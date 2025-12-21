Οι 6 κινήσεις που φανερώνουν ότι κάποιος σου λέει ψέματα (και μάλλον δεν είχες παρατηρήσει ποτέ)

Έξι παραδείγματα για να καταλάβεις (ή έστω να μπεις σε σκέψεις) για το αν κάποιος σου λέει ψέματα

Οι άνθρωποι λένε ψέματα πιο συχνά απ’ όσο θα ήθελαν να παραδεχτούν. Αυτά μπορεί να είναι μικρά ψέματα στη δουλειά, σε φίλους ή ακόμη και στον ίδιο τους τον εαυτό. Φυσικά, υπάρχουν και οι φορές που τα ψέματα μπορεί να είναι πιο σημαντικά, είτε για να αποφύγουν τις εντάσεις είτε τις δυσάρεστες αλήθειες. Όλοι λίγο-πολύ προσπαθούμε να έχουμε περισσότερη ειλικρίνεια στη ζωή μας, όμως το ψέμα είναι στιγμές που μοιάζει ως εύκολη λύση.

Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που πολλοί βάζουν λίγη σάλτσα παραπάνω στην ιστορία τους, ώστε να φανούν πιο ενδιαφέροντες. Όταν όμως τεθεί υπό αμφισβήτηση η αλήθεια τους, τότε συχνά αντιδρούν αμυντικά ή και επιθετικά. Το συμπέρασμα είναι πάντα το ίδιο όμως: Τα ψέματα ενέχουν κίνδυνο -μπορούν να οδηγήσουν σε προδοσία από αγαπημένα πρόσωπα ή απιστία μέσα σε μια σχέση. Ακόμη κι αν δεν καταστρέψουν ολοκληρωτικά μια σχέση, σχεδόν πάντα διαλύουν την εμπιστοσύνη.

Το πρόβλημα είναι πως δεν είναι πάντα εύκολο να ξεχωρίσεις ένα μικρό ψέμα από ένα μεγαλύτερο. Κι αυτό γιατί βαθιά μέσα μας έχουμε ανάγκη να πιστεύουμε τους άλλους. Μέχρι φυσικά να έρθει η απογοήτευση. Υπάρχει όμως τρόπος να καταλάβεις πότε κάποιος ψεύδεται.

Η Lillian Glass, αναλύτρια συμπεριφοράς και ειδικός στη γλώσσα του σώματος, έχει συνεργαστεί με το FBI στον εντοπισμό εκείνων των ενδείξεων που «φωνάζουν» εξαπάτηση. Σύμφωνα με την ίδια, για να καταλάβεις αν κάποιος λέει ψέματα, πρέπει πρώτα να γνωρίζεις πώς συμπεριφέρεται όταν λέει την αλήθεια. Από εκεί και πέρα, μικρές αλλαγές στο πρόσωπο, το σώμα, την ομιλία ή ακόμη και στον τρόπο γραφής μπορούν να αποκαλύψουν πολλά.

Ακολουθούν έξι παραδείγματα που δείχνουν ότι κάποιος λέει ψέματα

Αλλάζει ξαφνικά η στάση του κεφαλιού

Όταν κάποιος λέει ψέματα, συχνά αλλάζει ασυναίσθητα τη θέση του κεφαλιού του τη στιγμή που του κάνεις μια άμεση ερώτηση. Μπορεί να τραβήξει το κεφάλι προς τα πίσω, να το γείρει ή να το σκύψει. Ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό σημάδι είναι όταν κουνά αρνητικά το κεφάλι ενώ λέει «ναι» ή νεύει καταφατικά ενώ αρνείται κάτι. Το σώμα προδίδει την αλήθεια, ακόμη κι όταν τα λόγια λένε το αντίθετο.

Επαναλαμβάνει λέξεις και φράσεις

Η επανάληψη είναι τρόπος να κερδίσει χρόνο. Εκείνος που λέει ψέματα προσπαθεί να οργανώσει τις σκέψεις του και να πείσει εσένα, αλλά και τον ίδιο, ότι λέει την αλήθεια. Έρευνες δείχνουν ότι η συνεχής επανάληψη λέξεων αποτελεί τη συχνότερη ένδειξη.

Δίνει υπερβολικές λεπτομέρειες

Όποιος λέει ψέματα συχνά μιλάει περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται. Γεμίζει την ιστορία του με άχρηστες λεπτομέρειες, ελπίζοντας ότι έτσι θα ακουστεί πιο πειστικός και δεν θα αμφισβητηθεί. Κι αυτό, ναι, το έχουμε ζήσει όλοι.

Αγγίζει το στόμα ή το πρόσωπό του

Όταν κάποιος λέει ψέματα, συχνά αγγίζει ασυναίσθητα το στόμα ή το πρόσωπό του. Είναι ένας τρόπος αποφυγής ή καταστολής της αλήθειας. Με τα χρόνια, αυτή η κίνηση γίνεται πιο διακριτική: ένα άγγιγμα στα χείλη, ένα τρίψιμο της μύτης ή ένα δάχτυλο κοντά στο στόμα.

Δείχνει συνεχώς με το δάχτυλο

Όταν νιώθει ότι τον έχουν καταλάβει, γίνεται αμυντικός. Το να δείχνει συνέχεια είναι ένας τρόπος να μεταθέσει την ευθύνη αλλού και να απομακρύνει την προσοχή από τον εαυτό του.

Σε κοιτάζει επίμονα χωρίς να ανοιγοκλείνει συχνά τα μάτια

Οι ψεύτες συχνά πιστεύουν ότι η έντονη οπτική επαφή τους κάνει πιο πειστικούς. Έτσι, κοιτάζουν επίμονα. Αντίθετα, όσοι λένε την αλήθεια κινούν το βλέμμα τους πιο φυσικά.