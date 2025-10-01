People We Meet on Vacation: Το Netflix έδωσε το πρώτο teaser της rom-com ταινίας, με το πιο ωραίο love story

Βασισμένο στο ομώνυμο best seller μυθιστόρημα της Έμιλι Χένρι

Έχω ήδη ετοιμάσει μία λίστα με τις ταινίες που ανυπομονώ να έρθουν το 2026 και το People We Meet on Vacation στο Netflix, είναι μία εξ αυτών. Το ομώνυμο best-seller μυθιστόρημα της Έμιλι Χένρι, η οποία είναι καταπληκτική στο να γράφει ρομαντικές ιστορίες - όσοι έχει διαβάσει βιβλία της, το ξέρετε- έρχεται τον Ιανουάριο στην μικρή οθόνη, με πρωταγωνιστές τους Έμιλι Μπέιντερ και Τομ Μπλάιθ.

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser της rom-com ταινίας, χαρίζοντάς μας μια μικρή γεύση από τους δύο πρωταγωνιστές, τον Άλεξ και την Πόπι, που αν και ζουν σε διαφορετικές πόλεις, περνούν τα καλοκαίρια μαζί. Εκείνη είναι μια εξωστρεφής συγγραφέας με πάθος για τα ταξίδια και συχνά φεύγει για διακοπές, κυνηγώντας απεγνωσμένα να ξεφύγει από τη σταθερότητα της καθημερινότητας. Εκείνος, πάλι, είναι το ακριβώς αντίθετο - ένας ήσυχος καθηγητής λυκείου που του αρέσει να μένει στο σπίτι με ένα βιβλίο.

Ωστόσο, η φιλία τους δοκιμάζεται όταν αρχίζουν να αναρωτιούνται γι’ αυτό, που για τον περίγυρό τους ήταν προφανές εξαρχής: αν δηλαδή έχουν συναισθήματα ο ένας για τον άλλον. Φυσικά, αυτή η συνειδητοποίηση θα φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή τους.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο Μπρετ Χέιλι, με τη Γιούλιν Κουάνγκ να προσαρμόζει το σενάριο και τους Μάρτι Μπόουεν, Γουάικ Γκόντφρι και Άιζακ Κλάουσνερ στην παραγωγή. Το υπόλοιπο καστ απαρτίζεται από τους Σάρα Κάθριν Χουκ, Τζαμίλα Τζαμίλ, Λουσιέν Λαβίσκουντ, Λούκας Γκέιτζ, Μάιλς Χάιζερ, Άλις Λι, Άλαν Ρακ και Μόλι Σάνον.

Το People We Meet on Vacation εκδόθηκε το 2021 και γρήγορα έγινε best seller των New York Times, με πάνω από 2 εκατ. αντίτυπα να έχουν πουληθεί στις ΗΠΑ. Το μυθιστόρημα κέρδισε το Goodreads Choice Award στην κατηγορία Ρομαντικό Μυθιστόρημα, συμπεριλήφθηκε στις καλύτερες κυκλοφορίες του 2021 από το Kirkus Reviews, και είναι το πρώτο έργο της συγγραφέα που μεταφέρεται στον κινηματογράφο ή την τηλεόραση.