετράγωνη μύτη και ένα μαύρο δερμάτινο παντελόνι, φυσικά όμως το κομμάτι που ξεχώρισε στο look της ήταν άλλο.

Getty Images

Επέλεξε μια από τις μεγαλύτερες τάσεις της επερχόμενης σεζόν, το καφέ σοκολατί σουέτ πανωφόρι. Πρόκειται για ένα oversized bomber jacket που κάθε γυναίκα χρειάζεται αυτή τη σεζόν στη συλλογή της. Άνετο και στιλάτο, μπορεί να φορεθεί με κάθε τι στη γκαρνταρόμπα σου, είναι ευέλικτο και μπορεί να σε συνοδεύσει σε κάθε περίσταση.

Όσον αφορά το χρώμα, το γλυκό καφέ, το σοκολατί, αποτελεί ένα «ζεστό» χρώμα που οι γυναίκες της μόδας λατρεύουν να επιλέγουν το φθινόπωρο. Ταιριάζει, τόσο με γήινες αποχρώσεις, όσο και ένα total black looks, όπως αυτό της Εμα Στόουν για παράδειγμα, αλλά μπορεί να φορεθεί και με υπόλευκους τόνους αλλά και χρώματα από το ginger, μέχρι και τα ρομαντικά ροζ.

Δες την εμφάνιση της Έμα Στόουν