Κρέμα με πεπτίδια: 5 κορυφαίες επιλογές κάτω από 30€

Οι budget friendly κρέμες που θα σου χαρίσουν μια πιο σφριγηλή και νεανική επιδερμίδα

Τα τελευταία χρόνια, τα πεπτίδια έχουν γίνει το talk of the -skincare- town, καθώς υπόσχονται ενίσχυση της ελαστικότητας, βελτίωση της υφής του δέρματος και πιο νεανική όψη. Δεν πρόκειται απλώς για μια τάση ομορφιάς, αλλά για ένα active με στοχευμένη δράση, από το οποίο μπορεί να επωφεληθεί κάθε επιδερμίδα. Ένα ακόμα θετικό; Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις πολλά χρήματα για να εντάξεις μια κρέμα με πεπτίδια στη ρουτίνα σου. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή...

Γιατί να εντάξεις μια κρέμα με πεπτίδια στη συλλογή σου

Τα πεπτίδια είναι μικρές αλυσίδες αμινοξέων, δηλαδή τα «δομικά στοιχεία» των πρωτεϊνών που υπάρχουν φυσικά στο σώμα μας, όπως το κολλαγόνο και η ελαστίνη -δύο βασικά συστατικά που διατηρούν το δέρμα σφριγηλό και ελαστικό. Με την πάροδο του χρόνου, η φυσική παραγωγή αυτών των πρωτεϊνών μειώνεται, οδηγώντας στην εμφάνιση ρυτίδων και χαλάρωσης.

Μια κρέμα με πεπτίδια λειτουργεί στέλνοντας «σήματα» στα κύτταρα της επιδερμίδας ώστε να ενισχυθεί η παραγωγή κολλαγόνου, να βελτιωθεί η υφή του δέρματος και να μειωθούν τα σημάδια γήρανσης. Παράλληλα, συμβάλλει στην καλύτερη ενυδάτωση, στην ενίσχυση του επιδερμικού φραγμού και στη συνολική αναζωογόνηση της επιδερμίδας, χαρίζοντας πιο λεία, φωτεινή και νεανική όψη.

Κρέμα με πεπτίδια: 5 οικονομικές επιλογές

Biome Peptides Face Cream, Natura Siberica Lab

Αυτή η απίστευτα απαλή και πολυτελής υφή με πεπτίδια και υαλουρονικό οξύ προάγει την ενεργή αναγέννηση και αποκαλύπτει τη φυσική λάμψη του δέρματος.

Lift & Firm Plumping Day Cream, Sephora Collection

Αυτή η κρέμα ημέρας εμπλουτισμένη με πεπτίδια και υαλουρονικό οξύ, ενυδατώνει το δέρμα, μειώνει ορατά την εμφάνιση λεπτών γραμμών και ρυτίδων και γεμίζει το δέρμα.

Peptide Firming Moisturizer, The Inkey List

Η Peptide Firming Moisturizer περιέχει ένα διπλό πεπτίδιο που βοηθάει στην ενίσχυση του φυσικού κολλαγόνου και την ενυδάτωση της επιδερμίδας

Skin Renewing Peptide Night Cream, CeraVe

Χάρη στον συνδυασμό βιομιμητικών πεπτιδίων, υαλουρονικού οξέος και 3 βασικών κηραμιδίων, η Skin Renewing Peptide Night Cream κλειδώνει την ενυδάτωση βαθιά μέσα στην επιδερμίδα, ενώ παράλληλα ενισχύει τον φυσικό προστατευτικό φραγμό της. Η μη φαγεσωρογόνος σύνθεσή της χωρίς άρωμα καταπραΰνει, δεν βαραίνει και αφήνει την επιδερμίδα να αναπνέει ελεύθερα.

Bak Off Wrinkles Rich SPF20, clinéa

Αυτή η πλούσια βελούδινη κρέμα με 1% σύμπλοκο βιορετινόλης και 3% σύμπλοκο πεπτιδίων μειώνει τις ρυτίδες, αποκαθιστά τη σφριγηλότητα του προσώπου και βελτιώνει την ελαστικότητα της επιδερμίδας.