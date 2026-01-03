5 αγαπημένες σειρές που επιστρέφουν τον Ιανουάριο

Ξέρουμε ήδη πως θα περάσουμε ευχάριστα τον πιο βαρετό μήνα του χρόνου, αφού φέρνει σειρές που έχουμε αγαπήσει, με νέες σεζόν

Δυναμικά ξεκινά ο Ιανουάριος, ένας ομολογουμένως βαρετός και όπως πάντα ατελείωτος μήνας, με αγαπημένες σειρές που επιστρέφουν με νέες σεζόν. Το 2026, συνολικά, θα έχει πολύ ενδιαφέρον, ακόμα και στις ταινίες. Προς το παρόν όμως, θα σταθώ σε αυτόν τον μήνα και στις ακόλουθες σειρές που έρχονται με νέα επεισόδια.

Από το Bridgerton που επιστρέφει στο Netflix με την τέταρτη σεζόν, μέχρι την πολυαναμενόμενη τρίτη σεζόν του Tell Me Lies στο Disney+, αυτές είναι οι σειρές θα μας απασχολήσουν τις επόμενες ημέρες. Μετά το φινάλε του Stranger Things, ξεκινάμε το binge-watching από τις 8 Ιανουαρίου.

The Pitt - 2η σεζόν

Δέκα μήνες μετά το φινάλε της πρώτης σεζόν, το ιατρικό δράμα στο HBO Max έκανε την έκπληξη. Επιστρέφει πιο σύντομα απ’ ότι περιμέναμε. Πιο συγκεκριμένα, απέχουμε μόνο λίγες ημέρες αφού το The Pitt θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Ιανουαρίου. Η υπόθεση ξεκινά την 4η Ιουλίου, με τα επείγοντα να διαδέχονται το ένα περιστατικό μετά το άλλο: τραυματισμοί από πυροτεχνήματα, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ατυχήματα κ.α. Θα είναι επίσης η πρώτη ημέρα επιστροφής του Φρανκ, μετά από την παραμονή του σε κέντρο αποκατάστασης.

Η πρώτη σεζόν αποτύπωσε τη δεινή κατάσταση της δημόσιας υγείας στην Αμερική, κερδίζοντας τον σεβασμό της ιατρικής κοινότητας για τον τρόπο που ανέδειξε προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν καθημερινά οι νοσοκομειακοί εργαζόμενοι - ζητήματα που σπάνια παρουσιάζονται στις πολυάριθμες ιατρικές σειρές της τηλεόρασης.

A Thousand Blows - 2η σεζόν

Όπως το The Pitt, έτσι και το A Thousand Blows, επιστρέφει με τη δεύτερη σεζόν πολύ πιο σύντομα. Η πρώτη κυκλοφόρησε στο Disney+ τον Φεβρουάριο του 2025 και απέσπασε δικαίως διθυραμβικές κριτικές. Ο Στίβεν Νάιτ θα μας μεταφέρει ξανά στο βάναυσο Ανατολικό Λονδίνο, τη δεκαετία του 1880, και συγκεκριμένα στον υπόκοσμο της πυγμαχίας.

Η υπόθεση ξεκινά έναν χρόνο μετά, με τις συνέπειες των γεγονότων της πρώτης, και μεταφέρει τη δράση σε ένα ακόμα πιο σκοτεινό και βίαιο Ανατολικό Λονδίνο, όπου η παράνομη πυγμαχία, οι συμμορίες και οι κοινωνικές ανισότητες συγκρούονται ανοιχτά. Έριν Ντόχερτι, Στίβεν Γκράχαμ και Μελάκι Κίρμπι θα επιστρέψουν στους ρόλους τους.

Tell Me Lies

Το Tell Me Lies είναι από τις πιο εθιστικές σειρές. Αλήθεια. Βασίζεται στο ομώνυμο best seller μυθιστόρημα της Κάρολα Λόβερινγκ και ουσιαστικά καταπιάνεται με το πόσο τοξικές μπορούν να γίνουν οι σημερινές σχέσεις. Ένα δράμα με plot twists, μυστικά και cliffhangers, που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. Η τρίτη σεζόν θα γίνει διαθέσιμη στο Disney+, στις 13 Ιανουαρίου.

Όσον αφορά την πλοκή της ιστορίας, η Λούσι και ο Στίβεν αναζωπυρώνουν τον ταραχώδη έρωτά τους στην αρχή του εαρινού εξαμήνου στο Baird College. Παρά τις υποσχέσεις τους ότι αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά, τα παλιά λάθη θα βγουν ξανά στην επιφάνεια. Παράλληλα, οι καταστροφικές συνέπειες της προηγούμενης χρονιάς αναγκάζουν τους φίλους της Λούσι και του Στίβεν να έρθουν αντιμέτωποι με τις δικές τους αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Καθώς τα σκάνδαλα και τα μυστικά οξύνονται, οι αδυσώπητες συνέπειες απειλούν τη Λούσι και όλους όσους βρίσκονται στον κύκλο της.

Shrinking - 3η σεζόν

Όταν το Shrinking είχε γίνει διαθέσιμο στο Apple Tv το 2023, πραγματικά δεν γνώριζα τίποτα γι’αυτό. Έδωσα όμως την ευκαιρία γιατί πρωταγωνιστές ήταν (και είναι) ο Χάρισον Φορντ και ο Τζέισον Σίγκελ που τον έχω αγαπήσει από το How I met your mother - για την ακρίβεια η σειρά είναι δική του δημιουργία. Μετά από δύο σεζόν και αρκετές υποψηφιότητες, θα επιστρέψει και επίσημα στις 28 Ιανουαρίου με την τρίτη.

Αυτή τη σειρά δεν γίνεται να τη βαρεθείς. Έχει έξυπνους διαλόγους και διεισδύει υπέροχα σε ζητήματα όπως το πένθος, τη γονεϊκότητα, την ψυχοθεραπεία και πολλά ακόμη. Επομένως μόνο ευχάριστο είναι το γεγονός πως βρίσκεται στη λίστα με τις σειρές που επιστρέφουν αυτή τη χρονιά.

Bridgerton - 4η σεζόν

Το Bridgerton είναι σίγουρα από τις σειρές που θα απασχολήσουν στην αρχή του 2026. Ελπίζουμε όχι αρνητικά αυτή τη φορά. Η δραματική σειρά εποχής, μία από τις πιο επιτυχημένες στο Netflix, που φέρει την υπογραφή της Σόντα Ράιμς, επιστρέφει με νέο ειδύλλιο. Τα επεισόδια θα φωτίσουν την ιστορία του αμετανόητου εργένη Μπένεντικτ, που επιτέλους θα ερωτευτεί. Η γυναίκα που θα γνωρίσει σε χορό, θα είναι η Σόφι, η οποία όμως δεν ανήκει στην υψηλή κοινωνία. Αντ’αυτού εργάζεται ως υπηρέτρια κάτι που προφανώς θα δημιουργήσει εμπόδια.

Η τέταρτη σεζόν θα χωριστεί σε δύο μέρη, με το πρώτο να κάνει πρεμιέρα στις 29 Ιανουαρίου και το δεύτερο στις 20 Φεβρουαρίου. Συνολικά, θα δούμε οκτώ επεισόδια. Οι φανατικοί θεατές της σειράς περιμένουν το κάτι παραπάνω με αυτή τη σεζόν, μετά την απογοήτευση της προηγούμενης.