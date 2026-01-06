Stranger Things: Γιατί ο κόσμος πιστεύει πως αύριο θα κυκλοφορήσει 9ο επεισόδιο;

Μία θεωρία για το Stranger Things έχει κατακλύσει το ίντερνετ, υποστηρίζοντας πως το φινάλε που είδαμε δεν ήταν αληθινό

Έχω τροφοδοτήσει πολύ σωστά τον λογαριασμό μου στο TikTok για να μου εμφανίζει βίντεο που σχετίζονται με το Stranger Things, με το που εισέρχομαι σε αυτόν. Έξι μέρες αργότερα, και τα σχόλια συνεχίζονται (σαφέστατα ορισμένοι το κάνουν για να πάρουν λίγο από το hype), ενώ η απογοήτευση των πολλών μου υπενθυμίζει πως κοιτάμε το δέντρο και όχι το δάσος. Γιατί αυτό που δημιούργησαν οι αδερφοί Ντάφερ ήταν ένα πολιτιστικό φαινόμενο. Το φινάλε δεν θα μπορούσε να αρέσει σε όλους, γεγονός, αλλά όταν μπαίνουν στη μέση οι θεωρίες, η προώθηση και η κινηματογραφική εμπειρία, τότε αυτομάτως δημιουργούνται υψηλές προσδοκίες - και σε αυτή την περίπτωση αποτέλεσαν πρόβλημα.

Το θέμα εδώ δεν είναι όμως ένας ακόμη σχολιασμός του τέλους, αλλά η νέα θεωρία που κατέκλυσε το TikTok και το ίντερνετ γενικότερα, τις τελευταίες ώρες. Αναφέρομαι στο λεγόμενο «Conformity Gate», το οποίο υποστηρίζει πως το τέλος που είδαμε όλοι δεν ήταν το αληθινό και πως ένα ακόμη επεισόδιο θα κυκλοφορήσει στις 7 Ιανουαρίου στο Netflix. Χωρίς καμία βάση για κάτι τέτοιο, πολλοί πίστεψαν αυτή τη θεωρία, με τη δικαιολογία πως η τελευταία σεζόν απαρτίζεται από οκτώ και όχι εννιά επεισόδια. Μόνο που και η πρώτη και τρίτη έχουν από οκτώ. Έπαιξε βέβαια ρόλο το ότι δεν τους άρεσε το φινάλε, οπότε ελπίζουν σε κάτι που να ικανοποιεί τα θέλω τους.

Μπορεί στο φινάλε, λοιπόν, να είδαμε την ομάδα να μεταφέρεται στην Άβυσσο, να τελειώνει τον Βέκνα, το Χόκινς να επιστρέφει επιτέλους στην γαλήνια καθημερινότητα και οι έφηβοι να αποφοιτούν από το λύκειο, ο κόσμος όμως εξακολουθεί να πιστεύει πως μπορεί ακόμα να συμβεί το κάτι παραπάνω.

Όπως σημειώνει το Forbes, διάφορα κρυφά μηνύματα στο φινάλε, κάνουν τους θαυμαστές να αναρωτιούνται κατά πόσο το τέλος ήταν πράγματι αυτό. Έτσι γεννήθηκε και η θεωρία «Conformity Gate». Οι ένθερμοι υποστηρικτές της θεωρίας, λένε πως το όγδοο επεισόδιο του Stranger Things είναι μονάχα μια ψευδαίσθηση ενορχηστρωμένη από τον Βέκνα και πως τελικά δεν είναι νεκρός. Εξηγούν, για την ακρίβεια, πως η τέλεια κατάληξη για την ομάδα είναι απλά μια κατασκευασμένη πραγματικότητα. Μία εικασία, για παράδειγμα, είναι πως μέλη της οικογένειας Γουίλερ (Νάνσι, Μάικ και Κάρεν) εμφανίζονται με κοντά μαλλιά που θυμίζουν έντονα τον Χένρι ή πως αρκετοί μαθητές στην αποφοίτηση, έχουν τα χέρια τους τοποθετημένα με τον ίδιο τρόπο όπως συνήθιζε εκείνος.

Κάποιοι θαυμαστές, ανέλυσαν και το τελευταίο πλάνο του φινάλε του Stranger Things, όπου οι πρωταγωνιστές αφήνουν τα βιβλία, ισχυριζόμενοι ότι οι ράχες τους σχηματίζουν τη φράση «X A LIE», την οποία ερμηνεύουν ως μήνυμα πως όσα παρουσιάστηκαν στην άβυσσο ήταν ένα ψέμα. Επιπλέον, η Σούζι και η Βίκυ απουσιάζουν από τον επίλογο, κι αυτό γιατί, σύμφωνα πάντα με τους θαυμαστές, ο Βέκνα δεν γνώριζε ποιες ήταν και συνεπώς δεν μπορούσε να τις συμπεριλάβει στο τέλος που ο ίδιος κατασκεύασε.

Στο μεταξύ, το βασικό στοιχείο που έκανε πολλούς να πιστέψουν είναι το γεγονός πως αν κάποιος πατήσει στην αναζήτηση του Netflix «Conformity Gate», θα τους βγάλει το Stranger Things, γράφοντας «νέο επεισόδιο». Σε συνδυασμό, φυσικά, με τα αναπάντητα ερωτήματα που άφησε το τελευταίο επεισόδιο.

Γιατί δεν ισχύει η θεωρία για το Stranger Things

Αν και κανείς δεν έχει διαψεύσει την ομολογουμένως έξυπνη θεωρία, οι αδερφοί Ντάφερ είχαν αναφέρει σε συνέντευξή τους πως αυτό είναι το επίσημο τέλος. Δεν χρειάζεται να έχουμε νεκρούς από τους βασικούς πρωταγωνιστές για να το ορίσουμε ως τέλος. Το Stranger Things είναι μια σειρά επιστημονικής φαντασίας, τοποθετημένη στη δεκατία του 80, με εντυπωσιακές σκηνές, μουσική και σενάριο, που είχε happy end. Γιατί όχι;

Επιπλέον, το Netflix προώθησε τόσο πολύ την πέμπτη σεζόν και δη το φινάλε, με 500 κινηματογράφους στη βόρεια Αμερική να το προβάλλουν. Δεν θα έμπαινε σε τέτοια διαδικασία απλά για να κάνει τον κόσμο να πιστέψει πως υπάρχει μυστικό επεισόδιο.

Στις 12 Ιανουαρίου το ντοκιμαντέρ One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5

Το μόνο που έχουμε να περιμένουμε για το Stranger Things αυτές τις ημέρες, είναι ένα ντοκιμαντέρ που θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιανουαρίου στο Netflix. Το One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 είναι αφιέρωμα του τι έγινε στα παρασκήνια, ακολουθώντας το καστ, τους δημιουργούς και το συνεργείο στην τελευταία τους περιπέτεια και αποχαιρετώντας τη σειρά που τους άλλαξε τη ζωή.

Το ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία της Μαρτίνα Ράντγουαν, είναι μια ακόμη απόδειξη πως το Stranger Things ολοκληρώθηκε.