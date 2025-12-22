Stranger Things: Μετά την Κέιτ Μπους, ήρθε η σειρά της Νταϊάνα Ρος - Μπήκε σε Billboard Chart για πρώτη φορά στην καριέρα της

Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Το Stranger Things εκτόξευσε το τραγούδι Upside Down, που ακούγεται στην πέμπτη σεζόν

To 2022, το τραγούδι της Κέιτ Μπους “Running Up That Hill” επανήλθε στο προσκήνιο, χάρη στην τέταρτη σεζόν του Stranger Things. Οι θαυμαστές της σειράς το άκουγαν (και το ακούνε) φανατικά, οδηγώντας το στα charts. Η χρήση του δεν ήταν απλώς μουσική υπόκρουση στη σειρά, αλλά κομμάτι της ίδιας της ιστορίας, κάτι που το έκανε να συνδεθεί με τους χαρακτήρες και κυρίως με τη Μαξ.

Αυτό που συνέβη με την Κέιτ Μπους, ήταν κάπως δεδομένο πως θα συνέβαινε και με την Νταϊάνα Ρος. Στην πέμπτη σεζόν, το θρυλικό Upside Down που κυκλοφόρησε το 1980, ακούγεται στην αρχή της, γεννώντας ένα νέο κύμα θαυμαστών. Το τραγούδι δεν μπήκε απλά στα charts, αλλά η διάσημη τραγουδίστρια που είναι σήμερα 81 ετών, μπήκε για πρώτη φορά στην καριέρα της σε μία κατάταξη του Billboard.

Συγκεκριμένα, το Upside Down εμφανίζεται στην κατάταξη R&B/Hip-Hop Digital Song Sales και συγκεκριμένα στη 12η θέση. Κάτι μας λέει βέβαια πως θα ανέβει κι άλλο, ειδικά μετά τα τρία νέα επεισόδια, ανήμερα των Χριστουγέννων.

Το Stranger Things “ζωντάνεψε” μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Νταϊάνα Ρος

Το Stranger Things επιβεβαιώνει με κάθε τρόπο το πόσο επιδραστική σειρά είναι. Δεν είναι τυχαίο που το Netflix κράσαρε τα πρώτα λεπτά που κυκλοφόρησε τα τέσσερα επεισόδια της πέμπτης σεζόν. Οι αδερφοί Ντάφερ, με τον δικό τους μοναδικό τρόπο “ζωντάνεψαν” τα 80s και μαζί τις επιτυχίες εκείνης της εποχής.

Τώρα λοιπόν ήρθε η σειρά της Νταϊάνα Ρος, η οποία αν και είναι μία από τις πιο εμπορικές και επιτυχημένες καλλιτέχνιδες στην ιστορία της Αμερικής, δεν είχε εμφανιστεί ποτέ ξανά στην κατάταξη R&B/Hip-Hop Digital Song Sales.

Και μάλιστα, όπως σημειώνει το Forbes, αυτή τη στιγμή το τραγούδι της είναι το μοναδικό νέο ντεμπούτο στην εν λόγω κατάταξη, καθώς η εορταστική περίοδος δίνει ώθηση σε αρκετά κλασικά τραγούδια, τα οποία επιστρέφουν στη λίστα. Σύμφωνα, δε, με το Billboard, τα streams του Upside Down αυξήθηκαν κατά 373% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, μετά την κυκλοφορία των νέων επεισοδίων του Stranger Things.

Στο μεταξύ, η Κέιτ Μπους εξακολουθεί να κάνει επιτυχία με το Running Up That Hill και τη δημοτικότητα του Stranger Things. Αυτή τη περίοδο επιστρέφει σε έξι charts του Billboard. Το τραγούδι ανεβαίνει στην πρώτη δεκάδα σε τέσσερις ακόμη λίστες όπου βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα και κατακτά ξανά την κορυφή του chart Alternative Digital Song Sales, ανεβαίνοντας από το Νο. 7 στο Νο. 2.

Όσο για το Upside Down της Νταϊάνα Ρος, ήταν το βασικό single στο 11ο άλμπουμ της. Έγινε γρήγορα επιτυχία στην Αμερική, φέρνοντας στο Νο. 1 του Hot 100, εκμεταλλευόμενο τους disco ήχους που ήταν ακόμη δημοφιλείς εκείνη την εποχή.