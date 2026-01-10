Οι 10 ταινίες που ανυπομονούμε να δούμε το 2026

Η χρονιά θα μας βρει πολλές φορές στις σκοτεινές αίθουσες. Αυτές τις ταινίες δεν τις χάνουμε με τίποτα

Το 2026 φέρνει σπουδαίες ταινίες στους κινηματογράφους, ήδη από το ξεκίνημά του. Σε λίγες ημέρες έρχεται το πολυαναμενόμενο Marty Supreme με τον Τιμοτέ Σαλαμέ, που έχει μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει και βραβείο Όσκαρ, ενώ τον ίδιο μήνα έρχεται και το Hamnet, το συγκινητικό φιλμ για την Άγκνες, την γυναίκα που έζησε στη σκιά του συζύγου της, Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

Φυσικά, σε λίγους μήνες περιμένουμε και την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, που αναμένεται να σπάσει ταμεία, αλλά και να διχάσει, καθώς και το σίκουελ μιας αγαπημένης ταινίας από το μακρινό παρελθόν, The Devil Wears Prada. Είναι αρκετές οι ταινίες που προσωπικά έχω βάλει στη λίστα για φέτος, ωστόσο συγκέντρωσα 10 από αυτές.

Marty Supreme

Σε λίγες ημέρες, και συγκεκριμένα στις 15 Ιανουαρίου, κυκλοφορεί στους κινηματογράφους η ταινία που μάλλον θα δώσει στον Τιμοτέ Σαλαμέ το βραβείο Όσκαρ. Βασικά, θεωρείται φαβορί. Στο Marty Supreme υποδύεται τον αλαζόνα Μάρτι Μάουζερ, έναν νεαρό άνδρα που ονειρεύεται να γίνει πρωταθλητής του πινγκ πονγκ το 1952. Στο πλευρό του και η Γκουίνεθ Πάλτροου, ως μία πρώην σταρ του κινηματογράφου.

Hamnet

Kέρδισε Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ του Τορόντο, οι κριτικοί το έχουν αποθεώσει και ήδη έχουν προβλέψει πως θα φιγουράρει στην οσκαρική κούρσα. Το Hamnet της Κλόι Ζάο, με τους Τζέσι Μπάκλεϊ και Πολ Μεσκάλ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, έχει χαρακτηριστεί ως ένα συγκινητικό δράμα που «σκίζει καρδιές».

Η σύζυγος του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, Άγκνες, παραμένει μια αινιγματική γυναίκα, που αφιέρωσε τη ζωή της στη σκιά, πίσω από τη λάμψη του κορυφαίου δραματουργού όλων των εποχών. Αυτή τη φιγούρα έρχεται να φωτίσει η ταινία, που βασίζεται στο ομώνυμο best seller μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’ Φάρελ, υφαίνοντας ουσιαστικά το πορτρέτο μιας γυναίκας, που θρήνησε την απώλεια του παιδιού της και ένιωσε προδομένη από την απουσία του συζύγου της. Θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 22 Ιανουαρίου.

The Drama

Είναι από τις ταινίες που βρίσκονται ψηλά στη λίστα μου. Πιστεύω πραγματικά πως η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα είναι το κινηματογραφικό ζευγάρι του 2026. Το The Drama της Α24, σε σκηνοθεσία και σενάριο του Κρίστοφερ Μπόργκλι, ακολουθεί την Έμμα και τον Τσάρλι που ετοιμάζονται να παντρευτούν. Όμως λίγες ημέρες πριν την τελετή, βγαίνουν μυστικά στην επιφάνεια που θα δοκιμάσουν την σχέση τους.

Disclosure Day

Αυτή είναι η πρώτη ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ από το 2022, όταν και κυκλοφόρησε το “The Fabelmans”, που απέσπασε επτά υποψηφιότητες για Όσκαρ. Παράλληλα, το Disclosure Day σηματοδοτεί και την επιστροφή του στο sci-fi, το οποίο είχε εξερευνήσει στο παρελθόν με τα War of the Worlds, E.T. και Close Encounters of the Third Kind.

Η υπόθεση της ταινίας δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή, ωστόσο προφανώς έχουμε να κάνουμε με την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Στο trailer, εκτός των άλλων, βλέπουμε την Έμιλι Μπλαντ να παραλύει σε ζωντανή μετάδοση, ενώ ταυτόχρονα βγάζει περίεργους, μη ανθρώπινους ήχους. Είναι από τις ταινίες που δεν θέλω να χάσω. Στους κινηματογράφους στις 12 Ιουνίου.

Οδύσσεια

Είναι το κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς, που κατάφερε ήδη να διχάσει από το πρώτο teaser που έδωσε στη δημοσιότητα. Αν και ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μας ως σκηνοθέτης, δεν είμαι σίγουρη αν θα καταφέρει να σημειώσει την επιτυχία του Οπενχάιμερ. Όπως και να ‘χει, το εμβληματικό έπος του Ομήρου θα ταξιδέψει ξανά στην μεγάλη οθόνη, με ένα σούπερ καστ και σίγουρα, μαγικά πλάνα. Θα είναι, ομολογουμένως, μια κινηματογραφική εμπειρία αυτή που θα ζήσουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, αφού η Οδύσσεια θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου.

The Devil Wears Prada 2

Δύο δεκαετίες μετά την πρώτη επιτυχημένη ταινία, το The Devil Wears Prada 2 επιστρέφει και μαζί και οι Μέριλ Στριπ, Άν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι στους εμβληματικούς ρόλους τους. Έχουμε πάρει μια ελάχιστη γεύση από τις φωτογραφίες που κυκλοφορούσαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, οπότε απλά περιμένω να πώς και πώς να δω τις iconic εμφανίσεις της Μιράντα Πρίστλεϊ. Η υπόθεση θα ακολουθεί το διάσημο περιοδικό Runaway που προσπαθεί πλέον να επιβιώσει στις προκλήσεις της βιομηχανίας του Τύπου και των διαφημίσεων. Στους κινηματογράφους την 1η Μαΐου.

Ανεμοδαρμένα Ύψη

Είναι από τις ταινίες που περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο για την προσέλευση του κόσμου στους κινηματογράφους, αλλά και για το πώς θα σχολιαστεί. Η ταινία δέχθηκε από την αρχή επικρίσεις, αλλά πιστεύω με όλο μου το είναι πως η χημεία των Μάργκοτ Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι θα φέρει ένα καλό αποτέλεσμα.

Υποδύονται την Κάθριν Έρνσο και τον Χίθκλιφ, οι οποίοι ερωτεύονται αρχικά ως παιδιά, αλλά στη συνέχεια μπλέκονται σε μια βασανιστική ερωτική σχέση ως ενήλικες. Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη έχουν πρεμιέρα ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου - ό,τι πρέπει για την ημέρα των ερωτευμένων με την μεγαλύτερη ιστορία αγάπης όλων των εποχών.

The Bride

Μετά το “Frankenstein” του Γκιγέρμο ντελ Τόρο, έρχεται στις 6 Μαρτίου η σειρά της Μάγκι Τζίλενχαλ, στη δεύτερη ταινία της μετά το “The Lost Daughter”, το 2021. Το τολμητό The Bride είναι εμπνευσμένο από τo εμβληματικό κλασικό έργο του 1935, «Η νύφη του Φρανκενστάιν» σε σκηνοθεσία Τζέιμς Γουέιλ και το μυθιστόρημα «Φρανκενστάιν» της Μαίρη Σέλεϊ του 1818. Το ρομαντικό φιλμ τρόμου έχει ένα δυνατό καστ με Τζέσι Μπάκλεϊ, Κρίστιαν Μπέιλ, Ανέτ Μπένινγκ, Πενέλοπε Κρουζ, Πίτερ Σάρσγκαρντ, Τζούλιαν Χαφ και Τζέικ Τζίλενχαλ.

Η υπόθεση ακολουθεί τον Φρανκενστάιν, ο οποίος ταξιδεύει στο Σικάγο του ’30 για να ζητήσει από την πρωτοπόρο επιστήμονα Δρ. Euphronius να δημιουργήσει για εκείνον μια σύντροφο. Οι δυο τους φέρνουν πίσω στη ζωή μια νεαρή γυναίκα, κι έτσι γεννιέται η Νύφη. Όμως η δημιουργία τους ξεπερνά κάθε προσδοκία, πυροδοτώντας έναν εκρηκτικό ρομαντισμό, την προσοχή της αστυνομίας και ένα ριζοσπαστικό επαναστατικό κίνημα.

Digger

Ο Αλεχάντρο Ινιάριτου επιστρέφει με την πρώτη του αγγλόφωνη ταινία από το 2015 και με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ, σε έναν ρόλο που ξεφεύγει από εκείνους που τον έχουμε συνηθίσει. Ο τέσσερις φορές βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, περιέγραψε το Digger ως «μια κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων». Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η υπόθεση της ταινίας. Στο teaser που κυκλοφόρησε βλέπουμε ένα φτυάρι να χτυπά στο πάτωμα, καθώς ένας άνδρας με σορτς και καουμπόικες μπότες κάνει προθέρμανση και ετοιμάζεται να αρχίσει το σκάψιμο. Η ταινία θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο.

Reminders of Him

Ό,τι έχει σχέση με την Κολίν Χούβερ, απλά λέω «ναι». Μετά το It Ends With Us και το πρόσφατο Regretting You, επιστρέφει στους κινηματογράφους με το Reminders of Him, μια δραματική ιστορία για τις δεύτερες ευκαιρίες και την συγχώρεση. Στην ταινία συναντάμε τους Μάικα Μονρό, Τάιρικ Γουίδερς και Ρούντι Πάνκοου.

Η υπόθεση ακολουθεί την Κένα Ρόουαν, η οποία επιστρέφει στην πόλη όπου πέντε χρόνια όλα πήγαν στραβά και την οδήγησαν στην φυλακή. Θέλει να ξανασμίξει με την 4χρονη κόρη της, αλλά όλοι στη ζωή της μικρής είναι αποφασισμένοι να την κρατήσουν μακριά. Η Κένα παλεύει για μια δεύτερη ευκαιρία, όσο παράλληλα μπλέκεται ερωτικά με τον Λέτζερ Γουόρντ, που μόνο ένας τυχαίος άνδρας δεν είναι. Στους κινηματογράφους στις 13 Μαρτίου.