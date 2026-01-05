Stranger Things: Η Gen Z ανακάλυψε τον Prince - Ακούει φανατικά το “Purple Rain” μετά το φινάλε

Οι αναπαραγωγές του Purple Rain εκτοξεύθηκαν από τη Gen Z, μετά το τέλος του Stranger Things

Από τις 31 Δεκεμβρίου για την Αμερική και από την 1η Ιανουαρίου για την Ευρώπη, το Stranger Things συνεχίζει να είναι θέμα συζήτησης. Σίγουρα όχι τόσο όσο τις πρώτες ημέρες, αλλά το φινάλε εξακολουθεί να συνοδεύεται από σχόλια και κριτικές. Κρατάμε πολλά από το τέλος, αλλά εδώ θα σταθούμε. μόνο στην μουσική που οι αδερφοί Ντάφερ χρησιμοποίησαν για τον επίλογό τους.

Όπως συνέβη και με προηγούμενες σεζόν, μυθικά τραγούδια της δεκαετίας των 80s, όπως της Κέιτ Μπους και της Νταϊάνα Ρος, ήρθαν ξανά στο προσκήνιο. Πολλοί από την Gen Z, ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή μαζί τους, άλλοι τα αγάπησαν χάρη στο Stranger Things. Αυτό ήταν το πολύ ωραίο με τη σειρά - τα τραγούδια έγιναν κομμάτι της ιστορίας και δεν συνόδευαν απλά μία σκηνή.

Ήταν αναμενόμενο λοιπόν, τα δύο τραγούδια του Prince, που ακούστηκαν στο φινάλε, να σημειώσουν αύξηση στις ακροάσεις. Το «Purple Rain» σημείωσε αύξηση 243% στις παγκόσμιες ακροάσεις στο Spotify και 577% στις αναπαραγωγές της Gen Z, όπως αποκάλυψε το Variety. Το «When Doves Cry» κατέγραψε αύξηση 00% στις παγκόσμιες ακροάσεις, καθώς και άνοδο 128% αναπαραγωγές της Gen Z.

Αυτή είναι μια ακόμη επιτυχία των αδερφών Ντάφερ, που κατάφεραν να εξασφαλίσουν τα δικαιώματα για την χρήση των τραγουδιών του Prince. Όσο πιο εμβληματικό είναι ένα τραγούδι, τόσο πιο δύσκολη και δαπανηρή είναι η διαδικασία - μόνο που το επίτευγμά τους ήταν πραγματικά μεγάλο. Διότι τα τραγούδια του δεν έχουν εγκριθεί για χρήση σε τηλεοπτική σειρά από τότε που ήταν μέρος της εμβληματικής ταινίας του Prince του 1984.

«Μόλις καταλήξαμε στην ιδέα ότι ο δίσκος θα ήταν ο μηχανισμός πυροδότησης της βόμβας, ξέραμε ότι χρειαζόμασταν ένα επικό needle drop, και έπεσαν στο τραπέζι πάρα πολλές ιδέες», είπε ο ο Ρος Ντάφερ στο Tudum. «Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι πραγματικά πιο επικό από τον Prince».