Oscars 2026: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ

16 Μαρτίου 2026

Οι εμφανίσεις που ξεχωρίζουμε από το κόκκινο χαλί των Όσκαρ Live

Η 98η απονομή των βραβείων Όσκαρ 2026 ξεκινά πάντα με τις πιο λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του Dolby Theatre στο Λος Άντζελες, με τους Χολιγουντιανούς σταρ να κλέβουν τις εντυπώσεις πριν ακόμη το ενδιαφέρον του κοινού στραφεί στους νικητές.

Οι αστέρες του Χόλιγουντ άλλωστε πάντοτε κάνουν εντυπωσιακές εμφανίσεις και η φετινή χρονιά δεν αποτελεί εξαίρεση.

Ποιοι σταρ όμως έκλεψαν την παράσταση με την εμφάνισή τους; Μεταξύ άλλων, η πρωταγωνίστρια του Train Dreams, Φελίσιτι Τζόουνς, έδειχνε απόλυτα λαμπερή με ένα maxi πριγκιπικό φόρεμα από Prada, με λεμπερές λεπτομέρειες και τούλι ενώ η Χάιντι Κλουμ επέλεξε ένα στράπλες φόρεμα από Chrome Hearts.

Η Μπέλα Θορν επίσης πέλεξε μια δραματική εμφάνιση, με maxi εφαρμοστό φόρεμα του οίκου Gucci, με διαφάνεια και λεπτομέρειες πούπουλα στα χέρια, ενώ η Κάιλι Τζένερ, σαν άλλη Τζέσικα Ράμπιτ, επέλεξε Schiaparelli δημιουργία, ένα εφαρμοστό maxi φόρεμα σε κατακόκκινο στραφταλιζέ χρώμα με τη χαρακτηριστική λεπτομέρεια - υπογραφή του οίκου.

Από εκθαμβωτικές haute couture δημιουργίες λοιπόν, μέχρι τολμηρές fashion επιλογές το φετινό κόκκινο χαλί είχε τα πάντα.

Δες παρακάτω τις πιο λαμπερές εμφανίσεις των Όσκαρ 2026 στο κόκκινο χαλί

Φελίσιτι Τζόουνς με Prada

Μπέλα Θορν με Gucci

Χάιντι Κλουμ με Chrome Hearts

Τζέσι Μπάκλεϊ με Chanel

Ντέμι Μουρ με Gucci

Κάιλι Τζένερ με Schiaparelli

Έμα Στόουν με Louis Vuitton

Νικόλ Κίντμαν με Chanel

Ελ Φάνινγκ με Givenchy by Sarah Burton

