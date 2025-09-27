Διάβασα το βιβλίο που όσοι το διαβάζουν, κλαίνε

554 σελίδες σε δύο ημέρες, αν αυτό λέει κάτι

Το Tiktok έχει φροντίσει, από το καλοκαίρι μέχρι και σήμερα, να μου παρουσιάζει βίντεο με χρήστες που κλαίνε - κλάμα κανονικό, όχι δάκρυα συγκίνησης- ενώ διαβάζουν ένα βιβλίο. Το κοινό χαρακτηριστικό σε όλα αυτά τα βίντεο, είναι το «Τελευταίο Γράμμα» της Ρεμπέκα Γιάρος. Ε, λοιπόν το διάβασα από καθαρή περιέργεια. Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ψυχογιός.

Το γιατί να διαβάσει κανείς ένα βιβλίο που πιθανόν να τον ρίξει ψυχολογικά, δεν έχει απάντηση. Κάποιοι χρειάζονται και μία τέτοια ανάγνωση, ίσως για να εκτιμήσουν καλύτερα αυτά που έχουν στη ζωή τους ή ίσως για να ξεσπάσουν, αν δεν έχουν βρει άλλον τρόπο. Το βιβλίο της Ρεμπέκα Γιάρος είναι ακριβώς αυτό, ένα δραματικό life story, με δόσεις ρεαλισμού, και ταυτόχρονα μια ιστορία αγάπης που ιδανικά θα ήθελαν όλοι οι άνθρωποι στη ζωή τους.

Ποια είναι η υπόθεση

Το Τελευταίο Γράμμα αφηγείται την ιστορία του σε 554 σελίδες. Μου πήρε δύο ημέρες να το ολοκληρώσω και τρεις ημέρες να συνέλθω από το συναισθηματικό βάρος που μου προκάλεσε. Η Ρεμπέκα Γιάρος είναι εξαιρετική συγγραφέας, σε καθηλώνει με την πένα της. Είναι τόσο παραστατική που νιώθεις πως βρίσκεσαι “εκεί” μαζί με τους ήρωες της.

Η ιστορία εδώ ακολουθεί την Έλλα. Μία 24χρονη μητέρα δύο παιδιών που παλεύει να τα μεγαλώσει μόνη της. Ο σύντροφός της την παράτησε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Δεν έχει γονείς, παρά μόνο έναν αδερφό, τον Ράιαν, που υπηρετεί στον στρατό. Μετά από δική του παρότρυνση, η Έλλα γράφει ένα γράμμα σε έναν άντρα που βρίσκεται στην ίδια αποστολή μαζί του. Παράλληλα είναι και ο καλύτερος του φίλος.

Με τα γράμματα αρχίζεί να υπάρχει μία σύνδεση μεταξύ της Έλλα και του Μπέκετ, ακόμα κι αν δεν έχουν συναντηθεί ποτέ. Ένα τραγικό περιστατικό όμως τους φέρνει κοντά, αλλά η ίδια δεν γνωρίζει πως ο άντρας που έχει απέναντί της είναι ο ίδιος που αλληλογραφούσε. Ταυτόχρονα, το ένα της παιδί διαγιγνώσκεται με καρκίνο, στην ηλικία των 5 ετών. Όλα τα κακά της μοίρας, εν ολίγοις. Προφανώς εδώ έχουμε ένα love story της Έλλα και του Μπέκετ, δεν είναι κάτι κρυφό. Είναι αρκετά γλυκανάλατο, προειδοποιώ.

Χωρίς να θέλω να υποπέσω σε spoilers, το βιβλίο είναι κατ’ αρχάς βαρύ γιατί περιγράφει πλήρως την πορεία της Μέιζι και την μάχη της με τον καρκίνο. Η Ρεμπέκα Γιάρος δήλωσε πως η θεραπεία που αφηγείται στο βιβλίο της, είναι η θεραπεία που ακολούθησε μία φίλη της με τον γιο της. Μας βάζει πολύ μέσα στην όλη διαδικασία δηλαδή.

Ωστόσο, η ανατροπή που έρχεται στο τέλος είναι όλο το βιβλίο. Ίσως αχρείαστη θα έλεγε κανείς, αλλά νομίζω ότι η Ρεμπέκα Γιάρος ήθελε να νιώσει ο αναγνώστης το βάρος της θλίψης, απλώς και μόνο για να τον κάνει να ευγνωμονεί για όλα εκείνα που έχει, αφότου κλείσει το βιβλίο και επιστρέψει στην πραγματικότητα. Σε αυτό το σημείο είναι που κλαίνε οι περισσότερο υποθέτω.

Overall, το Τελευταίο Γράμμα είναι ένα ωραίο βιβλίο, αλλά όχι ευχάριστο. Αν και μπορώ να πω πως έχει αρκετό χιούμορ σε διάφορες στιγμές. Άπαξ και το ξεκινήσεις δεν θα το αφήσεις εύκολα από τα χέρια σου, αυτό στο υπογράφω. Είναι πραγματικά καλή η Ρεμπέκα Γιάρος.

Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι στο μέλλον θα μας απασχολήσει η ιστορία της Έλλα. Είναι ό,τι πρέπει για μία σειρά στο Netflix. Μέχρι τότε, προτείνω όμως να διαβάσεις το βιβλίο.