Οι πιο ωραίες σειρές και ταινίες για να δεις απόψε και να μην χρειαστεί να κάνεις τίποτε άλλο

Για σένα που θα μείνεις σπίτι απολαμβάνοντας την ζεστασιά του καναπέ σου

Αυτός ο καιρός είναι υπέροχος, αρκεί να είμαστε στο cozy σπίτι μας, βλέποντας ταινίες και σειρές ξαπλωμένοι στον καναπέ μας. Ή έστω διαβάζοντας ένα βιβλίο. Τέλος πάντων, το cocooning προς το παρόν παίρνει αναβολή μέχρι το Σαββατοκύριακο, αλλά το binge-watching όχι.

Οι streaming πλατφόρμες συνεχίζουν περισσότερο να επενδύουν σε καλές σειρές και λιγότερο σε ταινίες, αλλά κάποιες ξ αυτών ξεχωρίζουν. Γι'αυτό και σήμερα που πιθανότατα τα σχέδιά σου είναι να μείνεις στο σπίτι και να μην κάνεις απολύτως τίποτα, σου προτείνω να δεις τις ακόλουθες προτάσεις - κατάλληλες για το φθινοπωρινό σκηνικό που επικρατεί έξω. Επομένως για απόψε το βράδυ, σου προτείνω τις εξής:

All of You

Σε μια εποχή που οι δραματικές ρομαντικές ταινίες δεν διαφέρουν και πολύ μεταξύ τους, το βρετανικό All of You στο AppleTv+ κάνει τη διαφορά. Η υπόθεση ακολουθεί τη Λόρα και τον Σάιμον, που αν και ορκίζονται στη φιλία τους, ανάμεσά τους υπάρχει μια υπόκωφη ρομαντική ένταση. Ωστόσο, ένα τεστ της Soul Connex, για να βρει κανείς το αληθινό του ταίρι, ρίχνει την Λόρα στην αγκαλιά του Λούκας. Φυσικά, όπως κάθε καταπιεσμένο συναίσθημα βγαίνει στην επιφάνεια, έτσι και στην περίπτωση τους, το ερωτικό στοιχείο φανερώνεται. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Γιατί να δεις αυτή τη ταινία; Γιατί πρόκειται για μια ρεαλιστική ιστορία αγάπης, που δεν έχει happy end αλλά ένα μεγάλο “αν”. Γιατί αν είχες μία σχέση στο παρελθόν που τελείωσε - όχι γιατί απουσίαζε η αγάπη, αλλά γιατί δεν ήταν η σωστή στιγμή- τότε θα ταυτιστείς. Επιπλέον παίζουν υπέροχα ο Μπρετ Γκόλντσταϊν και η Ίμοτζεν Πουτς.

Chad Powers

Ήταν από τις σειρές που περίμενα, κυρίως γιατί έχω μια αδυναμία στον Γκλεν Πάουλ. Το Chad Powers έφτασε στο Disney+, με δύο επεισόδια μεν, απολαυστικά δε. Είναι μια χαρά για να τα δεις και τα δύο σερί, όσο θα περιμένεις για το τρίτο. Εδώ η υπόθεση ακολουθεί τον γεμάτο έπαρση Ρας Χόλιντεϊ, έναν τύπο που θα μπορούσε να είχε μια εξαιρετική καριέρα στο NFL, αλλά μία πολύ κακή στιγμή του τού τερμάτισε την οποιαδήποτε πιθανότητα. Οκτώ χρόνια αργότερα, προσπαθεί ξανά να μπει στο άθλημα, αυτή τη φορά υποδυόμενος κάποιον άλλον, τον Τσαντ Πάουερ. Η σειρά έχει χιουμορ, αλλά είναι καλή και σε όλα τα υπόλοιπα, που σημαίνει πως σε κολλάει εύκολα.

Dating στη Βαρκελώνη

Στο Cinobo θα βρεις τη ρομαντική σειρά που εισχωρεί στα άδυτα του online dating, με φόντο την πάντα υπέροχη Βαρκελώνη. Η σειρά παρακολουθεί διαφορετικές ιστορίες ανθρώπων που έχουν γνωριστεί στο διαδίκτυο, εξερευνώντας μέσω αυτών τους φόβους, τις προσδοκίες και την πολυπλοκότητα των σχέσεων στην ψηφιακή εποχή αλλά και τον ενθουσιασμό που ακόμη υπάρχει στην προοπτική ενός πρώτου ραντεβού. Εδώ γενικά δεν θα δεις έναν ψεύτικο ρομαντισμό που οριακά δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, αλλά θα δεις αμηχανία, χιούμορ, απογοήτευση και την ελπίδα στα ραντεβού. Ενδεχομένως να ταυτιστείς με κάποια από τις ιστορίες.

Ángela

Βρίσκεται στην κορυφή του ελληνικού top10 στο Netflix, και δικαίως, αφού είναι από τις καλύτερες πρόσφατες αφίξεις της πλατφόρμας στις σειρές. Πρωταγωνίστρια μας η Άνχελα, μία γυναίκα που φαίνεται να έχει την τέλεια οικογενειακή ζωή για τον έξω κόσμο, αλλά στην πραγματικότητα βρίσκεται σε μια τρομερά καταπιεστική και κακοποιητική σχέση. Όλα αλλάζουν στη ζωή της, όταν εμφανίζεται ο Έντου, ένας παλιός γνωστός της. Τότε είναι που αναζωπυρώνεται η ελπίδα και η επιθυμία για διαφυγή. Η ισπανική σειρά δίνει έμφαση στην ενδοοικογενειακή κακοποίηση, αλλά στην πραγματικότητα η ερμηνεία της Βερόνικα Σάντσεζ είναι εκείνη που κάνει το Ángela ενδιαφέρον.

Eiffel

Το Ertflix μας μεταφέρει στο 1866 στη Γαλλία, μία περίοδο που η γαλλική κυβέρνηση ήθελε δια καώς να δημιουργήσει κάτι θεαματικό για την Παγκόσμια Έκθεση του 1889, η οποία ήταν προγραμματισμένη να φιλοξενηθεί στο Παρίσι. Έναν χρόνο πριν, το Μνημείο Ουάσινγκτον ανακηρύχθηκε το ψηλότερο κτίριο του κόσμου, επομένως η Γαλλία ήθελε να το κάνει καλύτερα. Πίεσε τον διάσημο μηχανικό Γουστάβο Άιφελ να δημιουργήσει κάτι μεγαλοπρεπές, ενώ είχε μόλις ολοκληρώσει τη συμβολή του στην ανέγερση του Αγάλματος της Ελευθερίας και προτιμούσε να ασχοληθεί με τον σχεδιασμό του μετρό της πόλης. Όμως, όλα θα αλλάξουν όταν συναντήσει και πάλι την Αντριέν, μια μυστηριώδη γυναίκα από το παρελθόν του. Το μεταξύ τους πάθος φούντωσε ξανά, δίνοντας του έμπνευση για την πραγματοποίηση ενός παράτολμου εγχειρήματος.