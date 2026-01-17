5 σειρές να δεις στο HBO Max, αν έκανες ήδη συνδρομή

Για να μην αναζητάς άσκοπα με τι να ξεκινήσεις στο HBO Max, αυτές οι σειρές είναι μια καλή αρχή

Σε περίπτωση που δεν το πήρες χαμπάρι (που αποκλείεται δηλαδή), το HBO Max ήρθε στην Ελλάδα. Κι αυτό είναι το ευχάριστο νέο της εβδομάδας -και του χρόνου μην σου πω- για όσους λατρεύουν να βλέπουν σειρές και ταινίες. Αυτή η πλατφόρμα διαθέτει διαμαντάκια, που δεν γίνεται να μην δεις. Και επειδή είμαι σίγουρη πως έχεις βαρεθεί την αναζήτηση αλλού και δεν έχεις ιδέα ποια σειρά να ξεκινήσεις το Σαββατοκύριακο, θα σου προτείνω πέντε για μια ωραία αρχή. Έτσι, για το ευχάριστο ξεκίνημα του 2026.

Αρχικά, πρέπει να σου πω πως το HBO Max έχει τα Φιλαράκια. ΝΑΙ. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος για να κάνω αμέσως συνδρομή. Αλλά, ο κατάλογος είναι τόσο μεγάλος που δεν ξέρεις πραγματικά με τι να πρωτοξεκινήσεις. Για παράδειγμα, θα βρεις σειρές όπως Supernatural, Sex and the City, Succesion, Game of Thrones και Sopranos, αλλά και ταινίες όπως One Battle after Another, Harry Potter, Weapons, Superman και πολλές ακόμη.

Επειδή όμως ο χρόνος είναι πολύτιμος και αρκετά περιορισμένος, ξεκίνα πρώτα με τις πέντε ακόλουθες σειρές. Είναι must-see.

5 σειρές να δεις το Σαββατοκύριακο στο HBO Max

Task

Είναι τυχαίο που αυτή η σειρά συγκέντρωσε 3,1 εκατομμύρια θεατές τις πρώτες τρεις ημέρες κυκλοφορίας της; Όχι φυσικά. Ο Μπραντ Ίνγκελσμπι, που προηγουμένως μας είχε χαρίσει το επιτυχημένο Mare of Easttown, δημιούργησε μία από τις καλύτερες σειρές του 2025. Το Task είναι αριστούργημα - μια δυνατή αστυνομική ιστορία που θα σε καθηλώσει και θα σου υπενθυμίσει πως η καλή τηλεόραση ζει και βασιλεύει.

Το Task των επτά επεισοδίων, έχει για πρωταγωνιστές τους Μαρκ Ράφαλο και Τομ Πέλφρι. Δύο ανθρώπους που βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές, αλλά με σοβαρά οικογενειακά προβλήματα να διαχειριστούν. Αν και έχουμε να κάνουμε με έναν πράκτορα του FBI και έναν βίαιο ληστή αντίστοιχα, η σειρά δεν επικεντρώνεται στη δράση όσο στις καθημερινές μάχες ανθρώπων που παλεύουν να επιβιώσουν από τους προσωπικούς τους δαίμονες. Έχει ένταση και αγωνία, που θα σε κολλήσουν μπροστά στην οθόνη.

Euphoria

Το Euphoria του Σαμ Λέβινσον πρέπει να μπει στη λίστα σου οπωσδήποτε. Το εφηβικό δράμα, που θα επιστρέψει σύντομα με την τρίτη σεζόν (ευτυχώς), ξεφεύγει από τα ευκολοχώνευτα κλισέ και εστιάζει στον πολύπλοκο και πολυδιάστατο εσωτερικό κόσμο των εφήβων, που παλεύουν με καταχρήσεις, ψυχικές διαταραχές, ενδοοικογενειακή βία και γενικά με όλα τα κοινωνικά ζητήματα της εποχής. Είναι πιθανό να έχεις δει αρκετές τέτοιες σειρές, ωστόσο το Euphoria δίνει βάθος στους χαρακτήρες και αυτό είναι που το κάνει μοναδικό και εθιστικό. Ζεντάγια, Σίντνεϊ Σουίνι, Μοντ Άπατοου, Χάντερ Σκάφερ και Αλέξα Ντεμί - όλες υπέροχες.

The Pitt

Πιθανόν να έχεις χορτάσει από ιατρικά δράματα, αλλά, πίστεψε με, το The Pitt κάνει τη διαφορά. Ήταν από τις καλύτερες σειρές της προηγούμενης χρονιάς και επέστρεψε πριν λίγες ημέρες με τη δεύτερη σεζόν, στο HBO Max. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ρεαλιστική ματιά σε δημόσιο νοσοκομείο, αποτυπώνοντας τη δεινή κατάσταση της δημόσιας υγείας στην Αμερική. Κέρδισε μάλιστα τον σεβασμό της ιατρικής κοινότητας για τον τρόπο που αναδεικνύει προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν καθημερινά οι νοσοκομειακοί εργαζόμενοι - ζητήματα που σπάνια παρουσιάζονται στις πολυάριθμες ιατρικές σειρές της τηλεόρασης. Ξεκίνησε την με κλειστά μάτια.

The Last of Us

Από τις καλύτερες σειρές στο HBO Max, είναι και το The Last of Us - πρόκειται για την μεταφορά του κορυφαίου ομώνυμου βιντεοπαιχνιδιού. Αν και η δεύτερη σεζόν δεν ήταν τόσο εθιστική όσο η πρώτη, αξίζει κάθε λεπτό από τον χρόνο σου. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μία παγκόσμια πανδημία, με την πλοκή να εστιάζει στους Τζόελ και την 14χρονη Έλι, που ενδεχομένως να είναι το κλειδί που θα σώσει την ανθρωπότητα. Πέδρο Πασκάλ και Μπέλα Ράμσεϊ, ό,τι καλύτερο σε αυτή τη σειρά.

The White Lotus

Αυτή η καυστική σειρά είναι σκέτη απόλαυση. Το The White Lotus του Μάικ Γουάιτ μας βάζει στον μικρόκοσμο των λευκών πλουσιών, με όλη την αλαζονεία που τους διακατέχει. Σχέσεις δοκιμάζονται, μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια και όλη αυτή η παραδεισένια ατμόσφαιρα γίνεται ολοένα και πιο ασφυκτική. Είναι αναμφισβήτητα από τις bingeable σειρές στο HBO Max, καθρεφτίζοντας την σύγχρονη κοινωνία. Τρεις σεζόν είναι ήδη διαθέσιμες, ενώ τα γυρίσματα για την τέταρτη έχουν ήδη ξεκινήσει.