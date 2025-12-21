Εβδομαδιαίες προβλέψεις ζωδίων 22 - 28 Δεκεμβρίου 2025, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 22 - 28/12/25 για κάθε ζώδιο. Τι συμβαίνει με τα τετράγωνα του Κρόνου με τον Ήλιο και την Αφροδίτη

Γεμάτη αναταράξεις για την αισθηματική μας ζωή ή και για το πορτοφόλι μας είναι αυτή η εβδομάδα, με την Αφροδίτη να είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια.

Ειδικότερα λοιπόν την Τετάρτη, η Αφροδίτη σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα δοκιμάζει τις προσδοκίες μας σε σχέσεις και οικονομικά. Μπορεί να ωραιοποιούμε καταστάσεις ή να αποφεύγουμε να δούμε την αλήθεια όπως είναι, ειδικά αν εμπλέκεται συναίσθημα ή ανάγκη για ασφάλεια. Καλό είναι να αποφύγουμε μεγάλες υποσχέσεις, παρορμητικές αγορές ή συναισθηματικές εξιδανικεύσεις που δεν πατούν γερά στην πραγματικότητα.

Την ίδια μέρα, η είσοδος της Αφροδίτης στον Αιγόκερω αλλάζει σταδιακά το κλίμα. Γινόμαστε πιο συγκρατημένοι, πιο ρεαλιστές και πιο επιλεκτικοί, τόσο στα ερωτικά όσο και στα οικονομικά μας. Αναζητούμε σταθερότητα, διάρκεια και ουσία, αφήνοντας πίσω ό,τι δεν έχει γερά θεμέλια.

Στις 28 Δεκεμβρίου, το τρίγωνο Ερμή–Χείρωνα μας δίνει την ευκαιρία να πούμε αυτά που μας βαραίνουν με ειλικρίνεια και ωριμότητα. Συζητήσεις που θεραπεύουν, λόγια που κλείνουν πληγές ή μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τους άλλους, έρχονται στο προσκήνιο.

Προσοχή και υπομονή χρειάζονται να δείξουν τα μεταβλητά του 3ου δεκαημέρου (Τοξότες, Ιχθύες, Δίδυμοι, Παρθένοι) ενώ εξελίξεις μπορεί να περιμένουν και τα παρορμητικά (Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί Αιγόκεροι) του 1ου δεκαημέρου.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 22 - 28/12/25

Κριός

Αγαπημένοι Κριοί, η εβδομάδα αυτή σας ωθεί να ψάξετε και να βρείτε αλήθειες που ίσως σας ξεβολέψουν. Συγκεκριμένα την Τετάρτη μπορεί να βγει στην επιφάνεια ένα θέμα που αφορά ταξίδια, σπουδές, νομικά θέματα ή επαφές με το εξωτερικό. Ίσως βγουν και άλλα ζητήματα τα οποία να περιπλέξουν τα πράγματα και άλλο. Προσδοκίες μπορεί να αποδειχθούν υπερβολικές ή να βασίζονται σε ελλιπή πληροφόρηση.

Ταύρος

Αγαπημένοι Ταύροι, η εβδομάδα αυτή εστιάζει κυρίως στο budget σας και στις εκκρεμότητες που έχετε αφήσει στη μέση. Ειδικότερα, την Τετάρτη, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να δημιουργηθεί κάποιο ζήτημα με μια οικονομική συμφωνία στη δουλειά ή να μάθετε για ένα μπέρδεμα που υπάρχει γύρω από ένα δάνειο. Ένα χρέος λόγω κακής συνεννόησης από το προηγούμενο διάστημα είναι εξίσου πιθανό να υπάρξει.

Δίδυμοι

Αγαπημένοι Δίδυμοι, η εβδομάδα αυτή φέρνει στο προσκήνιο σχέσεις και συνεργασίες, που χρειάζονται όμως μια παραπάνω διαχείριση. Συγκεκριμένα την Τετάρτη, μπορεί ένα γεγονός στη δουλειά μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση ανάμεσα σε εσάς και τους συναδέλφους σας. Κάποιος μπορεί να σας υπόσχεται περισσότερα απ’ όσα μπορεί να προσφέρει ή να μπερδεύονται ρόλοι, όρια και προθέσεις.

Καρκίνος

Αγαπημένοι Καρκίνοι, η εβδομάδα αυτή σας καλεί να βάλετε τάξη στην καθημερινότητα και στις υποχρεώσεις σας, χωρίς όμως να πιέσετε καταστάσεις. Συγκεκριμένα την Τετάρτη, μπορεί να υπάρξει ένα μπέρδεμα σε θέματα δουλειάς, προγράμματος ή υποχρεώσεων που συνδέονται με σπουδές, ταξίδια ή νομικά ζητήματα.

Λέων

Αγαπημένοι Λέοντες, η εβδομάδα αυτή εξακολουθεί να αγγίζει τα συναισθηματικά σας ενώ παράλληλα φέρνει στην επιφάνεια και πιο πρακτικά ζητήματα. Συγκεκριμένα την Τετάρτη, εάν είστε πρωταγωνιστές σε μια ερωτική υπόθεση που δεν είναι ξεκάθαρη, ετοιμαστείτε για νέα μπερδέματα ακόμα και για απογοητεύσεις. Υπάρχει τάση για εξιδανίκευση σε καταστάσεις που δεν βασίζονται σε ρεαλιστικά δεδομένα, γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή.

Παρθένος

Αγαπημένοι Παρθένοι, η εβδομάδα αυτή φέρνει στο προσκήνιο θέματα σπιτιού, οικογένειας και συναισθηματικής ασφάλειας. Συγκεκριμένα την Τετάρτη, ενδεχομένως να χρειαστεί να διαχειριστείτε μια παρεξήγηση με τα αγαπημένα σας πρόσωπα . Οι προσδοκίες που έχετε από την οικογένειά σας ίσως δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα, γι’ αυτό χρειάζεται να κρατήσετε αποστάσεις και να μην πάρετε αποφάσεις εν θερμώ.

Ζυγός

Αγαπημένοι Ζυγοί, η εβδομάδα αυτή φέρνει στο προσκήνιο θέματα επικοινωνίας, επαφών και καθημερινών μετακινήσεων, αλλά με μια δόση ασάφειας. Συγκεκριμένα την Τετάρτη, μπορεί να προκαλέσει παρανοήσεις σε συζητήσεις, επαγγελματικές συνεννοήσεις ή ακόμα σε ένα προσωπικό θέμα της καθημερινότητάς σας. Καλό είναι να είστε προσεκτικοί με όσα λέτε και ακούτε, αλλά και να αποφύγετε υποσχέσεις που δύσκολα μπορούν να τηρηθούν.

Σκορπιός

Αγαπημένοι Σκορπιοί, η εβδομάδα αυτή εστιάζει κυρίως στο πορτοφόλι σας και στο τρόπο που διαχειρίζεστε το εισόδημά σας. Συγκεκριμένα την Τετάρτη, θα πρέπει να δείξετε προσοχή στις αγορές που θα κάνετε λόγω των ημερών, καθώς υπάρχει τάση να ξοδέψετε περισσότερα απ’ όσα πρέπει και αντέχει η τσέπη σας.

Τοξότης

Αγαπημένοι Τοξότες, η εβδομάδα αυτή σας αφορά άμεσα και σε πιο προσωπικό επίπεδο. Συγκεκριμένα την Τετάρτη, μπορεί να φέρει μια συναισθηματική σύγχυση, κυρίως ανάμεσα σε προσωπικές ανάγκες και οικογενειακά ζητήματα. Μπορεί να νιώσετε ότι προσπαθείτε να καλύψετε προσδοκίες άλλων ή ότι τα όριά σας δεν είναι ξεκάθαρα.

Αιγόκερως

Αγαπημένοι Αιγόκεροι, η εβδομάδα αυτή έχει έντονο εσωτερικό χαρακτήρα και σας καλεί να παρατηρήσετε περισσότερο τι συμβαίνει στο παρασκήνιο. Συγκεκριμένα την Τετάρτη, μπορεί να υπάρξει κάποια παραπληροφόρηση σε μια είδηση που θα μάθετε. Λόγια που δεν λέγονται ξεκάθαρα, παρεξηγήσεις ή συναισθήματα που κρατιούνται μέσα σας χρειάζονται προσοχή, χωρίς όμως να πιέσετε τον εαυτό σας να δώσει άμεσα απαντήσεις.

Υδροχόος

Αγαπημένοι Υδροχόοι, η εβδομάδα αυτή στρέφει το ενδιαφέρον σας σε φίλους, στόχους και σχέδια για το μέλλον, αλλά με μια αίσθηση ασάφειας και θολού τοπίου. Συγκεκριμένα την Τετάρτη, θα πρέπει να δείξετε μεγάλη προσοχή σε οτιδήποτε σχετίζεται με online αγορές. Ενδέχεται να έχετε κάνει μια αγορά η οποία δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που είχατε φανταστεί.

Ιχθύες

Αγαπημένοι Ιχθύες, η εβδομάδα αυτή αγγίζει έντονα τα θέματα καριέρας ενώ παράλληλα θα σας επιτρέψει να βάλετε νέα άτομα στη ζωή σας. Συγκεκριμένα την Τετάρτη, μπορεί να δημιουργηθεί μια κόντρα ανάμεσα σε εσάς και κάποιον ανώτερο σας στη δουλειά για ένα οικονομικό ζήτημα που δεν θα είναι ξεκάθαρο. Μπορεί να νιώσετε παράλληλα ότι σας ζητούν περισσότερα απ’ όσα μπορείτε να δώσετε ή ότι οι ρόλοι σας δεν είναι ξεκάθαροι.

