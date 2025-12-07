Θα δούμε Friends και Harry Potter στο Netflix, μετά την εξαγορά της Warner Bros;

Αυτό είναι σίγουρα πολύ ευχάριστο γεγονός αν συμβεί, αλλά η εξαγορά της WB από τη Netflix, κρύβει και συνέπειες για τον κινηματογράφο

Η εξαγορά του ιστορικού κινηματογραφικού στούντιου της Warner Brothers Discovery και τα δημοφιλή δίκτυα streaming της HBO από τη Netflix, έναντι 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων, είναι η είδηση των δύο τελευταίων ημερών. Και λογικό, καθώς αυτή η κίνηση αλλάζει τελείως τα δεδομένα και κάνει το Netflix έναν ακόμα πιο ισχυρό παίκτη στο streaming.

Για τους περισσότερους από εμάς, που παρακολουθούμε σειρές και ταινίες με φανατισμό, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το κατά πόσο μεγάλα και ποιοτικά franchise της HBO, θα γίνουν διαθέσιμα στο Netflix. Όμως, υπάρχουν πολλοί παράμετροι για την ώρα που χρήζουν ανάλυσης, με το BBC να συγκεντρώνει εκείνα τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή τη συμφωνία.

Όπως λοιπόν σημειώνει, η Netflix γίνεται ακόμα πιο ισχυρή, σε μια εποχή που ήδη έχει ξεπεράσει το Χόλιγουντ. Κι αν τώρα βρίσκεται στην κορυφή του streaming, μετά τη συμφωνία αυτή η κορυφή θα της ανήκει στο διηνεκές. Έχοντας ήδη έναν πλούσιο κατάλογο στη βιβλιοθήκη της, ετοιμάζεται να προσθέσει επιπλέον σειρές και προτάσεις, αλλά ταυτόχρονα και 128 εκατομμύρια συνδρομητές της HBO, στους ήδη περισσότερους από 300 εκατομμύρια δικούς της.

«Η Netflix είναι ήδη η μεγαλύτερη υπηρεσία streaming και τώρα, με την προσθήκη του HBO Max, γίνεται σχεδόν ανίκητη», είπε ο Μάικ Πρου, αντιπρόεδρος της εταιρείας έρευνας Forrester. Η συμφωνία αυτή θα φέρει αγαπημένα ιστορικά franchise όπως τα Looney Tunes, Harry Potter και Φιλαράκια, και επιτυχίες της HBO όπως τα Succession, Sex and the City και Game of Thrones. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, αν τελικά αυτό συμβεί.

Από την άλλη, ακριβώς επειδή θα προστεθούν κορυφαίοι τίτλοι, δεν αποκλείεται να φέρει αύξηση τιμών στο Netflix. Όχι άμεσα προφανώς, αφού η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες από σήμερα. Ωστόσο τα στελέχη είναι επιφυλακτικά σχετικά με το πώς -ή αν - σκοπεύουν να ενσωματώσουν τη Warner Brothers και το HBO στην υπάρχουσα υπηρεσία Netflix.

Ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Netflix, Γκρεγκ Πίτερς, είπε πως το όνομα HBO είναι «πολύ ισχυρό» και δίνει στην εταιρεία «πολλές επιλογές», αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Το ότι η εταιρεία έχει αυτή τη κυριαρχία, θα μπορούσε να της δώσει την ευκαιρία για παραπάνω χρέωση.

Τι γίνεται με το Χόλιγουντ; Αυτή είναι μια ερώτηση που θα εξεταστεί εκτενώς στην πορεία. Όπως σημειώνει το BBC, η Warner Bros είναι ένα από τα στούντιο που διαμόρφωσαν το Χόλιγουντ. Αλλά αυτή η εξαγορά αποτελεί ένδειξη του πόσο έχει ξεθωριάσει η χρυσή εποχή του κινηματογράφου. Δυστυχώς.

Όλα δείχνουν όμως πως το μέλλον ανήκει στις streaming πλατφόρμες. Η Netflix έχει υποσχεθεί να συνεχίσει τις κινηματογραφικές προβολές ταινιών, κάτι που έχει νόημα αφού θα αποκτήσει το franchise υπερηρώων της DC, ταινίες που αποδίδουν πολύ καλά στις αίθουσες. Όμως δεν πιστεύουν όλοι ότι αυτό θα παραμείνει προτεραιότητα για την πλατφόρμα. Άλλωστε, νωρίτερα φέτος ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Netflix, Τεντ Σαράντος, είχε δηλώσει ότι θεωρεί την κινηματογραφική έξοδο «ξεπερασμένη έννοια».

Αυτή η συγχώνευση μοιραία θα φέρει προβλήματα στην βιομηχανία, με περικοπές θέσεων και μείωση παραγωγών. Ο σκηνοθέτης του Τιτανικού, Τζέιμς Κάμερον, ήταν ένας από τους πολλούς στο Χόλιγουντ που υποδέχθηκαν με ανησυχία τη συμφωνία, λέγοντας πως θα αποδειχθεί «καταστροφή» για τον κλάδο.

Πόσο κοντά όμως βρισκόμαστε στη συμφωνία; Όχι πολύ. Πρώτα, η Warner Brothers Discovery πρέπει να ολοκληρώσει τον διαχωρισμό των τμημάτων που δεν πουλά στη Netflix, όπως τα CNN, Discovery και Eurosport. Την ίδια στιγμή, ο ανταγωνιστής Paramount Skydance, που ήλπιζε να αγοράσει ολόκληρη την Warner Brothers Discovery, μπορεί ακόμη να προσπαθήσει να πείσει τους μετόχους ότι μπορεί προσφέρει καλύτερη εναλλακτική.

Το μεγαλύτερο ερώτημα όμως είναι αν η συμφωνία θα λάβει έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί μεγάλη πρόκληση. Στην Ουάσινγκτον, νομοθέτες και από τα δύο κόμματα έχουν ήδη εκφραστεί αρνητικά, φοβούμενοι ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε λιγότερες επιλογές και υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές. Ο Τεντ Σαράντος βέβαια είπε ότι η Netflix, είναι «πολύ σίγουρη» πως θα λάβει την έγκριση.

Βέβαια, υπάρχει και ο αστάθμητος παράγοντας που λέγεται Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει μιλήσει με θερμά λόγια για τους ιδιοκτήτες της Paramount Skydance, που βρίσκονται πίσω από την ανταγωνιστική προσφορά για τη Warner Bros. Και ο Τραμπ ανέκαθεν έδειχνε έντονο ενδιαφέρον για τα μέσα ενημέρωσης και την ψυχαγωγία. Αν και δεν υπάρχει σχόλιο από τις ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού στις ΗΠΑ, ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ είπε στο CNBC ότι αντιμετωπίζει την προσφορά της Netflix για τη Warner Bros με «βαριά δυσπιστία».