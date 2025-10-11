H ρομαντική ταινία που έρχεται στους κινηματογράφους τον Οκτώβριο - Βασισμένη σε best seller μυθιστόρημα

Όσα ξέρουμε για το Regretting You

Η Κολίν Χούβερ, μετά την κινηματογραφική διασκευή του «It Ends With Us», που επισκιάστηκε από τη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στη Μπλέικ Λάιβλι και τον Τζάστιν Μπαλντόνι, θα επιστρέψει ξανά στη μεγάλη οθόνη με ένα ακόμη βιβλίο της. Ο λόγος για το Regretting You, που μας το σύστησε το 2019 και έγινε γρήγορα ένα από τα πιο επιτυχημένα της. Σύντομα θα μάθουμε αν και η ταινία ακολουθήσει την ίδια πορεία.

Προς το παρόν βέβαια δεν έχει αποσαφηνιστεί κατά πόσο η ταινία θα βασιστεί πιστά στο ρομαντικό μυθιστόρημα, ωστόσο η Χούβερ συμμετέχει ως εκτελεστική παραγωγός, γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες των θαυμαστών για μια ποιοτική και αληθινή μεταφορά του έργου της. Το Regretting You θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 30 Οκτωβρίου και στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τις Άλισον Γουίλιαμς και ΜακΚένα Γκρέις.



Η υπόθεση του Regretting You

Η ιστορία ακολουθεί την Μόργκαν Γκραντ, μία 30χρονη που εγκατέλειψε τα όνειρά της για να μεγαλώσει την κόρη της, Κλάρα, την οποία απέκτησε σε μικρή ηλικία. Οι δυο τους δεν έχουν όμως και την καλύτερη σχέση - για την ακρίβεια οι συγκρούσεις ανάμεσά τους είναι πολλές. Η Μόργκαν δεν θέλει η κόρη της να κάνει τα ίδια λάθη με εκείνη, με αποτέλεσμα να γίνεται υπερπροστατευτική και πολλές φορές σκληρή.

Το να συνυπάρχουν και να επικοινωνούν τις περισσότερες φορές φαντάζει αδύνατο. Ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να φέρει την ειρήνη ανάμεσά τους είναι ο Κρις - ο άντρας της Μόργκαν, ο πατέρας της Κλάρα και ο άνθρωπος που κρατά την οικογένειά τους ενωμένη.

Όλα όμως θα γκρεμιστούν, όταν ο Κρις πεθαίνει σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Μητέρα και κόρη καλούνται να διαχειριστούν την απώλεια και να μάθουν πώς να συνεχίσουν τη ζωή τους μαζί, μέσα από τον πόνο, τις αποκαλύψεις και τις ενοχές. Η Μόργκαν θα βρει παρηγοριά στον τελευταίο άνθρωπο που φανταζόταν ποτέ και η Κλάρα θα στραφεί στο αγόρι που της έχουν απαγορέψει να βλέπει. Κάθε μέρα που περνά, νέα μυστικά και παρεξηγήσεις τις απομακρύνουν όλο και περισσότερο, μέχρι που το χάσμα ανάμεσά τους μοιάζει αγεφύρωτο.

«Όταν διάβασα το Regretting You, με συνεπήραν οι χαρακτήρες και ήξερα ότι έπρεπε να συνεργαστούμε με ένα εξαιρετικό καστ για να το κάνουμε πραγματικότητα», δήλωσε ο σκηνοθέτης Τζος Μπουν στο Deadline. «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια κλασική ταινία, που μητέρες και κόρες θα αγαπούν και θα θυμούνται για χρόνια».

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Σκοτ Ίστγουντ και Ντέιβ Φράνκο, ο οποίος δήλωσε στο Collider πως ανυπομονούσε να «δοκιμάσει κάτι καινούργιο» συμμετέχοντας στο λεγόμενο “Colleen Hoover-verse”. «Δεν έχω ξανακάνει καθαρό δράμα με ρομαντικό χαρακτήρα. Είναι τρομακτικό να βγαίνεις έξω από τη ζώνη ασφαλείας σου και να δοκιμάζεις κάτι νέο, αλλά ακριβώς γι’ αυτό αξίζει να το κάνεις».

Η ΜακΚένα Γκρέις σε συνέντευξή της στο Good Morning America τον Δεκέμβριο του 2024, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη σχέση μητέρας-κόρης που εξελίσσεται στην ταινία: «Πρόκειται για μια ιστορία αγάπης, αλλά όχι με την παραδοσιακή έννοια. Είναι η ιστορία μιας μητέρας και μιας κόρης και του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουν την απώλεια. Ο χαρακτήρας μου κουβαλάει πολύ θυμό, τόσο προς τον εαυτό της όσο και προς τη μητέρα της. Νομίζω πως είναι συγκινητικό να βλέπεις πώς εξελίσσεται αυτή η σχέση και πώς, τελικά, τις φέρνει πιο κοντά».

Η ταινία Regretting You προσφέρει μια δυνατή συναισθηματική ιστορία για την απώλεια, τη συγχώρεση και τη δύναμη της αγάπης. Έχει μεγάλες πιθανότητες να αποτελέσει μια από τις πιο συζητημένες ταινίες του φθινοπώρου του 2025.

Στο μεταξύ, το βιβλίο που κυκλοφορεί στα ελληνικά με τον τίτλο Μετανιώνοντας για σένα και κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Διόπτρα, θα είναι διαθέσιμο σε νέα tie-in έκδοση, με εξώφυλλο εμπνευσμένο από την ομώνυμη ταινία.