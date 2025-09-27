Το Netflix φέρνει νέα σειρά Άγκαθα Κρίστι με μία ντετέκτιβ που δεν έχουμε ξαναδεί, φυσικά και θα γίνουμε μάρτυρες στην εξιχνίασή της

Ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει το 2026

Ωραίες οι rom-com, ειδικά τώρα που φθινοπώριασε, αλλά κακά τα ψέμματα, οι ιστορίες μυστηρίου δεν θα χάσουν ποτέ τη γοητεία τους. Και το Netflix το γνωρίζει πολύ καλά, γι’αυτό και ετοιμάζει να φέρει ένα ξεχασμένο μυθιστόρημα της Άγκαθα Κρίστι στις οθόνες μας. Και προφανώς οτιδήποτε έχει σχέση με τη βασίλισσα του εγκλήματος, απλά κάνουμε join.

Αφήνουμε λοιπόν για λίγο στην άκρη τη δεσποινίδα Μαρπλ και τον Ηρακλή Πουαρό, γιατί έρχεται η Lady Eileen “Bundle” Brent. Η γυναίκα που λατρεύει τα κοκτέιλ, το κουτσομπολιό της αριστοκρατίας και τους γοητευτικούς νεαρούς άντρες. Η σειρά The Seven Dials Mystery θα κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2026 και δεν θα μπορούσε να βρεθεί καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει η χρονιά.

Το σενάριο υπογράφει ο Κρις Τσίμπναλ, δημιουργός του Broadchurch και πρώην showrunner του Doctor Who. Το καστ αποτελείται από τους Έλενα Μπόναμ Κάρτερ,Έντουαρντ Μπλούμελ και Μάρτιν Φρίμαν. Η Μία ΜακΚίνα-Μπρους, που έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, δήλωσε πως «τα σενάρια του Κρις Τσίμπναλ είναι εξαιρετικά, και είμαι ενθουσιασμένη που συμμετέχω σε αυτή τη νέα ερμηνεία της εμβληματικής αφήγησης της Άγκαθα Κρίστι».

Η υπόθεση του The Seven Dials Mystery

Το ομώνυμο μυθιστόρημα της Άγκαθα Κρίστι, εκδόθηκε το 1929. Δεν είχε τις καλύτερες κριτικές, συγκριτικά με τα υπόλοιπα που μας χάρισε, γι’ αυτό και θεωρείται κάπως ξεχασμένο. Έχουμε να κάνουμε φυσικά με έναν φόνο, το οποίο η Lady Eileen “Bundle” Brent θα προσπαθήσει να εξιχνιάσει στη σειρά του Netflix σε τρία επεισόδια συνολικά.

Πιο συγκεκριμένα, η ιστορία διαδραματίζεται στην Αγγλία του 1925, σε μια εξοχική έπαυλη. Μία ομάδα νεαρών αριστοκρατών οργανώνει ένα σαββατοκύριακο γεμάτο διασκέδαση. Ανάμεσά τους είναι και ο Gerry Wade, γνωστός για την αδυναμία του να ξυπνάει νωρίς το πρωί. Οι φίλοι του αποφασίζουν να του κάνουν μια φάρσα: του βάζουν οκτώ ξυπνητήρια στο δωμάτιο για να βεβαιωθούν πως δε θα κοιμηθεί μέχρι αργά. Ωστόσο, την επόμενη μέρα, εντοπίζεται νεκρός και ένα από τα ξυπνητήρια λείπει.

Αρχικά, ο θάνατός του φαίνεται τυχαίος, αλλά σύντομα αποκαλύπτεται πως κρύβεται κάτι πολύ πιο σκοτεινό πίσω από την υπόθεση. Η Lady Eileen “Bundle” Brent, αρχίζει να αναζητά απαντήσεις. Καθώς ερευνά, ανακαλύπτει την ύπαρξη μιας μυστικής οργάνωσης με το όνομα “The Seven Dials”, μια μυστηριώδη ομάδα που συναντιέται με καλυμμένα πρόσωπα σε μια σκοτεινή τοποθεσία, και φαίνεται να εμπλέκεται σε διάφορες ίντριγκες.

Το ακόμα πιο ευχάριστο πάντως, είναι πως η εκτελεστική παραγωγός Σουζάν Μάκι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα «Agatha Christie Universe» στο Netflix: «Αυτοί οι χαρακτήρες μπορούν να γίνουν η βάση για ένα ευρύτερο σύμπαν. Και το λέω με λίγη λάμψη στο μάτι μου».

Ο Τζέιμς Πρίτσαρντ, δισέγγονος της Άγκαθα Κρίστι και CEO της Agatha Christie Limited, συμφωνεί: «Το γεγονός ότι η Bundle είναι σχετικά άγνωστη, δείχνει απλώς το υποτιμημένο εύρος του έργου της. Το έγραψε προτού οι εκδότες αρχίσουν να της λένε: "Δώσε μας Πουαρό. Ή έστω Μαρπλ." Εκείνη το έβρισκε αυτό περιοριστικό».