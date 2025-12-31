Οι 17 καλύτερες σειρές που είδαμε το 2025

Οι σειρές που μας κράτησαν την καλύτερη συντροφιά το 2025

Άλλη μία χρονιά έφτασε στο τέλος της. Μας χωρίζουν λίγες ώρες από το να πούμε ένα “μεγάλο” αντίο στο 2025 και να καλώς ορίσουμε το νέο έτος, που ελπίζουμε να αποδειχθεί καλύτερο. Από τη σκοπιά της ψυχαγωγίας, και κυρίως σε ό,τι αφορά τις σειρές που είδαμε αυτή τη χρονιά, δεν έχουμε παράπονο. Είχαμε πολύ δυνατές προτάσεις.

Αν και οι σειρές ήταν πάρα πολλές, κρατάμε εκείνες που είδαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κάναμε binge-watching μέχρι αργά τη νύχτα. Αυτές που ακολουθούν μας κράτησαν την καλύτερη συντροφιά. Ανυπομονούμε πλέον για τις επόμενες.

Οι 17 καλύτερες σειρές του 2025

Adolescence

Για το 2025, η κορυφή ανήκει σε αυτήν την βρετανική σειρά, δημιούργημα των Τζακ Θορν και Στίβεν Γκράχαμ. Το Adolescence, που κυκλοφόρησε στο Netflix τον Μάρτιο, προβλημάτισε τους θεατές, άνοιξε τον διάλογο για τον σκοτεινό κόσμο των εφήβων και την κουλτούρα των incel και πέταξε το μπαλάκι προς όλες τις κατευθύνσεις.

Είναι από αυτές τις σειρές, που δεν χρειάζονται ένα σουπερ καστ, αλλά ένα σοβαρό θέμα που θα κάνει μια μερίδα του κόσμου να ταυτιστεί και να ανησυχήσει. Με μόλις τέσσερα επεισόδια, η σειρά βασίστηκε στις δεκάδες ιστορίες που διαβάζουμε για την εφηβική βία και την εγκληματικότητα. Ανέδειξε ουσιαστικά ένα κοινωνικό ζήτημα της εποχής με πολύ σωστό τρόπο.

The Studio

Τον Μάρτιο έκανε πρεμιέρα στο AppleTv+ και κατά την γνώμη μου είναι από τις καλύτερες κωμωδίες της χρονιάς. Το The Studio των Σεθ Ρόγκαν και Έβαν Γκόλντμπεργκ, σατιρίζει με υπέροχο τρόπο την βιομηχανία του Χόλιγουντ, σε μια εποχή που προσπαθεί να ορθοποδήσει μετά την πολύμηνη απεργία των ηθοποιών και των σεναριογράφων, την απειλή της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και την πανδημία. Έχει εκτός των άλλων και ένα all star καστ.

Ο Σεθ Ρόγκαν είναι ο Ματ Ρέμικ, ένας καλοπροαίρετος αλλά βαθιά ανασφαλής υπάλληλος της Continental Studios, και αφοσιωμένος σινεφίλ. Θέλει να γίνει επικεφαλής, και όταν του δίνεται η ευκαιρία, πρέπει να δεχτεί έναν πολύ συγκεκριμένο όρο για να γίνει δική του η θέση: Να κάνει μια ταινία για το Kool-Aid. Από εκεί και επειτά ξεκινά ένας γολγοθάς για τον ίδιο. Βασικά ό,τι μπορεί να πάει στραβά, πηγαίνει.

The Pitt

Εκεί που νομίζαμε πως είχαμε χορτάσει από ιατρικά δράματα, τη στιγμή που το Grey’s Anatomy συνεχίζει ακάθεκτο, ήρθε το The Pitt και μας άλλαξε τελείως αυτή την άποψη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που θεωρείται μία από τις καλύτερες σειρές της χρονιάς, ούτε και το γεγονός πως άπαξ και την ξεκινήσεις δεν θα μπορείς να τη σταματήσεις.

Η πρώτη σεζόν αποτύπωσε τη δεινή κατάσταση της δημόσιας υγείας στην Αμερική, κερδίζοντας τον σεβασμό της ιατρικής κοινότητας για τον τρόπο που ανέδειξε προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν καθημερινά οι νοσοκομειακοί εργαζόμενοι - ζητήματα που σπάνια παρουσιάζονται στις πολυάριθμες ιατρικές σειρές της τηλεόρασης. Το The Pitt μας έδωσε επίσης εξαιρετικούς χαρακτήρες - από τον Νόα Γουάιλ ως έναν ικανότατο αλλά βασανισμένο γιατρό, μέχρι την Τέιλορ Ντίαρντεν, που υποδύθηκε μια συμπονετική νεαρή ειδικευόμενη, σε μια μοναδική ερμηνεία που βρήκε απήχηση στους θεατές.

The Four Seasons

Αυτή τη σειρά κυριολεκτικά τη ρούφηξα. Οκτώ απολαυστικά επεισόδια με άχαστο καστ: Τίνα Φέι, Στιβ Καρέλ, Κόλμαν Ντομίνγκο, Γουίλ Φόρτε, Κέρι Κέννεϊ-Σίλβερ, Μάρκο Καλβάνι και Έρικα Χένινγκσεν. Να σου πω πως ήδη έχει γίνει επίσημο πως θα επιστρέψει και με δεύτερη σεζόν, οπότε είναι στη λίστα με τις αγαπημένες σειρές που ανυπομονώ να ξαναδώ.

Το The Four Seasons, που είναι βασισμένο στην ταινία του 1981, ακολουθεί τρία ζευγάρια, εκ των οποίων κάποιοι γνωρίζονται μεταξύ τους από το κολλέγιο. Είναι τόσο δεμένα μεταξύ τους, που οτιδήποτε συμβεί στο ένα ζευγάρι, επηρεάζει βαθιά και τα υπόλοιπα. Όπως και συμβαίνει. Η απόφαση του ενός ζευγαριού να χωρίσει, ενώ θα γιόρταζε την 25η επέτειο του γάμου του, φέρνει στην επιφάνεια πολλά θέματα και προβλήματα, ακόμα και παλαιότερες εντάσεις. Ειδικά όταν ο Νικ συστήνει την κατά πολύ νεότερη σύντροφό του, στην υπόλοιπη παρέα, φανερώνοντας το χάσμα γενεών μεταξύ τους. Η σειρά έχει έξυπνες ατάκες, χιούμορ και συγκίνηση.

Dying for Sex

Έκλαψες όταν την είδες; Εγώ ναι πάντως. Το Dying for Sex είναι από τις καλύτερες σειρές που έχω δει μέχρι στιγμής στο Disney+. Βασίζεται στην αληθινή ιστορία της Μόλι Κόχαν, η οποία διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού στο στάδιο τέσσερα, με αρκετές μεταστάσεις, αλλά δεν άφησε τους τελευταίες μήνες της ζωής της να πάνε χαμένοι. Για την ακρίβεια, οι μήνες που της έλεγαν πως θα ζήσει, έγιναν τέσσερα επιπλέον χρόνια.

Αποφάσισε να χωρίσει με τον σύζυγό της και να ξεκινήσει ένα ταξίδι “σεξουαλικής αναζήτησης”. Ήθελε να ανακαλύψει για πρώτη φορά στη ζωή της, όλο το εύρος και την πολυπλοκότητα των σεξουαλικών της επιθυμιών. Αυτός ήταν ο τρόπος της για να νιώσει ζωντανή. Το “Dying for sex” είναι ένα ταξίδι εξερεύνησης της ζωής, διεισδύοντας βαθιά στην γυναικεία φιλία και τον φόβο του θανάτου. Πρωταγωνιστούν οι εξαιρετικές Μισέλ Ουίλιαμς και Τζένι Σλέιτ.

Severance - 2η σεζόν

Μετά την πρώτη σεζόν που έριξε αυλαία με ένα δυνατό cliffhanger, όλοι ανυπομονούσαμε για τη συνέχεια, η οποία τελικά ήρθε τρία χρόνια αργότερα. Η δεύτερη σεζόν επέστρεψε στο AppleTv+ τον Ιανουάριο, με τις προσδοκίες να είναι υψηλές. Τελικά, τα δέκα επεισόδια όχι μόνο τις ικανοποίησαν, αλλά τις ξεπέρασαν κιόλας.

Αυτό το αλλόκοτο και σουρεαλιστικό θρίλερ που εκτυλίσσεται στο αιρετικό περιβάλλον της Lumon, ήταν εξαιρετικό για ακόμη μια φορά. Αν και είναι εύκολα να κατατάξει κανείς το Severance στις δραματικές σειρές, έχει και τις κωμικές στιγμές του, με ένα διεστραμμένο χιούμορ που ταιριάζει ιδανικά με το σκοτεινό πνεύμα της εποχής.

Pluribus

Έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης και δικαίως. Το Pluribus δίχασε τους θεατές. Βασικά αυτή η σειρά ή θα σου αρέσει ή όχι, κάτι ενδιάμεσο δεν υπάρχει. Μπορούμε όμως να παραδεχτούμε όλοι πως έχει το πιο ωραίο πρώτο επεισόδιο που έχουμε δει ever και την πιο απίστευτη ερμηνεία της Ρία Σείχορν, της οποίας το υποκριτικό ταλέντο άργησε πολύ να αναγνωριστεί. Δημιουργός του Pluribus που είναι διαθέσιμο στο Apple TV, είναι ο Βινς Γκίλιγκαν, που μας έχει χαρίσει και τα Breaking Bad και Better Call Saul.

Εδώ η υπόθεση ακολουθεί την Κάρολ, η οποία βλέπει την ανθρωπότητα να έχει “χτυπηθεί” από έναν ιό, που κάνει τους πάντες χαρούμενους - εκτός από εκείνη. Είναι από μόνο του cringe να βλέπεις τόση ευτυχία, δεν είναι κάτι που συνηθίζεται στις μέρες μας. Η ίδια θα προσπαθήσει να επαναφέρει τα πράγματα στην αρχική κατάσταση.

The Bear - 4η σεζόν

Η 4η σεζόν της πιο επιτυχημένης σειράς στο Disney+, ήρθε τον Ιούνιο. Εδώ δεν έχουμε φωνές, ένταση στη κουζίνα, γρήγορα αγχωτικά πλάνα και όλο αυτό το χάος, αλλά περισσότερο ησυχία και ηρεμία, ώριμες αντιδράσεις και συζητήσεις και μπόλικη συγκίνηση. Εστιάζει περισσότερο στο να ακούμε, να μαθαίνουμε και να βελτιωνόμαστε, να εκτιμάμε όσα έχουμε και να αρπάζουμε από τα μαλλιά τις μικρές στιγμές ευτυχίας που μας προσφέρει η ζωή.

Ο Κάρμι αυτομαστίγωνεται, ξέρει πως το χάος που δημιούργησε στην κουζίνα του ευθύνεται για την κριτική της εφημερίδας και ρίχνει τις ταχύτητες. Μαθαίνει να συνεργάζεται με τους συναδέλφους του και να τους ακούει ουσιαστικά. Όμως αυτή η αλλαγή δεν έρχεται από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά ξεδιπλώνεται σε δέκα επεισόδια - αλλά για όλους έρχεται αυτή η εσωτερική αναζήτηση, όχι μόνο για τον ίδιο.

Down Cemetery Road

Το κατασκοπευτικό θρίλερ έκανε πρεμιέρα τον Οκτωβρίο στο AppleTv+. Πρωταγωνιστούν οι Έμα Τόμσον και Ρουθ Γουίλσον. Το Down Cemetery Road βασίζεται σε ένα από τα λιγότερο γνωστά, αλλά εξίσου καλοδουλεμένα, έργα του Μικ Χέρρον και πρόκειται για τη μεταφορά του πρώτου από τα τέσσερα μυθιστορήματα με ηρωίδα τη Ζόι Μπόεμ, μια ιδιόρρυθμη ιδιωτική ντετέκτιβ.

Στον ρόλο της βρίσκουμε την Έμα Τόμσον, η οποία, μαζί με τον σύζυγό της, διατηρούν ένα γραφείο ιδιωτικών ερευνών που βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Όταν μια έκρηξη καταστρέφει ένα σπίτι στη γειτονιά της Σάρα, μια συντηρήτρια έργων τέχνης, και ένα μικρό κορίτσι τραυματίζεται και στη συνέχεια εξαφανίζεται από το νοσοκομείο, η ίδια αποφασίζει να ανακαλύψει την αλήθεια και ζητά τη βοήθεια της Ζόι. Η υπόθεση περιπλέκεται όταν ανακαλύπτουν ότι η βρετανική MI5 εμπλέκεται κάπως στην ιστορία.

Mo - 2η σεζόν

Στις αρχές του 2025, το Netflix έφερε τη δεύτερη σεζόν του Mo. Μια εξαιρετική κωμική και δραματική σειρά, με καυστικό και έξυπνο σενάριο. Δεν έχω απολαύσει περισσότερο άλλη σειρά, όπως αυτή. Πρωταγωνιστής είναι ο Mo Amer, που υποδύεται έναν καλοκάγαθο Παλαιστίνιο, τον Μο, που ζει στην Αμερική και απλά παλεύει να επιβιώσει. Για την ακρίβεια, τα προβλήματά του ξεκινούν επειδή δεν έχει την αμερικανική υπηκοότητα.

Η δεύτερη σεζόν ήρθε τρία χρόνια αργότερα, αλλά καθόλου δεν απογοήτευσε. Είναι τρομερό το πώς παρουσιάζει το πρόβλημα ενός πρόσφυγα, μέσα από το χιούμορ.

Department Q

Ένα απολαυστικό αστυνομικό δράμα στο Netflix, βασισμένο στα μυθιστορήματα του συγγραφέα Γιούσι Άντλερ-Όλσεν, που συνολικά έχει γράψει δέκα.

Το Department Q, σε σκηνοθεσία του Σκοτ Φρανκ (The Queen’s Gambit), γυρισμένο στο Εδιμβούργο, ακολουθεί τον εξαιρετικό ντετέκτιβ, αλλά και δύστροπο, Καρλ Μορκ. Μετά από μία αιματηρή συμπλοκή, που αφήνει έναν συνάδελφο νεκρό, έναν παράλυτο και εκείνον με μετατραυματική διαταραχή, η υπηρεσία του τον μεταφέρει σε άλλη μονάδα, την Dept Q, όπου διαχειρίζονται παλιές παλιές ανεξιχνίαστες υποθέσεις. Αυτός βέβαια ήταν ένας τρόπος για να μην τον απολύσουν, αλλά ο Καρλ Μορκ έχει διαφορετική άποψη γι’αυτές τις υποθέσεις.

Secrets We Keep

Είναι από τις σειρές που δεν συζητήθηκαν πολύ, αλλά αξίζει και με το παραπάνω. Δεν είναι όμως ένα ακόμη whodunnit. Δεν ακολουθεί δηλαδή την πεπατημένη: εξαφάνιση, έρευνα, φόνος, ένοχος, κάθαρση. Το nordic noir είναι σκοτεινό όπως του αξίζει, αλλά πολύ καλά μελετημένο και δομημένο για να αρκεστεί σε ένα “ποιος το έκανε”.

Βρισκόμαστε σε ένα εύπορο προάστιο της Κοπεγχάγης, που απαρτίζεται από αυτάρεσκες οικογένειες, που ζουν στη δική τους φούσκα. Όλες έχουν μία au pair από τις Φιλιππίνες στο σπίτι τους, να τους φροντίζει. Μέχρι και να κοιμάται με τα παιδιά, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά τον ρόλο της μητέρας. Όταν μία εξ αυτών, η Ρούμπι, εξαφανίζεται χωρίς φαινομενικά να υπάρχει λόγος, πυροδοτείται μια αλυσίδα γεγονότων. Μυστικά και αποκαλύψεις βγαίνουν στην επιφάνεια, και η ωραία γυαλιστερή βιτρίνα σπάει σε κομμάτια.

Monster: The Ed Gein Story

Το τρίτο κεφάλαιο της σειράς Monsters του Netflix καταπιάνεται με την αληθινή ιστορία του serial killer, Εντ Γκιν, που έδρασε στο Ουισκόνσιν τη δεκαετία του 1950. Τα αποτρόπαια και φριχτά του εγκλήματα στοιχειώνουν το Χόλιγουντ εδώ και δεκαετίες, τόσο που η τρομακτική του φιγούρα αποτέλεσε έμπνευση για πολλούς χαρακτήρες του κινηματογράφου.

Αυτόν τον τύπο, ανέλαβε να τον υποδυθεί ο Τσάρλι Χάναμ, γνωστός από το Sons of Anarchy. Το Monster: The Ed Gein Story αφηγείται το πώς η απομόνωση, η ψύχωση και η εμμονική προσκόλληση στη μητέρα του, την Ογκούστα, μετέτρεψαν τον Εντ Γκιν σε έναν άνθρωπο ικανό τόσο για φόνο, όσο και για να μετατρέπει τα πτώματα των θυμάτων του σε μάσκες και κοστούμια.

Lost Station Girls

Τον Οκτώβριο έσκασε μύτη στο Disney+ μία από τις πιο ενδιαφέρουσες σειρές, το Lost Station Girls, που καταπιάνεται με την αληθινή ιστορία, που συγκλόνισε την Γαλλία το 1998. Στην πρώτη της υπόθεση, η Φλορ Ρομπέν, μια νεαρή ερευνήτρια της αστυνομίας του Περπινιάν, καλείται σε έναν ιδιαίτερα σοκαριστικό τόπο εγκλήματος.

Αυτή η συναρπαστική έρευνα, σηματοδοτεί την αρχή μιας μακράς σειράς δολοφονιών και ενός αδυσώπητου κυνηγιού που θα τη στοιχειώνει για σχεδόν είκοσι χρόνια. Το The Lost Station Girls είναι μια ιστορία για τη βία κατά των γυναικών. Δεν εστιάζει στο ποιος, αλλά επικεντρώνεται εξίσου στο “γιατί” και στις σοβαρές συνέπειες αυτών των εγκλημάτων. Στο πώς μία πράξη βίας καταστρέφει οριστικά και αμετάκλητα τις ζωές των οικογενειών των θυμάτων, που μένουν πίσω προσπαθώντας να διαχειριστούν το τεράστιο βάρος της απώλειας. Η δραματική σειρά έχει για πρωταγωνίστρια την Καμίλ Ραζά, που την μάθαμε από το Emily in Paris.

Forever

Αυτή η σειρά νομίζω πως πέρασε λίγο στα ψιλά. Αν σου αρέσει το teen drama όμως, τότε είναι για σένα. Είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Τζούντι Μπλουμ, το οποίο συνοδεύτηκε από αμφιλεγόμενες αντιδράσεις το 1975, όταν και κυκλοφόρησε. Το “Forever” δίνει μια ολοκληρωμένη εκδοχή συγκριτικά με το βιβλίο, διεισδύοντας περισσότερο στη ψυχοσύνθεση των εφήβων.

Εδώ οι πρωταγωνιστές είναι ο Τζάστιν και η Κίσα, οι οποίοι γνωρίζονται από το δημοτικό, αλλά ερωτεύονται χρόνια αργότερα. Η Κίσα που μεγαλώνει μόνο με τη μητέρα της, που προσπαθεί να ανταπεξέλθει οικονομικά, κουβαλά στις πλάτες της κάτι που την ανάγκασε να φύγει από την πόλη που ζούσε· ένα sex tape με εκείνη που προφανως διέρρευσε παντού. Από την άλλη, ο Τζάστιν που έχει μεγαλώσει σε ένα προστατευμένο και άνετο περιβάλλον, έχει τη φήμη του καλού παιδιού. Και βασικά είναι.

Ginny & Georgia - 3η σεζόν

Εγκλήματα, μυστικά, ψέματα, προβληματικές οικογενειακές καταστάσεις, θέματα ψυχικής υγείας και εφηβικά δράματα είναι όλα όσα συνθέτουν το Ginny & Georgia, που επέστρεψε το 2025 στο Netflix. Τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να είναι χειρότερα για την Τζόρτζια στην τρίτη σεζόν.

Το Ginny & Georgia μπορεί για κάποιους να μην είναι ποιοτική τηλεόραση, όμως εξευρενά με επιδεξιότητα σοβαρά ζητήματα, όπως το μετατραυματικό στρες, τη συγχώρεση, τον εθισμό στο αλκοόλ, αλλά και τον φόβο πως ίσως η αγάπη δεν είναι αρκετή για να διορθώσει ό,τι έχει χαλάσει. Η τρίτη σεζόν είναι σαν μια συναρπαστική, συγκινητική και μερικές φορές ακατάστατη διαδρομή, όπως ακριβώς η ζωή της Τζόρτζια Μίλερ.

Paradise

Το Paradise στο Disney+ έχει ένα από τα καλύτερα επεισόδια που έχουμε δει σε σειρά. Είναι κατά τη γνώμη μου μια από τις καλύτερες σειρές της χρονιάς, αλλά εμένα προσωπικά μου αρέσει οτιδήποτε έχει σχέση με οβάλ γραφείο, Αμερικανό Πρόεδρο, θεωρίες συνωμοσίας και έγκλημα. Αυτή η σειρά είναι ακριβώς αυτό.

Το Paradise από το πρώτο κιόλας επεισόδιο γίνεται εθιστικό. Το βασικό ερώτημα εδώ είναι ποιος κρύβεται πίσω από τη δολοφονία του Αμερικανού προέδρου. Ο πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας, Ξαβιέ Κόλινς, το δεξί του χέρι και ο πιο έμπιστος του τον εντοπίζει νεκρό. Η δράση ισορροπείται μεταξύ παρόντος και παρελθόντος, αφού γίνονται διάφορες αναδρομές, ξετυλίγοντας το κουβάρι της μεταξύ τους ιστορία, αλλά και ξεσκεπάζοντας πολλά μυστικά.