Oscars 2026: Θριάμβευσε το Sinners με 16 συνολικά υποψηφιότητες - Τις περισσότερες που έχει πάρει ποτέ ταινία
JTeam
22 Ιανουαρίου 2026
Στις 15 Μαρτίου έχουν δώσει ραντεβού τα Oscars 2026, στο Dobly Theatre, με οικοδεσπότη τον Κόναν Ο’ Μπράιεν. Προ ολίγου ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες από τους Ντανιέλ Μπρουκς και Λιούις Πούλμαν, στο Θέατρο Σάμιουελ Γκόλντγουιν της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών στο Λος Αντζελες. Το Sinners είναι ο μεγάλος κυρίαρχος, με 16 συνολικά υποψηφιότητες. Ηγείται της οσκαρικής κούρσας αλλά γίνεται ταυτόχρονα και η ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες που έχει συγκεντρώσει ποτέ ταινία.
Ακολουθεί η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, One Battle After Another, με 13 υποψηφιότητες. Ο ίδιος είναι υποψήφιος για καλύτερη σκηνοθεσία και για την ακρίβεια θεωρείται το απόλυτο φαβορί. Η Κλόι Ζάο είναι επίσης υποψήφια στην ίδια κατηγορία, ενώ η ταινία της, Hamnet, συγκέντρωσε συνολικά 8 υποψηφιότητες.
Το Sentimental Value του Γιοακίμ Τρίερ απέσπασε 9 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων της καλύτερης ταινίας και καλύτερης σκηνοθεσίας. Ο Γιώργος Λάνθιμος με την ταινία του Bugonia συγκέντρωσε 4 υποψηφιότητες, με την Έμα Στόουν να είναι ξανά υποψήφια για Α’ Γυναικείο.
Oscars 2026: Αναλυτικά οι υποψηφιότητες
Καλύτερη ταινία
Bogunia
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
The Secret Agent
Sinners
Train Dreams
F1
Καλύτερο Καστ
Hamnet
Marty Supreme,
One Battle After Another,
The Secret Agent
Sinners
Καλύτερη Σκηνοθεσία
Πόλ Τόμας Αντερσον, One Battle After Another
Ράιαν Κούγκλερ, Sinners
Τζος Σάφντι, Marty Supreme
Γιοακίμ Τρίερ, Sentimental Value
Κλόι Ζάο, Hamnet
A’ Γυναικείο Ρόλο
Τζέσι Μπάκλεϊ, Hamnet
Ρόουζ Μπερν, If I Had Legs I’d Kick You
Κέιτ Χάντσον, Song Sung Blue
Ρενάτα Ράινσβε, Sentimental Value
Έμα Στόουν, Bugonia
Α’ Ανδρικό Ρόλο
Τιμοτέ Σαλαμέ, Marty Supreme
Λεονάρντο Ντι Κάπριο, One Battle After Another
Ήθαν Χοκ, Blue Moon
Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Sinners
Βάγκνερ Μόουρα, The Secret Agent
B’ Ανδρικό Ρόλο
Μπενίσιο Ντελ Τόρο, One Battle After Another
Τζέικομπ Ελόρντι, Frankenstein
Ντελρόι Λίντο, Sinners
Σον Πεν, One Battle After Another
Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Sentimental Valu
Β' Γυναικείο ρόλο
Ελ Φάνινγκ, Sentimental Value
Iνγκα Ιμπσντότερ Λιλεάας, Sentimental Value
Έιμι Μάντιγκαν, Weapons
Γουνμί Μοσάκου, Sinners
Τεγιάνα Τέιλορ, One Battle After Another
Πρωτότυπο Σενάριο
Blue Moon
It Was Just an Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners
Διεθνής Ταινία
The Secret Agent
It was just an accident
Sirat
Sentimental Value
The Voice of Hind Rajab
Μικρού Μήκους Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Μικρού Μήκους Ταινία Live Action
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ
The Alabama Solution
Cutting Through Rocks
The Perfect Neighboor
Sinners
Come See Me in the Good Light
Mr. Nobody against Putin
Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ
Όλα τα Άδεια Δωμάτια
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: "Were and Are Gone”
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Καλύτερη Μουσική
F1
Frankenstein
One Battle after Another
Sinners
Sirât
Καλύτερο Μακιγιάζ και Κομμώσεις
Frankenstein
Sinners
Kokuho
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Φωτογραφία
Frankestain
Marty Supreme
One Battle After Another
Train Dreams
Sinners