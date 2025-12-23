3 ζώδια δεν θα ηρεμήσουν ούτε τις Γιορτές – Οικογενειακές συγκρούσεις έρχονται στο προσκήνιο

Η εορταστική περίοδος φέρνει φως, αλλά και συναισθηματικές εκρήξεις που δύσκολα κρύβονται κάτω από το χαλί για ορισμένα ζώδια.

Οι Γιορτές είναι παραδοσιακά συνδεδεμένες με ζεστασιά, οικογενειακά τραπέζια και στιγμές επανασύνδεσης και συναντήσεων. Ωστόσο, δεν βιώνουν όλοι αυτή την περίοδο με τον ίδιο ξεχωριστό τρόπο. Πίσω από τα εορταστικά χαμόγελα κρύβονται παλιά απωθημένα, ανείπωτα παράπονα και συναισθηματικές εντάσεις, που τις περισσότερες φορές βρίσκουν τον δρόμο τους προς την επιφάνεια.

Φέτος, οι πλανητικές όψεις ενισχύουν την ανάγκη για έλεγχο, ξεκαθαρίσματα και συναισθηματική ειλικρίνεια, με αποτέλεσμα ορισμένα ζώδια να δυσκολεύονται να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Τρεις είναι οι πρωταγωνιστές των εορταστικών εντάσεων, καθώς καλούνται να διαχειριστούν συγκρούσεις, παρεξηγήσεις και φορτισμένες καταστάσεις.

Τα ζώδια που θα γίνουν πρωταγωνιστές των διενέξεων τη γιορτινή περίοδο

Λέων

Ο Λέων θέλει να λάμπει, ακόμη και στις Γιορτές, όμως φέτος μπορεί να αισθανθεί ότι δεν του δίνεται ο χώρος ή η αναγνώριση που θεωρεί πως του αξίζει. Οι οικογενειακές συγκεντρώσεις ενδέχεται να μετατραπούν σε σκηνικό ανταγωνισμού ή σε πεδίο μάχης για παλιές διαφωνίες. Ο Λέων δυσκολεύεται να δεχτεί κριτική - ιδιαίτερα από κοντινά πρόσωπα, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εκρήξεις. Αν καταφέρει να αφήσει λίγο τον εγωισμό στην άκρη, θα καταφέρει να διατηρήσει τις ισορροπίες.



Παρθένος

Ο Παρθένος θέλει όλα να κυλήσουν άψογα τις Γιορτές, όμως αυτή η ανάγκη για τελειότητα γίνεται πηγή έντασης. Παρατηρεί τα πάντα, εντοπίζει λάθη και δυσκολεύεται να κρύψει τη δυσαρέσκειά του, όταν κάτι δεν γίνεται «σωστά». Οικογενειακές συγκεντρώσεις μπορεί να μετατραπούν σε πεδίο κριτικής, ακόμη κι αν οι προθέσεις του είναι καλές. Παράλληλα, παλιά παράπονα επανέρχονται, ειδικά αν νιώθει ότι προσφέρει περισσότερα απ’ όσα λαμβάνει. Αν χαλαρώσει και δείξει κατανόηση, θα αποφύγει περιττές συγκρούσεις.

Σκορπιός

Για τον Σκορπιό, τίποτα δεν μένει στην επιφάνεια. Οι Γιορτές λειτουργούν σαν καταλύτης για βαθιά συναισθηματικά ζητήματα, μυστικά και ανείπωτες αλήθειες. Ο Σκορπιός μπορεί να νιώσει ότι ήρθε η ώρα για ξεκαθαρίσματα, ακόμη κι αν αυτό χαλάσει το «γιορτινό κλίμα». Ζήλια, έλεγχος ή παλιά τραύματα από το οικογενειακό παρελθόν έρχονται στο προσκήνιο, προκαλώντας εντάσεις. Αν επιλέξει τον διάλογο αντί για τη σιωπή ή τη σύγκρουση, μπορεί να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία για ουσιαστική επανασύνδεση.

