Τα βιβλία που είναι κατάλληλα για καναπέ και ζεστό καφέ. Δεν θα τα αφήνεις από τα χέρια σου

Πραγματικά θα τα απολαύσεις

Νομίζω πως το φθινόπωρο αναζητάμε όλοι αυτή τη στιγμή, που παίρνουμε ένα ελαφρύ κουβερτάκι, φτιάχνουμε έναν ωραίο ζεστό καφέ, ξαπλώνουμε στον καναπέ και χανόμαστε στις σελίδες ενός καλού βιβλίου. Συνήθως κάποιο, που να μας χαρίζει ένα δυνατό love story ή μια εθιστική ιστορία μυστηρίου. Για μένα τουλάχιστον, αυτή είναι μια στιγμή που φροντίζω σίγουρα να έχω τα Σαββατοκύριακα.

Αν ταυτίζεσαι με αυτό, τότε είναι μια καλή στιγμή να σου προτείνω βιβλία, ακριβώς γι’ αυτόν τον σκοπό. Έχουμε άλλωστε νέες κυκλοφορίες (με εξαίρεση μία από τις ακόλουθες), τις οποίες είμαι σίγουρη ότι κάπου τις έχει πάρει το μάτι σου. Αν αναζητάς ποιο θα σου κρατήσει συντροφιά τις επόμενες μέρες, τα παρακάτω είναι must-read.

Το βιβλιοπωλείο Cinnamon Bun

Έχω γίνει φανατική θαυμάστρια της Λόρι Γκίλμορ, τα βιβλία της οποίας έχουν γίνει viral στο TikTok. Μετά το καφέ Pumpkin Spice και το Το Στέκι Strawberry Pancake, οι εκδόσεις Ψυχογιός κυκλοφόρησαν και το Βιβλιοπωλείο Cinnamon Bun, με ένα ακόμη δυνατό love story στο Ντριμ Χάρμπορ. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την Χέιζελ και τον Νόα, δύο νέοι που αν και φαίνονται αταίριαστοι, στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου.

Εκείνη είναι ιδιοκτήτρια βιβλιοπωλείου και καθόλου αυθόρμητη. Εκείνος είναι ψαράς και πάντα έτοιμος για περιπέτειες. Η ιστορία τους ξεκινά με ένα κρυφό μήνυμα σε βιβλίο του βιβλιοπωλείου, το οποίο η Χέιζελ θα προσπαθήσει να αποκωδικοποιήσει. Ειδικά όταν εντοπίζει κι άλλα. Ο Νόα φυσικά θα είναι εκείνος που θα τη βοηθήσει. Αν αναζητάς μία χουχουλιάρικη και ρομαντική ιστορία, το Βιβλιοπωλείο Cinnamon Bun είναι ό,τι πρέπει γι’αυτό. Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ψυχογιός.

Προσεχώς Νεκρή

Έχει μόνο λίγες ημέρες που οι εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφόρησαν το βιβλίο της Χόλι Τζάκσον, Προσεχώς Νεκρή, και προφανώς το τελείωσα. Έκανα μαραθώνιο, αλλά άξιζε. Προηγουμένως είχα διαβάσει το επίσης υπέροχο μυθιστόρημά της «Η επανεμφάνιση της Ρέϊτσελ Πράϊς», που σου είχα γράψει γι’ αυτό. Μπορώ πλέον να δηλώσω με σιγουριά πως η Τζάκσον είναι από τις αγαπημένες μου.

Στο Προσεχώς Νεκρή, η κεντρική ηρωίδα είναι η Τζετ Μέισον - μία 27χρονη κοπέλα που έχει κάνει το πιο σημαντικό λάθος της ζωής της: να θεωρεί ως δεδομένο πως έχει πολύ χρόνο για όσα θέλει να κάνει. Η βίαιη επίθεση που δέχεται το βράδυ του Χάλοουιν στο σπίτι της, θα την φέρει αντιμέτωπη με την σκληρή πραγματικότητα. Η Τζετ έχει μόνο επτά ημέρες ζωής μπροστά της και σε αυτές θα προσπαθήσει να εξιχνιάσει την απόπειρα δολοφονίας της. Ποιος της το έκανε αυτό και γιατί; Ταυτόχρονα όμως έρχεται πολύ κοντά και με τον παιδικό της φίλο Μπίλι. Θα συγκινηθείς σε αυτό το ψυχολογικό θρίλερ; Σίγουρα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Πριν χαθεί η καλοσύνη

Ο Τοσικάζου Καβαγκούτσι επέστρεψε με το πέμπτο βιβλίο της best seller σειράς του, στην οποία διερευνά το αιώνιο ερώτημα: Τι θα άλλαζες αν μπορούσες να ταξιδέψεις στο παρελθόν; Και κυρίως, ποιον θα ήθελες να συναντήσεις, ίσως για μία τελευταία φορά; Το Πριν Χαθεί η Καλοσύνη είναι το ίδιο συγκινητικό και υπέροχο με τα προηγούμενα.

Εδώ οι ιστορίες μας ακολουθούν έναν πατέρα που δεν άφηνε την κόρη του να παντρευτεί, μια γυναίκα που δεν μπόρεσε να χαρίσει σοκολατάκια στην αγαπημένη της του Αγίου Βαλεντίνου, ένα αγόρι που θέλει να δείξει το χαμόγελό του στους χωρισμένους γονείς του και μια νεαρή χήρα με ένα παιδί δίχως όνομα στην αγκαλιά. Ένα βιβλίο που σε μεταφέρει στο cozy καφέ, που έχει την ικανότητα να μεταφέρει κάποιον στο παρελθόν, όχι για να αλλάξει το ρου της ιστορίας, αλλά το μέσα του και τον τρόπο που σκέφτεται. Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Μπορείς να εξιχνιάσεις τον φόνο;

Αν θες να νιώσεις για λίγο ντετέκτιβ, αυτό το βιβλίο είναι για σένα. Ένα διαδραστικό αστυνομικό μυθιστόρημα, που στο τέλος κάθε κεφαλαίου εσύ επιλέγεις τι θα κάνεις στη συνέχεια. Το Μπορείς να εξιχνιάσεις τον φόνο δεν θα το αφήνεις εύκολα από τα χέρια σου. Είναι έξυπνο, διασκεδαστικό και εθιστικό.

Το Ελίζιουμ είναι ένα κέντρο ευεξίας σε ένα αγγλικό αρχοντικό, όπου έχει γίνει μία δολοφονία. Πηγαίνεις εκεί για να διεξάγεις έρευνα. Βρίσκεις το πτώμα ενός τοπικού επιχειρηματία στο γκαζόν, με ένα τριαντάφυλλο στο στόμα. Κάποιοι λένε πως πέθανε πέφτοντας από το μπαλκόνι, μόνο που για να φτάσει κανείς εκεί, πρέπει να ανοίξει την κλειδωμένη πόρτα και το κλειδί δεν έχει βρεθεί. Όλοι αυτομάτως γίνονται ύποπτοι. Ποιον όμως θα ανακρίνεις πρώτα; Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.