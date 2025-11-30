5 βιβλία που φέρνουν την μαγεία των Χριστουγέννων στις σελίδες τους

Ανάλαφρες ρομαντικές ιστορίες με Christmas vibes, που θα σου κρατήσουν υπέροχη συντροφιά

Μιας και δεν είμαστε μακριά από την περίοδο των Χριστουγέννων - για την ακρίβεια αρχίζουμε να μετράμε αντίστροφα - είναι η κατάλληλη στιγμή να διαβάσεις εκείνα τα βιβλία που θα σε συνεπάρουν με τις ιστορίες τους, θα σου ζεστάνουν την ψυχή και κυρίως, θα σε βάλουν σε χριστουγεννιάτικο mood. Αν δεν έχεις μπει ήδη, δηλαδή.

Τα ακόλουθα βιβλία έχουν τρυφερά love stories, συγκίνηση, χιούμορ, μαγεία Χριστουγέννων και ειδυλλιακά τοπία που θα σε κάνουν να ταξιδέψεις σε αυτά, έστω και ουτοπικά. Ή για την ακρίβεια, να τα πλάσεις στο μυαλό σου όπως εσύ θέλεις. Αλλά περισσότερο από όλα, είναι κατάλληλα για να σε κάνουν να ξεφύγεις από τη δυστοπική καθημερινότητα.

Η Φάρμα Christmas Tree

Σου έχω γράψει για τη Λόρι Γκίλμορ και τα βιβλία της. Η συγγραφέας μας έχει χαρίσει ρομαντικές ιστορίες, που είμαι σίγουρη ότι κάποια στιγμή θα δούμε στο Netflix. Οι εκδόσεις Ψυχογιός κυκλοφόρησαν ένα ακόμα μυθιστόρημά της, που είναι ό,τι πρέπει για να σε βάλουν στο κλίμα των Χριστουγέννων.

Εδώ ακολουθούμε την Κίρα Νορθ, που μισεί τα Χριστούγεννα, αλλά αγόρασε μια φάρμα χριστουγεννιάτικων δέντρων. Εννοείται ότι βρισκόμαστε ξανά στο ήσυχο Ντριμ Χάρμπορ, εκεί όπου ο ρομαντισμός καλά κρατεί. Ο Μπένετ Έλις το επιλέγει για να ξεφύγει από το σερί των καταστροφικών ραντεβού του. Όταν η Κίρα βλέπει τα στιβαρά του μπράτσα, αρχίζει να αναρωτιέται αν μπορεί τελικά να τη βοηθήσει, παρόλο που ο Μπεν δεν έχει καμία πρόθεση να βάλει σε τάξη τη φάρμα της. Το happy end είναι δεδομένο.

Μία αγάπη για τον Δεκέμβρη

Η Λόρεν Άσερ, η best seller συγγραφέας των σειρών Dreamland Billionaires και Lakefront Billionaires, έγραψε μια χριστουγεννιάτικη νουβέλα που θα σου κρατήσει υπέροχη συντροφιά. Ευκολοδιάβαστο, ανάλαφρο και ζεστό βιβλίο που θα σε πετύχει τον σκοπό του: θα σε βάλει στο χριστουγεννιάτικο mood.

Εδώ η ιστορία μας μεταφέρει στη μικρή πόλη της Λίμνης Γουιστέρια, εκεί όπου η Καταλίνα επιστρέφει για τον γάμο της αδερφή της. Το πιο δύσκολο task δεν είναι ότι η αδερφή της παντρεύεται τον πρώην της, αλλά ότι θα πρέπει να συνυπάρξει με τον κουμπάρο, τον Λουκ Ντάρλινγκ που της έχει δείξει με κάθε τρόπο ότι ενδιαφέρεται για εκείνη. Είναι κολλητός του πρώην της (ναι αυτός που παντρεύεται η αδερφή της), αλλά ακόμα κι αν εύχεται να τον είχε γνωρίσει πριν από εκείνον, δεν αλλάζει γνώμη. Από την άλλη, ο Λουκ θα κάνει τα πάντα για να τη διεκδικήσει μέχρι τον Ιανουάριο που η Καταλίνα θα αναχωρήσει. Για τον ίδιο, το να βγει ραντεβού μαζί της μοιάζει με χριστουγεννιάτικο θαύμα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Χριστούγεννα στο Κάστρο

Η Ζωή Σαββάκου έγραψε ένα απολαυστικό μυθιστόρημα, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Είναι ένα χριστουγεννιάτικο βιβλίο που δεν θα σε απογοητεύσει ούτε στο ελάχιστο. Θα σε κάνει να γελάσεις με το χιούμορ της κεντρικής ηρωίδας, να συγκινηθείς και φυσικά να αγαπήσεις ένα νέο μέρος: τα Χάιλαντς της Σκοτίας.

Εδώ ακολουθούμε την Έμμα, μία επίδοξη συγγραφέας με μια σειρά προσωπικών και επαγγελματικών αποτυχιών στο ενεργητικό της. Λίγες μέρες πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, χάνει εν μία νυκτί σύντροφο και δουλειά και αποφασίζει να ταξιδέψει στα μαγευτικά και άκρως χριστουγεννιάτικα Χάιλαντς της Σκοτίας. Εκεί γνωρίζει φυσικά έναν μυστηριώδη Σκοτσέζο, που κρύβεται στο επιβλητικό του κάστρο και παλεύει να ξεπεράσει τους δαίμονες του παρελθόντος. Ποιος λοιπόν θα επιβιώσει από αυτή τη συνύπαρξη;

Ρομαντικές Διακοπές

Το μυθιστόρημα της Κάθριν Γουόλς, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Memento, το είχα δει τυχαία, σε μια αναζήτησή μου για μια χριστουγεννιάτικη ρομαντική ιστορία. Αποδείχθηκε πολύ καλό, οπότε δεν γίνεται να μην στο προτείνω.

Εδώ ακολουθούμε την Μόλι και τον Άντριου, δύο φίλους που προσπαθούν να γυρίσουν στην Ιρλανδία για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Η χιονοθύελλα στο Σικάγο όμως χαλάει τα σχέδιά τους. Η Μόλι δεν ενοχλείται τόσο από τα Χριστούγεννα, αλλά ο Άντριου είναι φανατικός της εορταστικής περιόδου και εκείνη ξέρει τι σημαίνει γι’ αυτόν η επιστροφή στην Ιρλανδία. Έτσι, αντί να κάνει το λογικό και απλώς να γιορτάσει μαζί του τις γιορτές στην Αμερική, κάνει το παράλογο. Ορκίζεται να τον πάει σπίτι. Και μάλιστα πάνω στην ώρα για το διάσημο χριστουγεννιάτικο δείπνο της μαμάς του. Ο χρόνος περνάει. Αλλά η Μόλι έχει πάντα ένα σχέδιο. Και -εφόσον ο εξαιρετικά συγκεκριμένος συνδυασμός ταξί, αεροπλάνων, σκαφών και τρένων είναι στην ώρα τους- δεν μπορεί να πάει τίποτα στραβά. Ή μπορεί και όλα να πάνε τέλεια.

Το Κλαμπ των Χριστουγέννων

Αυτό το feel-good βιβλίο το διάβασα πρώτη φορά φέτος. Το έγραψε η Μπέκα Φρίμαν και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Μία τρυφερή ιστορία που θα σου ζεστάνει την ψυχή, ειδικά αν αγαπάς τα Χριστούγεννα.

Η Χάνα και ο Φιν περνούν μαζί τα Χριστούγεννα από τότε που γνωρίστηκαν στο κολέγιο. Όταν οι δύο φίλοι ξεκίνησαν την ενήλικη ζωή τους στη Νέα Υόρκη, πρόσθεσαν στην παρέα τη στιλάτη Πρία και τον μυστηριώδη Θίο, δημιουργώντας έτσι μια δική τους οικογένεια και απολαμβάνοντας την αίσθηση του ανήκειν που πάντα λαχταρούσαν. Όμως αυτά τα Χριστούγεννα μπορεί να είναι τα τελευταία που γιορτάζουν όλοι μαζί, γιατί ο Φιν ανακοινώνει ότι μετακομίζει στο Λος Άντζελες. Η Χάνα φοβάται μήπως χάσει την οικογένεια που έχει φτιάξει και δεν χαίρεται ακόμη κι όταν το αγόρι της, ο Ντέιβιντ, της προτείνει να δουν πιο σοβαρά τη σχέση τους.Ο Φιν από την άλλη παλεύει με τα ανέκφραστα συναισθήματά του για τον Θίο. Άραγε είναι απαραίτητο να χωρίζεις από τους φίλους που αγαπάς επειδή μεγαλώνεις;