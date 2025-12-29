Τα 10 καλύτερα βιβλία που διάβασα το 2025

Το 2025 μας αποχαιρετά με μία πλούσια ποικιλία από υπέροχα βιβλία

Έφτασε αυτή η στιγμή που όλοι κάνουμε την ανασκόπηση της χρονιάς. Ένα ακόμη έτος φεύγει, αφήνοντάς μας μια πλούσια λίστα με βιβλία. Αυτή η χρονιά πραγματικά κλείνει με υπέροχες κυκλοφορίες σε όλα τα είδη. Πλέον, ανυπομονούμε για τις επόμενες.

Αναμφίβολα τα δέκα βιβλία είναι λίγα μπροστά σε όσα κυκλοφόρησαν. Δύσκολο να διαλέξει κανείς τα αγαπημένα του. Παρ΄όλα αυτά, συγκέντρωσα εκείνα που με έκαναν να μην τα αφήνω από τα χέρια μου. Το 2025, βέβαια, δεν διάβασα μόνο νέες κυκλοφορίες, αλλά και παλιές. Για παράδειγμα, ο Ανδρέα Καμιλλέρι είχε την τιμητική του - αλήθεια πρέπει να τον διαβάσετε. Ένα ακόμη που δεν είχα καταφέρει να διαβάσω προηγούμενες χρονιές, είναι και το βιβλίο «Η Πατρίδα». Συγκλονιστικό.

Αν λοιπόν πρέπει να κρατήσω από 2025 ορισμένα βιβλία, κρατάω τα ακόλουθα.

Δεν θα τελειώσει έτσι

Από τα καλύτερα ψυχολογικά θρίλερ που διάβασα το 2025, με ατμοσφαιρική και φορτισμένη αφήγηση, που σε κρατάει σε απόλυτη αγωνία και περιέργεια μέχρι το τέλος. Φυσικά, οι Νίκι Φρεντς (το ψευδώνυμο του διεθνώς επιτυχημένου συγγραφικού δίδυμου και ανδρόγυνου Νίκι Τζέραρντ και Σον Φρεντς) δεν θα μπορούσαν να γράψουν κάτι λιγότερο απολαυστικό. Η πλοκή του είναι έξυπνη και οι ανατροπές του σε βάζουν σε μια διαρκή σκέψη να αναρωτηθείς τί είναι αλήθεια και τί όχι.

Κεντρική ηρωίδα είναι η Νάνσι Νορθ, η οποία μετά από έναν νευρικό κλονισμό που υπέστη, προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή της σε νέο διαμέρισμα. Όταν όμως στο κτίριο εντοπίζεται νεκρή μια νεαρή κοπέλα, που κατά τα φαινόμενα αυτοκτόνησε, η Νάνσι προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποδείξει σε όλους πως την δολοφόνησαν. Όμως ποιος μπορεί να πιστέψει μία “τρελή”, που οι φωνές στο μυαλό της είχαν επιστρέψει;

Κυκλοφορεί από Εκδόσεις Διόπτρα

Το κορίτσι του ημερολογίου

Ο Σεμπάστιαν Φίτζεκ είναι ο πιο επιτυχημένος συγγραφέας των ψυχολογικών θρίλερ και ένας από τους αγαπημένους μου. Τα βιβλία του έχουν κυκλοφορήσει σε 37 χώρες κι έχουν πουλήσει πάνω από 19 εκατομμύρια αντίτυπα διεθνώς, ενώ πολλά έχουν διασκευαστεί για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο. Δεν υπήρχε περίπτωση να μη διαβάσω λοιπόν το νέο του μυθιστόρημα, το οποίο πραγματικά δεν μπορούσα να αφήσω από τα χέρια μου.

Η υπόθεση ξεκινά με μια κοπέλα που βρέθηκε παραμονές γιορτών σ’ ένα απομονωμένο σπιτάκι στο Δάσος της Φραγκονίας, χρόνια πριν. Κι εκεί, ένας ψυχοπαθής έφτιαξε μαζί της ένα χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο φρίκης. Μια μητέρα σκαλίζει τώρα εκείνη την παλιά ιστορία, για να σώσει το δικό της παιδί. Ένα αινιγματικά σφραγισμένο παρελθόν. Ένας αγώνας για ζωή. Ένα ημερολόγιο που δεν έπρεπε ποτέ να είχε ανοίξει.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα

Προσεχώς Νεκρή

Έκανα μαραθώνιο, αλλά άξιζε. Το βιβλίο της Χόλι Τζάκσον ήταν απόλαυση. Είχα διαβάσει προηγουμένως και το επίσης υπέροχο μυθιστόρημά της «Η επανεμφάνιση της Ρέϊτσελ Πράϊς», που επίσης από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσα να σταματήσω.

Στο Προσεχώς Νεκρή, η κεντρική ηρωίδα είναι η Τζετ Μέισον - μία 27χρονη κοπέλα που έχει κάνει το πιο σημαντικό λάθος της ζωής της: να θεωρεί ως δεδομένο πως έχει πολύ χρόνο για όσα θέλει να κάνει. Η βίαιη επίθεση που δέχεται το βράδυ του Χάλοουιν στο σπίτι της, θα την φέρει αντιμέτωπη με την σκληρή πραγματικότητα. Η Τζετ έχει μόνο επτά ημέρες ζωής μπροστά της και σε αυτές θα προσπαθήσει να εξιχνιάσει την απόπειρα δολοφονίας της. Ποιος της το έκανε αυτό και γιατί; Ταυτόχρονα όμως έρχεται πολύ κοντά και με τον παιδικό της φίλο Μπίλι. Θα συγκινηθείς σε αυτό το ψυχολογικό θρίλερ; Σίγουρα.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα

Στο Σπίτι Της

Η Γιάελ φαν ντερ Βάντεν έγραψε το πρώτο της μυθιστόρημα, το οποίο συνοδεύτηκε από διθυραμβικές κριτικές. Ένα θαρραλέο και ανατριχιαστικό ντεμπούτο για τη δυσκολία να αποδεχτούμε την αλήθεια της ιστορίας και να παραδεχτούμε τις πραγματικές μας επιθυμίες.

Στην ολλανδική επαρχία επικρατεί ησυχία. Οι κρατήρες από τις βόμβες έχουν καλυφθεί, τα κτίρια έχουν ανοικοδομηθεί, ο πόλεμος έχει πια τελειώσει. Η Ίζαμπελ μένει μόνη στο άδειο σπίτι της μακαρίτισσας της μητέρας της ακολουθώντας μια αυστηρή και απολύτως πειθαρχημένη ρουτίνα. Τα πάντα όμως αλλάζουν όταν ο μεγάλος αδερφός της Λούις φέρνει την άχαρη καινούργια φιλενάδα του, την Εύα, να μείνει λίγο καιρό στο σπίτι μαζί της ως φιλοξενούμενη. Η Εύα είναι το αντίθετο της Ίζαμπελ: κοιμάται αργά, ξυπνάει αργά, κάνει φασαρία και αγγίζει πράγματα που δεν θα έπρεπε. Έτσι, σιγά σιγά η οργή της Ίζαμπελ φουντώνει τόσο, που φτάνει στα όρια της εμμονής. Όταν λοιπόν αρχίζουν να εξαφανίζονται διάφορα αντικείμενα από το σπίτι, οι υποψίες της πληθαίνουν και δεν εννοεί να αφήσει την Εύα σε ησυχία. Μέσα στην κάψα του καλοκαιριού η παράνοια δίνει τη θέση της σε ένα μυστήριο που ανατρέπει όλα όσα ήξερε η Ίζαμπελ. Ούτε η Εύα ούτε το σπίτι είναι αυτό που φαίνονται. Τελικά ο πόλεμος μπορεί να μην έχει πραγματικά τελειώσει.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο

Ο βιβλιοπώλης της Γάζας

Από τα βιβλία που πρέπει να διαβάσεις (αν δεν το έχεις κάνει ήδη). Ο Ρασίντ Μπενζίν δεν έγραψε ένα πολιτικό βιβλίο, αλλά ένα μυθιστόρημα που σε αγγίζει βαθιά. Πώς η ανάγνωση ενός βιβλίου, όταν όλα γύρω καταρρέουν, μπορεί να αντισταθεί στο κακό;

Ανάμεσα στα ερείπια της Γάζας και στις κιτρινισμένες σελίδες βιβλίων, ένας ασπρομάλλης άντρας περιμένει. Περιμένει τι; Ίσως κάποιον που θα κοντοσταθεί για να τον ακούσει. Γιατί τα βιβλία που κρατάει στα χέρια του δεν είναι απλώς αντικείμενα, είναι σπαράγματα ζωής, θραύσματα μνήμης, τραύματα ενός λαού. Όταν ο νεαρός Γάλλος φωτογράφος στρέφει τον φακό του προς αυτόν τον, περιτριγυρισμένο από βιβλία, ηλικιωμένο Παλαιστίνιο, δεν ξέρει ότι σε λίγο θα διαβεί τις πύλες ενός άλλου κόσμου. Σε έναν κόσμο όπου οι βόμβες φαντάζουν να έχουν τον τελευταίο λόγο, αυτός ο άνθρωπος μας υπενθυμίζει ότι τα βιβλία είναι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής κι όχι για να ξεφεύγουμε από το πραγματικό, αλλά για να το βιώνουμε στην ολότητά του. Θαρρείς και, εν μέσω του χάους, ένας άνθρωπος που διαβάζει είναι η πιο ριζοσπαστική από όλες τις επαναστάσεις.

Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ψυχογιός

Νεκρά κορίτσια

Από τα πιο συγκλονιστικά βιβλία για την έμφυλη βία, που διάβασα το 2025. Η διεθνώς αναγνωρισμένη Αργεντίνα συγγραφέας Σέλβα Αλμάδα εστιάζει στο φλέγον ζήτημα της εποχής μας, με μια ιστορία που αποκαλύπτει τις σκοτεινές πτυχές μιας κοινωνίας που σιωπά.

Τρεις έφηβες δολοφονημένες στην επαρχία της Αργεντινής τη δεκαετία του 1980. Τρεις ατιμώρητοι θάνατοι όταν ακόμη η λέξη «γυναικοκτονία» μας ήταν άγνωστη. Τρεις δολοφονίες ανάμεσα στις εκατοντάδες που δεν φτάνουν ποτέ στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τρεις θάνατοι χωρίς ενόχους. Η λιτή, διαυγής πρόζα της Αλμάδα φέρνει στο επίκεντρο τρεις νεαρές γυναίκες που παύουν να είναι νεκρά κορίτσια και γίνονται ζωντανά πλάσματα. Κορίτσια που σπούδασαν ή ήταν περήφανα για τη δουλειά τους, κορίτσια που ήταν καλές κόρες, τρυφερές αδερφές, ικανές μητέρες. Κορίτσια που αγαπούσαν τους φίλους τους, που γελούσαν, χόρευαν και ονειρεύονταν, ώσπου κόπηκε αναπάντεχα το νήμα της ζωής τους.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος

Περισσότερες μέρες στο Βιβλιοπωλείο Μορισάκι

Από τα πιο αγαπημένα μου βιβλία. Αυτή είναι η γοητευτική συνέχεια του πρώτου μυθιστορήματός του Οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μορισάκι, με πρωταγωνιστές την Τακάκο και τον θείο της, Σατόρου. Εδώ γνωρίζουμε μια νέα ομάδα από αφοσιωμένους θαμώνες, ανάμεσα σε αυτούς ένας ηλικιωμένος που φοράει πάντα το ίδιο ξεθωριασμένο, ποντικί πουλόβερ, και ένας άλλος που συλλέγει αντίτυπα βιβλίων υπογεγραμμένα από τους συγγραφείς τους.

Ο Σατόσι Γιαγκισάβα φωτίζει τις καθημερινές σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους, σχέσεις που χτίζονται και εξελίσσονται μέσα από την κοινή αγάπη για τα βιβλία. Κι ενώ ο Σατόρου πρέπει να αποφασίσει αν θα κρατήσει το βιβλιοπωλείο ανοιχτό, ένα ταξίδι ξεκινά για να τους θυμίσει ξανά τι μπορεί να σημαίνει ένα βιβλιοπωλείο για έναν άνθρωπο, μια γειτονιά και έναν ολόκληρο πολιτισμό.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα

Ποτέ μη λες Ψέματα

Ένα ακόμη βιβλίο της Φρίντα ΜακΦάντεν που τελείωσα σε δύο ημέρες. Απόλυτα εθιστικό. Όπως σε όλα της τα βιβλία, έτσι κι αυτό, ξεκινά με αργό ρυθμό και αποκτά ένταση όσο πλησιάζεις στη μέση της ιστορίας. Φυσικά, προς το τέλος κορυφώνεται. Τρέχεις να διαβάσεις, όπως τρέχουν και οι εξελίξεις.

Η υπόθεση ακολουθεί τον Ίθαν και την Τρίσια, ένα νεόνυμφο ζευγάρι που αναζητά το σπίτι των ονείρων του. Αν και παντρεμένοι, δεν γνωρίζονται πολύ καιρό. Υπάρχουν ακόμα στοιχεία της προσωπικότητάς τους που δεν έχουν βγει στην επιφάνεια. Κι αυτό πίστεψε με, παίζει ρόλο στην αφήγηση. Όταν επισκέπτονται το απομακρυσμένο αρχοντικό που κάποτε ανήκε στη δρα Αντριέν Χέιλ, μια διάσημη ψυχίατρο που εξαφανίστηκε χωρίς ν’ αφήσει ίχνος τέσσερα χρόνια νωρίτερα, μια σφοδρή χιονοθύελλα τους παγιδεύει στο κτήμα, χωρίς καμία πιθα­νό­τητα διαφυγής μέχρι να τελειώσει. Αναζητώντας ένα βιβλίο για να τη διασκεδάσει μέχρι να σταματήσει η χιονοθύελλα, η Τρίσια συναντά ένα μυστικό δωμάτιο, το οποίο περιέχει μια σειρά από μαγνητοφωνημένες συνεδρίες κάθε ασθενούς της δρα Χέιλ. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, τα πράγματα παίρνουν μια πιο σκοτεινή τροπή.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα

Το Τελευταίο Γράμμα

Από τα βιβλία που έγιναν viral και στο TikTok. Το Τελευταίο Γράμμα αφηγείται την ιστορία του σε 554 σελίδες. Μου πήρε δύο ημέρες να το ολοκληρώσω και τρεις ημέρες να συνέλθω από το συναισθηματικό βάρος που μου προκάλεσε. Η Ρεμπέκα Γιάρος είναι εξαιρετική συγγραφέας, σε καθηλώνει με την πένα της. Είναι τόσο παραστατική που νιώθεις πως βρίσκεσαι “εκεί” μαζί με τους ήρωες της. Το ίδιο συμβαίνει και στο βιβλίο της «Θύελλα Όνυξ».

Η ιστορία εδώ ακολουθεί την Έλλα. Μία 24χρονη μητέρα δύο παιδιών που παλεύει να τα μεγαλώσει μόνη της. Ο σύντροφός της την παράτησε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Δεν έχει γονείς, παρά μόνο έναν αδερφό, τον Ράιαν, που υπηρετεί στον στρατό. Μετά από δική του παρότρυνση, η Έλλα γράφει ένα γράμμα σε έναν άντρα που βρίσκεται στην ίδια αποστολή μαζί του. Με τα γράμματα αρχίζεί να υπάρχει μία σύνδεση μεταξύ της Έλλα και του Μπέκετ, ακόμα κι αν δεν έχουν συναντηθεί ποτέ. Ένα τραγικό περιστατικό όμως τους φέρνει κοντά, αλλά η ίδια δεν γνωρίζει πως ο άντρας που έχει απέναντί της είναι ο ίδιος που αλληλογραφούσε.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός

Μια Αστεία Ιστορία

Η Έμιλι Χένρι είναι καταπληκτική στο να γράφει ανάλαφρες ρομαντικές ιστορίες - όσοι έχει διαβάσει βιβλία της, το ξέρετε. Μία τέτοια είναι και το «Μια Αστεία Ιστορία».

Εδώ ακολουθούμε την Ντάφνι που εντελώς ξαφνικά χωρίζει από τον αρραβωνιαστικό της. Ο ίδιος συνειδητοποίησε ότι είναι ερωτευμένος με την καλύτερη του φίλη, Πέτρα. Η Ντάφνι βρίσκεται να συγκατοικεί με τον πρώην φίλο της Πέτρα, με αποτέλεσμα να έρθει πολύ κοντά μαζί του. Όλα μεταξύ τους ξεκίνησαν ως μια αστεία ιστορία και η Ντάφνι έτσι θέλουν να παραμείνουν. Γιατί είναι λογικό να ξεκινήσει τη νέα της ζωή ερωτευμένη με τον πρώην της νυν του πρώην της; Ίσως και να είναι.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα