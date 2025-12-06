Οι 5 σειρές που δεν χάνουμε με τίποτα τον Δεκέμβριο

Όλοι ξέρουμε βέβαια ποια είναι αυτή η μία, από όλες τις σειρές, που θα παρακολουθήσουμε οι περισσότεροι την περίοδο των γιορτών

Ο Δεκέμβριος είναι πολύ δυνατός μήνας για τις streaming πλατφόρμες. Αν βέβαια θέλεις να περάσεις και μία βόλτα από τον κινηματογράφο, τότε σου προτείνω να δεις Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων, για να απολαύσεις μια υπέροχη ελληνική χριστουγεννιάτικη ταινία. Όσον αφορά τις πλατφόρμες και τις σειρές, εκτός από εκείνες που κρατάμε στη λίστα για μήνες και επιτέλους θα δούμε την περίοδο των γιορτών, επιστρέφουν ορισμένες με νέα σεζόν, αλλά έχουμε και φρέσκες προτάσεις.

Αν και είναι δεδομένο πως την ημέρα των Χριστουγέννων, μία σειρά θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον, ας δούμε ποιες ακόμα θα δούμε στις πλατφόρμες.

5 σειρές για τον Δεκέμβριο

Stranger Things

Προφανώς και θα βρισκόταν στη λίστα με τις σειρές του Δεκεμβρίου. Το Stranger Things επέστρεψε πριν κάμποσες ημέρες με τέσσερα επεισόδια για την τελευταία σεζόν, με το Netflix να δέχεται τόσες ταυτόχρονες επισκέψεις από τους συνδομητές, που κράσαρε. Πολλά έχουν γραφτεί για τη σειρά των αδερφών Ντάφερ, αλλά προσωπικά ανήκω στην κατηγορία με όσους είδαν τα πρώτα επεισόδια μονοκοπανιά και πραγματικά τα απήλαυσαν.

Σε αυτά τα τέσσερα επεισόδια είχαμε δύο μεγάλες εκπλήξεις, επομένως έχω μεγάλη ανυπομονησία να δω πώς θα συνεχίσει η ιστορία. Ανήμερα των Χριστουγέννων έρχονται ακόμα τρία επεισόδια, ενώ το μεγάλο φινάλε θα γραφτεί στις 31 Δεκεμβρίου. Σε αυτό πιστεύω ότι θα είμαστε με χαρτομάντηλα, όχι μόνο γιατί θα έχει συγκίνηση, αλλά γιατί θα πρέπει να αποχαιρετιστούμε οριστικά το Χόκινς και την παρέα. Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν όμως.

Man vs Baby

Σειρές Δεκεμβρίου χωρίς μία χριστουγεννιάτικη πρόταση δεν γίνεται. Το Netflix φέρνει στις 11 Δεκεμβρίου το Man vs Baby, με πρωταγωνιστή τον Ρόουαν Άτκινσον, aka Mr. Bean. Ο Τρέβορ, μετά τις περιπέτειες στο Man vs Bee, δέχεται μια ελκυστική πρόταση: να επιβλέπει ένα πολυτελές ρετιρέ στο Λονδίνο, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Κι ενώ όλα δείχνουν ήσυχα, τα πράγματα αλλάζουν όταν γίνεται υπεύθυνος για τη φύλαξη ενός μωρού.

Η feel-good σειρά αποτελείται από τέσσερα επεισόδια διάρκειας μισής ώρας, που υπόσχονται πολύ χιούμορ. Ιδανική πρόταση για όλη την οικογένεια.

Emily in Paris

Ή πιο σωστά Emily in Rome, αφού ένα μεγάλος μέρος της πέμπτης σεζόν έχει γυριστεί στην ιταλική πρωτεύουσα. Αν και αυτή η σειρά ξεκίνησε δυναμικά, κάπου στην πορεία το έχασε τελείως. Βέβαια, τι καλύτερο να ταξιδέψουμε -έστω και ουτοπικά- στη Ρώμη, τη Βενετία και το Παρίσι αυτόν τον μήνα και συγκεκριμένα στις 18 Δεκεμβρίου, που κάνει πρεμιέρα.

Κάποιες πληροφορίες έχουν γίνει γνωστές για την πέμπτη σεζόν, όμως την μεγαλύτερη αποκάλυψη την έκανε το trailer που κυκλοφόρησε την Πέμπτη. Πρόκειται για το νέο ειδύλλιο μεταξύ της Μίντι και του Άλφι, ναι του πρώην της Έμιλι. Κατ’ άλλα είναι από τις σειρές που κάνουν ωραία και χαλαρή συντροφιά την περίοδο των γιορτών. Τουλάχιστον, ας ελπίσουμε αυτή η σεζόν να είναι καλύτερη από την προηγούμενη.

Taylor Swift: The End of An Era

Το Disney+ μας δίνει την ευκαιρία να κοιτάξουμε μέσα από την κλειδαρότυπα και να απολαύσουμε την προετοιμασία της Τέιλορ Σουίφτ για το Eras Tour, μία από τις πιο διάσημες περιοδείες. Η σειρά ντοκιμαντέρ των έξι επεισοδίων περιλαμβάνει αρκετούς καλεσμένους, μεταξύ των οποίων οι Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Γκρέισι Έιμπραμς, Εντ Σίραν και Φλόρενς Γουέλτς, που τη συνόδευσαν και στη σκηνή.

Την ίδια ημέρα που κάνει πρεμιέρα η σειρά, δηλαδή στις 12 Δεκεμβρίου, το Disney+ θα προσθέσει επίσης το «The Final Show», την τελευταία συναυλία της Σουίφτ στο Βανκούβερ του Καναδά. Εντάξει, μπορεί να μην βρεθήκαμε σε κάποια συναυλία της, αλλά τουλάχιστον θα δούμε το μεγάλο κλείσιμο, στην μικρή οθόνη. Όχι και άσχημα.

The Abandons

Το The Abandons ανήκει στις σειρές που μου είχαν εξάψει την περιέργεια. Από την υπόθεση και το trailer το έβρισκα πολύ ενδιαφέρον και ελπίζω να είναι όντως, κυρίως γιατί έχει δύο φοβερές πρωταγωνιστρίες: τις Τζίλιαν Αντερσον και Λίνα Χίντι. Οι δυο τους καβαλούν τα άλογά τους, φορούν τις καουμπόικες μπότες τους και ρίχνονται στη μάχη για τη γη και την εξουσία στην Άγρια Δύση του 1854.

Η Χίντι ενσαρκώνει τη Φιόνα Νόλαν, ιδιοκτήτρια ενός ράντσου με βοοειδή και επικεφαλής μιας δεμένης οικογένειας ανθρώπων που βρίσκονται στο περιθώριο. Η Άντερσον είναι η πλούσια Κόνστανς Βαν Νες, αποφασισμένη να προστατεύσει την περιουσία σε ορυχεία που κληρονόμησε από τον σύζυγό της, κάτι που, για εκείνη, σημαίνει να πάρει τη γη της Φιόνα.

Ο εκτελεστικός παραγωγός της σειράς, Κρίστοφερ Κέιζερ, έχει αναφέρει ότι «μέσα σε φόνους, εκδίκηση και λίγο απαγορευμένο ρομάντζο», η ιστορία εξερευνά ζητήματα οικογένειας, ηθικών επιλογών και επιβίωσης. Η γουέστερν σειρά έκανε πρεμιέρα στις 4 Δεκεμβρίου, οπότε το Σαββατοκύριακο θα έχει την τιμητική της.