Bugonia: Γιώργος Λάνθιμος και Έμα Στόουν ξεσηκώνουν το Φεστιβάλ Βενετίας - Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά

Από το standing ovation στο κόκκινο χαλί και τις δηλώσεις για… εξωγήινους, η Στόουν και ο Λάνθιμος υπέγραψαν την πιο πολυσυζητημένη στιγμή της Βενετίας

Η Έμα Στόουν και ο Γιώργος Λάνθιμος έκαναν ξανά το θαύμα τους στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 2025, υπογράφοντας μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της φετινής διοργάνωσης. Δύο χρόνια μετά το Poor Things –την ταινία που χάρισε στη Στόουν το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου και στον Λάνθιμο μια θέση ανάμεσα στους πιο καινοτόμους δημιουργούς της εποχής– οι δυο τους επέστρεψαν στο Lido με το θρίλερ Bugonia, αποσπώντας ένα εξάλεπτο standing ovation στην Sala Grande. Η Έμα Στόουν, φορώντας ένα λαμπερό φόρεμα Julie de Libran, ευχαριστούσε το κοινό φανερά συγκινημένη.

Η ταινία, βασισμένη στο cult κορεατικό φιλμ Save the Green Planet! (2003), ακολουθεί τη σύγκρουση ανάμεσα σε μια ατσαλάκωτη CEO (Έμα Στόουν) και τον φαινομενικά αθώο υπάλληλό της (Τζέσε Πλέμονς), που την απαγάγει επειδή πιστεύει ότι είναι εξωγήινη απεσταλμένη με σκοπό να καταστρέψει τη Γη. Ο Λάνθιμος χτίζει την πλοκή με εκρηκτική ένταση, αναμειγνύοντας sci-fi, βία, ψυχολογικό τρόμο αλλά και black humor, σε μια αφήγηση που φλερτάρει με την αλληγορία για την ανθρώπινη μοναξιά, την παράνοια και τον οικολογικό πανικό της εποχής μας. Tο τελικό χειροκρότημα απέδειξε ότι ο Έλληνας σκηνοθέτης ξέρει να σοκάρει και να συναρπάζει.

Στο κόκκινο χαλί, η Στόουν και ο Πλέμονς αποθεώθηκαν από εκατοντάδες fans που φώναζαν ρυθμικά το όνομά της («Emma! Emma!»). Η ηθοποιός σταμάτησε για selfies και αυτόγραφα, ανταποδίδοντας με χαμόγελα και χειροκροτήματα. Κατά τη διάρκεια του standing ovation, συγκινήθηκε όταν διέκρινε ανάμεσα στο κοινό ένα πανό που έγραφε: «Emma, you wanna dance with me?».

Στη συνέντευξη Τύπου, η Στόουν αποκάλυψε με χιούμορ και φιλοσοφική διάθεση ότι «πιστεύει στους εξωγήινους». «Ένας από τους αγαπημένους μου ανθρώπους που έζησαν ποτέ είναι ο αστρονόμος Κάρλ Σαγκάν. Ερωτεύτηκα παράφορα τη φιλοσοφία του και το πώς συνδύαζε επιστήμη και ποίηση. Ο ίδιος πίστευε βαθιά ότι η ιδέα πως είμαστε μόνοι στο σύμπαν είναι απείρως πιο πιθανή και ότι το να νομίζουμε πως μας παρακολουθούν είναι μάλλον ναρκισσιστικό. Οπότε, ναι, το λέω ανοιχτά: πιστεύω στους εξωγήινους!» δήλωσε η ηθοποιός.

Όταν ένας δημοσιογράφος τη ρώτησε πώς καταφέρνει να αντιμετωπίζει την επιτυχία «χωρίς να μεταμορφώνεται σε εξωγήινη», η Στόουν απάντησε με νόημα: «Πώς ξέρετε ότι δεν είμαι;» και συνέχισε εξηγώντας: «Νομίζω πως όλοι μπορούμε να σχετιστούμε με το αίσθημα ότι κάποιος πιστεύει πως σε ξέρει, ενώ στην πραγματικότητα έχεις ελάχιστο έλεγχο της “εικόνας” σου. Υπάρχει η Εμα που βλέπετε εδώ, στις πρεμιέρες, και η Εμα με τους φίλους και την οικογένειά μου. Είναι η ίδια, αλλά αυτή η διάκριση είναι που με κρατάει ψύχραιμη».

Το Bugonia είναι η τέταρτη συνεργασία του σκηνοθέτη με τη Στόουν, μετά τα The Favourite, Poor Things και Kinds of Kindness. Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Αλίσια Σίλβερστοουν και ο Άινταν Ντέλμπις, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Γουίλ Τρέισι (The Menu). Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στη Βενετία στις 28 Αυγούστου 2025 και θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 24 Οκτωβρίου 2025 από τη Focus Features, προετοιμάζοντας το έδαφος για μία ακόμα δυνατή πορεία του Λάνθιμου στην οσκαρική κούρσα.