Τα 6 βιβλία που γίνονται ταινίες και θα κυκλοφορήσουν τους επόμενους μήνες

Κυριολεκτικά ανυπομονούμε για όλες

Υπάρχουν αρκετά βιβλία που οι ιστορίες τους είναι ιδανικές για την μικρή και μεγάλη οθόνη. Τελευταία, το έχω σκεφτεί για αρκετά που έχω διαβάσει. Για παράδειγμα, θα μου άρεσε πολύ να δω να διασκευάζονται τα rom-com μυθιστορήματα της Ρόρι Γκίλμορ ή τα βιβλία του Τοσικάζου Καβαγκούτσι ή τα αστυνομικά αριστουργήματα του Ανδρέα Καμιλλέρι, που απ’όσο ξέρω στην Ιταλία έχουν γίνει σειρά και μάλιστα πολύ επιτυχημένη.

Μπορεί βέβαια αυτά να μην τα δούμε στην οθόνη (ποτέ δεν ξέρεις βέβαια), αλλά έρχονται τους επόμενους ταινίες βασισμένες σε βιβλία που έχουν κάνει θραύση. Ανυπομονώ για όλες τις ακόλουθες, ειδικά για την πρώτη, που έρχεται και πολύ σύντομα.

Οι ταινίες που ανυπομονούμε να δούμε, βασισμένες σε best seller βιβλία

The HouseMaid

Η Φρίντα ΜακΦάντεν είναι από τις αγαπημένες μου. Πρόσφατα σου πρότεινα και το ψυχολογικό θρίλερ, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διόπτρα, «Ποτέ μη λες Ψέματα». Ωστόσο έχω μεγάλη χαρά για την κινηματογραφική μεταφορά ενός άλλου βιβλίου της, την Αγγελία, που κατά την γνώμη μου είναι ένα από τα καλύτερά της. Αν δεν το έχεις διαβάσει, τώρα είναι μια καλή στιγμή, μιας και το The HouseMaid κάνει πρεμιέρα στις 19 Δεκεμβρίου.

Η ταινία έχει, εκτός από την ωραία υπόθεση, τρία πολύ δυνατά ονόματα στους πρωταγωνιστικούς ρόλους: Σίντνεϊ Σουίνι, Αμάντα Σέιφριντ και Μπράντον Σκλέναρ. Αυτό θα πάει πολύ καλά. Εδώ λοιπόν ακολουθούμε τη Μίλι (την υποδύεται η Σουίνι), που μετά από δέκα χρόνια στη φυλακή αναζητά εργασία. Δίνει συνέντευξη ως οικιακή βοηθός μιας πλούσιας οικογένειας, αλλά είναι τέτοια η ανάγκη της για δουλειά που αγνοεί όλα τα ανησυχητικά σημάδια και κυρίως τις παραξενιές της Νίνα (Σέιφριντ). Προφανώς τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και πολλά σκοτεινά μυστικά θα βγουν στην επιφάνεια. Έχουμε πολλές ανατροπές, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει η ΜακΦάντεν στα βιβλία της και πιστεύω πραγματικά πως και η ταινία θα είναι απολαυστική. Οπότε ναι, ανυπομονώ.

People We Meet on Vacation

Η Έμιλι Χένρι έχει γράψει τα πιο ωραία ρομαντικά βιβλία και το People We Meet on Vacation, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, είναι ένα εξ αυτών. Μία μεταφορά του στην μικρή οθόνη ήταν αναμενόμενο να συμβεί και επιτέλους στις 19 Ιανουαρίου θα γίνει πραγματικότητα μέσω του Netflix. Ό,τι πρέπει για χουχούλιασμα και rom-com. Εδώ συναντάμε το πρωταγωνιστικό δίδυμο Έμιλι Μπέιντερ και Τομ Μπλάιθ - η πρώτη περισσότερο γνωστή από τον ρόλο της στη σειρά «My Lady Jane» και ο δεύτερος από το prequel των «Hunger Games, A Ballad of Songbirds and Snakes».

Η υπόθεση ακολουθεί δύο κολλητούς φίλους, την Πόπι και τον Άλεξ, οι οποίοι συναντιούνται κάθε χρόνο για διακοπές. Εκείνη είναι μια εξωστρεφής συγγραφέας με πάθος για τα ταξίδια και συχνά φεύγει για διακοπές, κυνηγώντας απεγνωσμένα να ξεφύγει από τη σταθερότητα της καθημερινότητας. Ο Άλεξ είναι το ακριβώς αντίθετο - ένας ήσυχος καθηγητής λυκείου που του αρέσει να μένει στο σπίτι με ένα βιβλίο.

Η φιλία τους ξεκίνησε όταν μοιράστηκαν ένα αυτοκίνητο για να επιστρέψουν σπίτι από το πανεπιστήμιο στο πρώτο έτος και από τότε έμειναν αχώριστοι. Πλέον, η Πόπι ζει στη Νέα Υόρκη και ο Άλεξ στο πατρικό του στο Οχάιο, οπότε έχουν μόνο μία ευκαιρία να βρεθούν: το ετήσιο ταξίδι τους. Ωστόσο, μετά από ένα επεισόδιο στο τελευταίο τους ταξίδι, δεν έχουν μιλήσει για χρόνια. Η Πόπι του προτείνει ένα τελευταίο ταξίδι μαζί και, προς έκπληξή της, αυτός δέχεται. Ακολουθούν διακοπές γεμάτες σκαμπανεβάσματα που θέτουν το ερώτημα: θα τα καταφέρουν;

Ανεμοδαρμένα Ύψη

Εδώ δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Πρόκειται για το βιβλίο της Έμιλι Μπροντέ, που εκδόθηκε το 1847 και θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά έργα της αγγλικής λογοτεχνίας. Θα κυκλοφορήσει ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου στους κινηματογράφους, την πιο κατάλληλη στιγμή δηλαδή, αφού πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιστορία αγάπης όλων των εποχών.

Μάργκοτ Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι υποδύονται τους κεντρικούς ήρωες, την Κάθριν Έρνσο και τον Χίθκλιφ, οι οποίοι συναντιούνται αρχικά ως παιδιά και ύστερα μπλέκονται σε μια βασανιστική ερωτική σχέση ως ενήλικες. Η ταινία έχει δεχθεί κάποιες επικρίσεις, αλλά προσωπικά έχω μεγάλη περιέργεια να δω τους δύο πρωταγωνιστές μαζί στην οθόνη.

Reminders of Him

Η Κολίν Χούβερ, μετά το It Ends With Us και το πρόσφατο Regretting You, επιστρέφει στους κινηματογράφους με δύο ακόμη ταινίες. Η πρώτη είναι το Reminders of Him (στα ελληνικά κυκλοφορεί ως «Όσα τον Θυμίζουν» από τις εκδόσεις Διόπτρα), που κάνει πρεμιέρα στις 13 Μαρτίου 2026. Βλέποντας το trailer και έχοντας, φυσικά, διαβάσει και το βιβλίο, απλά ανυπομονώ. Πρόκειται για μία δραματική ιστορία για τις δεύτερες ευκαιρίες και την συγχώρεση.

Στην ταινία συναντάμε τους Μάικα Μονρό, Τάιρικ Γουίδερς και Ρούντι Πάνκοου. Η υπόθεση ακολουθεί την Κένα Ρόουαν, η οποία επιστρέφει στην πόλη όπου πέντε χρόνια όλα πήγαν στραβά και την οδήγησαν στην φυλακή. Θέλει να ξανασμίξει με την 4χρονη κόρη της, αλλά όλοι στη ζωή της μικρής είναι αποφασισμένοι να την κρατήσουν μακριά. Η Κένα παλεύει για μια δεύτερη ευκαιρία, όσο παράλληλα μπλέκεται ερωτικά με τον Λέτζερ Γουόρντ, που μόνο ένας τυχαίος άνδρας δεν είναι.

Verity

Η δεύτερη κινηματογραφική μεταφορά της Κολίν Χούβερ είναι το Verity. Το ψυχολογικό θρίλερ βρέθηκε στην κορυφή της λίστας των best seller των New York Times, ενώ το 2023 πούλησε 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Η ταινία κάνει πρεμιέρα στις 15 Μαΐου 2026.

Πρωταγωνιστούν οι Αν Χάθαγουεϊ, Ντακότα Τζόνσον και Τζος Χάρτνετ. Σχετικά με την υπόθεση, η Λόουεν Άσλι, είναι μία συγγραφέας που βρίσκεται στα πρόθυρα οικονομικής καταστροφής. Η ζωή της αλλάζει, όταν ο Τζέρεμι Κρόφορντ της κάνει μια σπουδαία επαγγελματική πρόταση, την οποία δεν θα μπορούσε να αρνηθεί. Ο Κρόφορντ είναι σύζυγος της διάσημης συγγραφέως, Βέριτι Κρόφορντ, η οποία είναι βαριά τραυματισμένη από τροχαίο και αδυνατεί να εργαστεί. Η Λόουεν προσλαμβάνεται για να τελειώσει τα τελευταία βιβλία της Βέριτι, με βάση το υλικό στο αρχείο και τις σημειώσεις που έχει αφήσει η ίδια. Ωστόσο, αναζητώντας αυτό το υλικό, ανακαλύπτει και την αυτοβιογραφία της, η οποία κρύβει εξομολογήσεις που φέρουν μια συγκλονιστική αλήθεια. Τα δεδομένα περιπλέκονται όμως, όταν η Λόουεν θα ερωτευτεί τον Τζέρεμι.

The Love Hypothesis

Το ρομαντικό μυθιστόρημα της Αλι Χέιζελγουντ, ένα από τα καλύτερά βιβλία της για την ακρίβεια, έρχεται κάποια στιγμή το 2026, με πρωταγωνιστές τους Λίλι Ράινχαρτ και Τομ Μπέιτμαν. Θα το βρεις στις εκδόσεις Διόπτρα ως «Το θεώρημα της αγάπης».

Η υπόθεση εδώ ακολουθεί την Όλιβ Σμιθ, που δεν πιστεύει καθόλου στον έρωτα και στις μακροχρόνιες σχέσεις. Θέλοντας να πείσει την καλύτερή της φίλη ότι είναι καλά και ότι προχωράει στη ζωή της, λέει ότι βγαίνει με κάποιον, και μάλιστα ότι είναι πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Όμως η Αν δεν ξεγελιέται εύκολα. Ως γνήσια επιστήμονας η Όλιβ πανικοβάλλεται και για να της το αποδείξει φιλάει τον πρώτο άντρα που βλέπει μπροστά της.Ο άντρας αυτός τυχαίνει να είναι ο Άνταμ Κάρλσεν, ένας από τους πιο απρόσιτους και απαιτητικούς καθηγητές του Στάνφορντ. Παραδόξως, ο Άνταμ συμφωνεί να κρατήσει το μυστικό της και να γίνει κάτι σαν ψεύτικο αγόρι της, αλλά το πείραμά τους ξεφεύγει από τον έλεγχο.