Κατάλληλες για binge-watching

Οι σειρές έχουν την τιμητική τους στο Netflix. Βασικά, αυτό συμβαίνει εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα. Η streaming πλατφόρμα επενδύει περισσότερο σε προτάσεις που είναι για binge-watching, και λιγότερο σε ταινίες. Όχι βέβαια ότι μας ενοχλεί αυτό.

Οι ακόλουθες σειρές λοιπόν είναι εκείνες που βλέπουν φανατικά οι χρήστες του ελληνικού Netflix και τις έχουν οδηγήσει στη πεντάδα του Top10. Σαφέστατα και η σειρά για τον Εντ Γκιν είναι στην κορυφή της λίστας, έχοντας καταφέρει να μιλάνε όλοι για εκείνη.

Ποιες σειρές βλέπουν όλοι στο Netflix

Monster: The Ed Gein Story

Βρίσκεται στην κορυφή του ελληνικού Top10 στο Netflix και δικαίως. Σου έχω γράψει για τον Εντ Γκιν και την αληθινή ιστορία του, ωστόσο αν δεν έχεις δει την τρίτη σεζόν της ανθολογίας Monsters, πρέπει να το κάνεις άμεσα. Εκτός κι αν δεν είσαι φαν του είδους. Ο Τσάρλι Χάναμ είναι εκπληκτικός στον ρόλο του και νομίζω ότι η ερμηνεία αυτή θα του αποφέρει κάποιο βραβείο. Για την ιστορία, ο Εντ Γκιν αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για κινηματογραφικούς χαρακτήρας, όπως αυτός του Νόρμαν Μπέις στην ταινία Ψυχώ.

Old Dog, New Tricks

Στη δεύτερη θέση βρίσκουμε τη χιουμοριστική ισπανική σειρά Old Dog, New Tricks, διότι έχουμε ανάγκη να γελάσει και λίγο το χειλάκι μας. Και η αλήθεια είναι πως μία που θα την ξεκινήσεις και μία που θα την τελειώσεις. Η ιστορία ακολουθεί τον Αντόν, που από εκεί που ήταν συνηθισμένος σε αγελάδες και ζώα φάρμας, αναγκάζεται να διαχειριστεί κακομαθημένα σκυλάκια και εκκεντρικούς ιδιοκτήτες. Η σειρά εστιάζει στην ξεκαρδιστική σύγκρουση δύο κόσμων: της παράδοσης με τη μοντέρνα ζωή και της απλότητας της επαρχίας με την πολυπλοκότητα της πόλης.

Ángela

Ακόμα μία ισπανική σειρά στο Netflix, που για αρκετές ημέρες βρισκόταν στην κορυφή. Σε αντίθεση με την προηγούμενη, εδώ έχουμε να κάνουμε με δράμα. Η Άνχελα είναι μια γυναίκα που για τους γύρω της φαίνεται να έχει μια τέλεια ζωή, αλλά προφανώς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Βιώνει τον απόλυτο εφιάλτη από τον σύζυγό της, καθώς είναι θύμα συστηματικής σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης. Η ζωή της αλλάζει όταν συναντά τον Έντου, που είναι πρόθυμος να της προσφέρει μια διέξοδο. Το ζήτημα είναι πως η Άνχελα δεν ξέρει ποιον να εμπιστευτεί. Must-see.

Wayward

Μία πολύ ωραία σειρά στο Netflix είναι και το Wayward, καναδικής παραγωγής. Καθόλου τυχαίο που βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Εδώ η ιστορία διαδραματίζεται σε μια επαρχιακή πόλη και συγκεκριμένα σε ένα σχολείο που φιλοξενούνται έφηβοι με προβλήματα. Όταν ένας μαθητής δραπετεύει, ο αστυνομικός Άλεξ Ντέμπσι ξεκινά έρευνα, ενώ υποψιάζεται πως κάτι πάει λάθος με τις πρακτικές του σχολείου. Έχει μυστήριο, σκοτεινή ατμόσφαιρα, αλλά και πολλές συγκρούσεις.

House of Guinness

Δραματική σειρά εποχής δια χειρός του Στίβεν Νάιτ, που έχει εξαιρετικές ερμηνείες, εκπληκτική εικόνα και φοβερή μουσική. Δηλαδή κανείς δεν έχει να προσάψει κάτι αρνητικό γι’αυτά. Ωστόσο, σίγουρα πρέπει να δώσεις χρόνο στο House of Guinness, αφού τα δύο πρώτα επεισόδια έχουν αργό ρυθμό. Όπως καταλαβαίνεις έχουμε να κάνουμε με την οικογένεια Γκίνες, που μετά τον θάνατο του Μπέντζαμιν Γκίνες, του ανθρώπου που οδήγησε τη ζυθοποιία Guinness στην τεράστια επιτυχία, αναλαμβάνουν τα παιδιά του. Προφανώς έχουμε συγκρούσεις εδώ.