Netflix: Η σειρά «Monsters» επιστρέφει με νέα ιστορία, μετά τους Μενέντεζ - Ήδη από το trailer η ατμόσφαιρα είναι τρομακτική

Η ιστορία του Εντ Γκιν έρχεται στο Netflix στις 3 Οκτωβρίου

Η σειρά «Monsters» είναι από τις πιο επιτυχημένες του Netflix. Τόσο η ιστορία του Τζέφρι Ντάμερ, όσο και εκείνη των αδερφών Μενέντεζ συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές, συζητήθηκαν και σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως. Τώρα λοιπόν, επιστρέφει με νέα αληθινή ιστορία, εξίσου τρομακτική.

Στην τρίτη σεζόν στο μικροσκόπιο μπαίνει ο Εντ Γκιν, ο serial killer που δρούσε στο Ουισκόνσιν τη δεκαετία του 1950. Τα αποτρόπαια και φριχτά του εγκλήματα στοιχειώνουν το Χόλιγουντ εδώ και δεκαετίες, τόσο που η τρομακτική του φιγούρα αποτέλεσε έμπνευση για πολλούς χαρακτήρες του κινηματογράφου. Αυτόν τον τύπο, ανέλαβε να τον υποδυθεί ο Τσάρλι Χάναμ, γνωστός από το Sons of Anarchy.

Τα οκτώ επεισόδια θα γίνουν διαθέσιμα στο Netflix στις 3 Οκτωβρίου, ενώ πριν λίγες ώρες δόθηκε στη δημοσιότητα και το επίσημο trailer. Σε αυτό βλέπουμε την απαραίτητη τρομακτική ατμόσφαιρα, αλλά και έναν πολύ καλό Τσάρλι Χάναμ που πιθανόν να μας χαρίσει μια υπέροχη ερμηνεία.

Επί της ουσίας, το Monster: The Ed Gein Story αφηγείται το πώς η απομόνωση, η ψύχωση και η εμμονική προσκόλληση στη μητέρα του, την Ογκούστα, μετέτρεψαν τον Εντ Γκιν σε έναν άνθρωπο ικανό τόσο για φόνο, όσο και για να μετατρέπει τα πτώματα των θυμάτων του σε μάσκες και κοστούμια.

«Όταν αρχίσαμε να μιλάμε για το πόσο επιδραστικός ήταν και πώς μπορείς να βρεις νήματα των εγκλημάτων του σε όλη την ποπ κουλτούρα και στις ταινίες τρόμου, νομίζω τότε καταλάβαμε ότι έχουμε μια σειρά», είπε ο Ιαν Μπρέναν, ο οποίος έγραψε όλα τα επεισόδια. «Είναι πραγματικά απίστευτο το πόσο επιδραστικός μπορεί να είναι ένας περίεργος τύπος στη μέση του Ουισκόνσιν, σε έναν αχυρώνα. Αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε: αυτός άναψε το φιτίλι που συνεχίζει να εκρήγνυται, πυροδοτώντας συνεχώς εικόνες όλο και πιο έντονες, παράξενες, και ιδιόμορφες. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλον άνθρωπο που να έχει τόσο μεγάλη επιρροή σε ένα ολόκληρο είδος τηλεόρασης και κινηματογράφου».

Και έναν τέτοιο άνθρωπο, δεν είναι εύκολο να τον υποδυθείς, αλλά ο Τσάρλι Χάναμ τον μελέτησε πολύ καλά και φυσικά έχασε ταυτόχρονα πολλά κιλά. «Έχασα σχεδόν 14 κιλά για να αποκτήσω μια πιο αδύνατη, υποσιτισμένη σιλουέτα. Ο Έντ ήταν εξαιρετικά λιγνός. Κι αυτό ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της σωματικότητας. Πέρασα πολύ χρόνο σκεπτόμενος πού βρισκόταν η ενέργειά του, ότι δεν ήταν ιδιαίτερα σίγουρος ή με αυτοπεποίθηση. Το να μην καταλαμβάνω πολύ χώρο, να μην είμαι στο προσκήνιο και να μην δείχνω υπερβολική αυτοπεποίθηση στη φυσική μου παρουσία ήταν πολύ σημαντικό».