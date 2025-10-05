Οι σειρές που δεν χάνουμε με τίποτα τον Οκτώβριο. Μία και μία όλες

Πώς θα γίνει να βρεθεί χρόνος να τις δούμε όλες;

Ίσως είναι από τις ελάχιστες φορές, που ανυπομονώ για τόσες σειρές σε έναν μήνα. Κι αν εξαιρέσει κανείς εκείνες που θα επιστρέψουν με νέα σεζόν, οι υπόλοιπες που κάνουν πρεμιέρα τον Οκτώβριο, δείχνουν πολλά υποσχόμενες. Ελπίζω να αποδειχθούν όντως πολύ καλές.

Από επιστροφές έχουμε το τρίτο κεφάλαιο της σειράς Monsters, τη δεύτερη σεζόν του Nobody Wants This και την τρίτη σεζόν του The Diplomat. Όλες στο Netflix. Από νέες αφίξεις, αναμένουμε στο AppleTv+ το The Last Frontier και το Down Cemetery Road, ενώ στο Disney+ το Lost Station Girls, την αληθινή ιστορία που συγκλόνισε την Γαλλία το 1998. Αναλυτικά οι σειρές:

The Last Frontier

Η σειρά δράσης και μυστηρίου, που θα γίνει διαθέσιμη στις 10 Οκτωβρίου στο AppleTv+, ακολουθεί τον Τζέισον Κλαρκ στον ρόλο ενός ομοσπονδιακού αστυνόμου, του Φρανκ Ρέμνικ, που διεξάγει έρευνα σε μια απομονωμένη περιοχή της Αλάσκας. Ποιους κυνηγάει; Ορισμένους κρατούμενους που κατάφεραν να το σκάσουν μετά τη συντριβή αεροπλάνου, στο οποίο συνολικά επέβαιναν πενήντα κατάδικοι. Ο Ρέμνικ υποψιάζεται πως το δυστύχημα μόνο τυχαίο δεν ήταν, ενώ η ανάμειξη της CIA περιπλέκει τα πράγματα. Ένας καλός λόγος για να ανυπομονούμε, είναι ο δημιουργός του The Last Frontier, ο Τζον Μπόκενκαμπ, που ήταν πίσω από το υπέροχο The Blacklist.

Monster: The Ed Gein Story

Το τρίτο κεφάλαιο της σειράς Monsters του Netflix έχει γίνει διαθέσιμο, σε περίπτωση που δεν το πήρες χαμπάρι. Τώρα καταπιάνεται με την αληθινή ιστορία του serial killer, Εντ Γκιν, που έδρασε στο Ουισκόνσιν τη δεκαετία του 1950. Τα αποτρόπαια και φριχτά του εγκλήματα στοιχειώνουν το Χόλιγουντ εδώ και δεκαετίες, τόσο που η τρομακτική του φιγούρα αποτέλεσε έμπνευση για πολλούς χαρακτήρες του κινηματογράφου. Αυτόν τον τύπο, ανέλαβε να τον υποδυθεί ο Τσάρλι Χάναμ, γνωστός από το Sons of Anarchy. Το Monster: The Ed Gein Story αφηγείται το πώς η απομόνωση, η ψύχωση και η εμμονική προσκόλληση στη μητέρα του, την Ογκούστα, μετέτρεψαν τον Εντ Γκιν σε έναν άνθρωπο ικανό τόσο για φόνο, όσο και για να μετατρέπει τα πτώματα των θυμάτων του σε μάσκες και κοστούμια.

Nobody Wants This

Επιτέλους, έρχεται η δεύτερη σεζόν της αγαπημένης rom-com Nobody Wants This στο Netflix. Στις 23 Οκτωβρίου έχουμε δώσει ραντεβού με την πλατφόρμα. Κρίστεν Μπελ και Άνταμ Μπρόντι, το δίδυμο που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν, επιστρέφουν στους ρόλους τους, με την ιστορία να συνεχίζει από εκεί που την αφήσαμε. Θα δούμε την πολυπλοκότητα της σχέσης του Νόα και της Τζοάν, τα εμπόδια που θα συναντήσουν, αλλά και το πόσο διατεθειμένοι είναι να τα ξεπεράσουν. Στο μεταξύ, στα νέα επεισόδια θα δούμε και τις guest εμφανίσεις της Λείτον Μίστερ και του Σεθ Ρόγκαν.

Lost Station Girls

Στις 8 Οκτωβρίου, το Disney+ φέρνει στην βιβλιοθήκη του την αληθινή ιστορία, που συγκλόνισε την Γαλλία το 1998. Στην πρώτη της υπόθεση, η Φλορ Ρομπέν, μια νεαρή ερευνήτρια της αστυνομίας του Περπινιάν, καλείται σε έναν ιδιαίτερα σοκαριστικό τόπο εγκλήματος. Αυτή η συναρπαστική έρευνα, σηματοδοτεί την αρχή μιας μακράς σειράς δολοφονιών και ενός αδυσώπητου κυνηγιού που θα τη στοιχειώνει για σχεδόν είκοσι χρόνια. Η δραματική σειρά έχει για πρωταγωνίστρια την Καμίλ Ραζά, που την μάθαμε από το Emily in Paris.

Down Cemetery Road

Άλλη μία από τις σειρές που ανυπομονώ να δω είναι και το νέο κατασκοπευτικό θρίλερ, που κάνει πρεμιέρα στις 29 Οκτωβρίου στο AppleTv+. Πρωταγωνιστούν οι Έμα Τόμσον και Ρουθ Γουίλσον. Το Down Cemetery Road βασίζεται σε ένα από τα λιγότερο γνωστά, αλλά εξίσου καλοδουλεμένα, έργα του Μικ Χέρρον και πρόκειται για τη μεταφορά του πρώτου από τα τέσσερα μυθιστορήματα με ηρωίδα τη Ζόι Μπόεμ, μια ιδιόρρυθμη ιδιωτική ντετέκτιβ.

Στον ρόλο της βρίσκουμε την Έμα Τόμσον, η οποία, μαζί με τον σύζυγό της, διατηρούν ένα γραφείο ιδιωτικών ερευνών που βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Όταν μια έκρηξη καταστρέφει ένα σπίτι στη γειτονιά της Σάρα, μια συντηρήτρια έργων τέχνης, και ένα μικρό κορίτσι τραυματίζεται και στη συνέχεια εξαφανίζεται από το νοσοκομείο, η ίδια αποφασίζει να ανακαλύψει την αλήθεια και ζητά τη βοήθεια της Ζόι. Η υπόθεση περιπλέκεται όταν ανακαλύπτουν ότι η βρετανική MI5 εμπλέκεται κάπως στην ιστορία.

Lazarus

Στις 22 Οκτωβρίου έρχεται στο Amazon Prime η σκοτεινή σειρά Lazarus, των Χάρλαν Κόμπεν και Ντάνι Μπρόκλχερστ. Τα μυθιστορήματα του πρώτου έχουν αποτελέσει τη βάση για πολλές επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές, αλλά αυτή τη φορά δεν υπάρχει κάποιο βιβλίο για να δώσει έστω μια ιδέα για το πού πάει η υπόθεση στο Lazarus - δημιούργησαν αυτή τη νέα σειρά εξ ολοκλήρου από την αρχή, χωρίς λογοτεχνική πηγή.

Ο Μπιλ Νάι πρωταγωνιστεί στον ρόλο του Δρ Lazarus, ενώ ο Σαμ Κλάφλιν υποδύεται τον γιο του, έναν ειδικό στην εγκληματολογία και ψυχολόγο, που ερευνά ανεξιχνίαστες υποθέσεις φόνων. Η αδελφή του είχε δολοφονηθεί πριν από 25 χρόνια, και όταν ο πατέρας του πεθαίνει ο ίδιος αρχίζει να βιώνει αλλόκοτες εμπειρίες, που τον κάνουν να αμφισβητεί την ίδια του τη λογική.

The Diplomat

Η τρίτη σεζόν του πολιτικού θρίλερ έρχεται στο Netflix στις 16 Οκτωβρίου, και οι ισορροπίες στην παγκόσμια πολιτική γίνονται πιο εύθραυστες από ποτέ. Η πανέξυπνη και αδίστακτη Γκρέις Πεν αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο της Προέδρου των ΗΠΑ, ενώ ο Νίκολ Τρόουμπριτζ παραμένει Πρωθυπουργός της Βρετανίας. Οι δυο τους εμπλέκονται σ’ ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας, όπου ο ανταγωνισμός για το ποιος θα φανεί πιο ανήθικος είναι ανοιχτός. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται για άλλη μια φορά η Κέιτ Γουάιλερ, Πρέσβειρα των ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο -μια γυναίκα που, αν και βρίσκεται πλέον σε διπλωματικό ρόλο, εξακολουθεί να λειτουργεί με τη νοοτροπία της πρώην πράκτορα της CIA. Με φόντο την ένταση ανάμεσα σε κρατικά συμφέροντα, προσωπικές φιλοδοξίες και ηθικά διλήμματα, το The Diplomat εξελίσσεται σε ένα από τα πιο συναρπαστικά πολιτικά δράματα της εποχής μας.