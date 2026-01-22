Oscars 2026: Θριάμβευσε το Sinners με 16 συνολικά υποψηφιότητες - Τις περισσότερες που έχει πάρει ποτέ ταινία

Ακολουθεί το One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον, με 13 υποψηφιότητες

Στις 15 Μαρτίου έχουν δώσει ραντεβού τα Oscars 2026, στο Dobly Theatre, με οικοδεσπότη τον Κόναν Ο’ Μπράιεν. Προ ολίγου ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες από τους Ντανιέλ Μπρουκς και Λιούις Πούλμαν, στο Θέατρο Σάμιουελ Γκόλντγουιν της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών στο Λος Αντζελες. Το Sinners είναι ο μεγάλος κυρίαρχος, με 16 συνολικά υποψηφιότητες. Ηγείται της οσκαρικής κούρσας αλλά γίνεται ταυτόχρονα και η ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες που έχει συγκεντρώσει ποτέ ταινία.

Ακολουθεί η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, One Battle After Another, με 13 υποψηφιότητες. Ο ίδιος είναι υποψήφιος για καλύτερη σκηνοθεσία και για την ακρίβεια θεωρείται το απόλυτο φαβορί. Η Κλόι Ζάο είναι επίσης υποψήφια στην ίδια κατηγορία, ενώ η ταινία της, Hamnet, συγκέντρωσε συνολικά 8 υποψηφιότητες.

Το Sentimental Value του Γιοακίμ Τρίερ απέσπασε 9 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων της καλύτερης ταινίας και καλύτερης σκηνοθεσίας. Ο Γιώργος Λάνθιμος με την ταινία του Bugonia συγκέντρωσε 4 υποψηφιότητες, με την Έμα Στόουν να είναι ξανά υποψήφια για Α’ Γυναικείο.

Oscars 2026: Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Καλύτερη ταινία

Bogunia

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

The Secret Agent

Sinners

Train Dreams

F1

Καλύτερο Καστ



Hamnet

Marty Supreme,

One Battle After Another,

The Secret Agent

Sinners

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Πόλ Τόμας Αντερσον, One Battle After Another

Ράιαν Κούγκλερ, Sinners

Τζος Σάφντι, Marty Supreme

Γιοακίμ Τρίερ, Sentimental Value

Κλόι Ζάο, Hamnet

A’ Γυναικείο Ρόλο

Τζέσι Μπάκλεϊ, Hamnet

Ρόουζ Μπερν, If I Had Legs I’d Kick You

Κέιτ Χάντσον, Song Sung Blue

Ρενάτα Ράινσβε, Sentimental Value

Έμα Στόουν, Bugonia

Α’ Ανδρικό Ρόλο

Τιμοτέ Σαλαμέ, Marty Supreme

Λεονάρντο Ντι Κάπριο, One Battle After Another

Ήθαν Χοκ, Blue Moon

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Sinners

Βάγκνερ Μόουρα, The Secret Agent

B’ Ανδρικό Ρόλο

Μπενίσιο Ντελ Τόρο, One Battle After Another

Τζέικομπ Ελόρντι, Frankenstein

Ντελρόι Λίντο, Sinners

Σον Πεν, One Battle After Another

Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Sentimental Valu

Β' Γυναικείο ρόλο

Ελ Φάνινγκ, Sentimental Value

Iνγκα Ιμπσντότερ Λιλεάας, Sentimental Value

Έιμι Μάντιγκαν, Weapons

Γουνμί Μοσάκου, Sinners

Τεγιάνα Τέιλορ, One Battle After Another

Πρωτότυπο Σενάριο



Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Διεθνής Ταινία

The Secret Agent

It was just an accident

Sirat

Sentimental Value

The Voice of Hind Rajab

Μικρού Μήκους Ταινία Κινουμένων Σχεδίων



Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Μικρού Μήκους Ταινία Live Action



Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ

The Alabama Solution

Cutting Through Rocks

The Perfect Neighboor

Sinners

Come See Me in the Good Light

Mr. Nobody against Putin

Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ

Όλα τα Άδεια Δωμάτια

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: "Were and Are Gone”

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Καλύτερη Μουσική

F1

Frankenstein

One Battle after Another

Sinners

Sirât

Καλύτερο Μακιγιάζ και Κομμώσεις

Frankenstein

Sinners

Kokuho

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Φωτογραφία

Frankestain

Marty Supreme

One Battle After Another

Train Dreams

Sinners