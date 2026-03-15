Προβλέψεις εβδομάδας 16 - 22 Μαρτίου 2026 για τα ζώδια, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 16 - 22 Μαρτίου 2026 για κάθε ζώδιο.

Αυτή η εβδομάδα φέρνει αλλαγή κλίματος και μια αίσθηση νέας αρχής, όμως όχι χωρίς υπερβολές και συναισθηματικές διακυμάνσεις. Στην αρχή της, μπορεί να έχουμε ξαφνικές εξελίξεις που μας βγάζουν από τη ρουτίνα και μας κάνουν να δούμε μια κατάσταση διαφορετικά. Παράλληλα, όμως, υπάρχει η τάση να παρασυρθούμε από τον ενθουσιασμό, να πούμε «ναι» σε κάτι γρήγορα ή να υποσχεθούμε περισσότερα απ’ όσα μπορούμε τελικά να τηρήσουμε.

Έτσι, την Τετάρτη, το εξάγωνο Ήλιου – Ουρανού φέρνει απρόσμενες ευκαιρίες, νέες ιδέες και μικρές ανατροπές που μπορεί να λειτουργήσουν θετικά αν είμαστε ανοιχτοί στις αλλαγές. Την ίδια ημέρα όμως, το τετράγωνο Αφροδίτης – Δία ανεβάζει τον πήχη των προσδοκιών σε σχέσεις και οικονομικά. Θέλουμε περισσότερα, δίνουμε περισσότερα και ίσως παρασυρθούμε σε υπερβολές, είτε συναισθηματικές είτε οικονομικές.

Την Πέμπτη, η Νέα Σελήνη στους Ιχθύες ανοίγει έναν νέο κύκλο που σχετίζεται με όνειρα, έμπνευση αλλά και αποφάσεις που παίρνονται ενστικτωδώς.

Την Παρασκευή, η εαρινή ισημερία σηματοδοτεί την είσοδο του Ήλιου στον Κριό και μαζί την αστρολογική Πρωτοχρονιά. Το κλίμα γίνεται πιο δυναμικό, πιο αποφασιστικό και μας ωθεί να πάρουμε πρωτοβουλίες. Την ίδια ημέρα, ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία και αρχίζουν σταδιακά να ξεμπλοκάρουν συζητήσεις, συμφωνίες και πρακτικά ζητήματα που είχαν καθυστερήσει το προηγούμενο διάστημα.

Το κλείσιμο της εβδομάδας έχει έντονη ενέργεια. Την Κυριακή, η σύνοδος Ήλιου – Ποσειδώνα ενισχύει τη διαίσθηση, τη φαντασία αλλά και την τάση για εξιδανίκευση. Παράλληλα όμως, το τρίγωνο Άρη – Δία μάς δίνει ώθηση για δράση και αποφάσεις που μπορούν να μας πάνε ένα βήμα μπροστά, αρκεί να κινηθούμε με πίστη στον εαυτό μας αλλά και με ρεαλισμό.

Περισσότερο επηρεάζονται Ιχθύες, Παρθένοι, Δίδυμοι και Τοξότες του 3ου δεκαημέρου, καθώς και Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι γύρω στα μέσα του 2ου, ενώ εύνοια στα αισθηματικά έχουν Ιχθύες, Καρκίνοι και Σκορπιοί του 2ου δεκαημέρου.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 16 - 22 Μαρτίου 2026

Κριός

Αγαπημένε Κριέ, αυτή η εβδομάδα λειτουργεί σαν προθάλαμος μιας νέας προσωπικής αρχής για εσένα. Πριν όμως μπεις δυναμικά σε έναν καινούριο κύκλο, φαίνεται ότι χρειάζεται να κλείσεις κάποιες εκκρεμότητες και να τακτοποιήσεις πράγματα που λειτουργούν παρασκηνιακά.

Ταύρος

Αγαπημένε Ταύρε, αυτή η εβδομάδα σε βάζει σε μια διαδικασία να δεις πιο καθαρά ποιοι άνθρωποι αξίζουν να βρίσκονται δίπλα σου και ποιοι όχι. Φιλίες, γνωριμίες και σχέδια για το μέλλον μπαίνουν στο μικροσκόπιο, ενώ παράλληλα αρχίζεις να συνειδητοποιείς ότι κάποια πράγματα χρειάζεται να τα δουλέψεις πιο ήσυχα, μακριά από τα φώτα. Κράτα όμως και ότι αρχές εβδομάδας ευνοούνται οι παρασκηνιακές κινήσεις και επαφές.

Δίδυμοι

Αγαπημένε Δίδυμε, αυτή η εβδομάδα φέρνει έντονη κινητικότητα σε καριέρα και στόχους. Φαίνεται ότι κάτι αλλάζει στα επαγγελματικά σου ή ότι προκύπτει μια ιδέα που σε κάνει να δεις διαφορετικά την πορεία σου. Παράλληλα όμως, καλείσαι να κρατήσεις ισορροπία ανάμεσα σε φιλίες, συνεργασίες και οικονομικές αποφάσεις.

Καρκίνος

Αγαπημένε Καρκίνε, αυτή η εβδομάδα στρέφει την προσοχή σου σε καριέρα, στόχους και αποφάσεις που αφορούν το μέλλον σου. Από τη μία, φαίνεται να ανοίγεται ένας νέος κύκλος στα επαγγελματικά σου, από την άλλη όμως καλείσαι να κρατήσεις ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και στις απαιτήσεις που υπάρχουν από τους γύρω σου.

Λέων

Αγαπημένε Λέοντα, αυτή η εβδομάδα σε βάζει σε μια διαδικασία βαθύτερων σκέψεων και αποφάσεων που αφορούν τόσο τα οικονομικά όσο και τη γενικότερη κατεύθυνση της ζωής σου. Κάποια ζητήματα που σχετίζονται με οικονομικές υποχρεώσεις, συμφωνίες ή θέματα που σε απασχολούν φαίνεται να ζητούν ξεκαθάρισμα.

Παρθένος

Αγαπημένε Παρθένε, αυτή η εβδομάδα φέρνει στο προσκήνιο τις σχέσεις σου και τις ισορροπίες που υπάρχουν ανάμεσα σε εσένα και τους άλλους. Συνεργασίες, επαγγελματικές συμφωνίες αλλά και τα αισθηματικά σου φαίνεται να περνούν από ένα στάδιο επαναξιολόγησης. Παράλληλα όμως, αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν και κάποια οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με κοινές υποχρεώσεις με τ@ν σύντροφο ή τους συγγενείς.

Ζυγός

Αγαπημένε Ζυγέ, αυτή η εβδομάδα φέρνει έντονη κινητικότητα στην καθημερινότητά σου, στην εργασία αλλά και στις σχέσεις σου. Από τη μία φαίνεται να μπαίνουν σε σειρά κάποια πρακτικά ζητήματα που σε απασχολούσαν το τελευταίο διάστημα, από την άλλη όμως οι σχέσεις και οι συνεργασίες σου ζητούν περισσότερη προσοχή.

Σκορπιός

Αγαπημένε Σκορπιέ, αυτή η εβδομάδα φέρνει έντονη κινητικότητα στα αισθηματικά σου αλλά και σε θέματα που αφορούν τη δημιουργικότητα και τη χαρά στη ζωή σου. Από τη μία, μπορεί να προκύψουν νέες γνωριμίες ή εξελίξεις που ανανεώνουν το ενδιαφέρον σου. Παράλληλα όμως, αν είσαι γονιός, θα ασχοληθείς αρκετά εντατικά και έντονα με τα θέματα του παιδιού σου.

Τοξότης

Αγαπημένε Τοξότη, αυτή η εβδομάδα στρέφει την προσοχή σου σε θέματα σπιτιού, οικογένειας αλλά και στα αισθηματικά σου. Φαίνεται πως προσπαθείς να βρεις μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική σου ζωή και στην ανάγκη σου να νιώσεις χαρά και δημιουργικότητα.

Αιγόκερως

Αγαπημένε Αιγόκερε, αυτή η εβδομάδα φέρνει κινητικότητα σε συζητήσεις, επαφές και αποφάσεις που αφορούν την καθημερινότητά σου, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με το σπίτι και την οικογένεια. Δεν αποκλείεται επίσης τώρα να παίρνεις την απόφαση για την συγκατοίκηση με τον σύντροφό σου.

Υδροχόος

Αγαπημένε Υδροχόε, αυτή η εβδομάδα φέρνει εξελίξεις κυρίως σε οικονομικά ζητήματα αλλά και σε θέματα επικοινωνίας και συμφωνιών. Φαίνεται να ανοίγεται ένας νέος κύκλος που αφορά τα εισοδήματα και τη διαχείριση των χρημάτων σου. Στις αρχές της εβδομάδας μπορεί να δεχτείς πολύ θετικά σχόλια για ένα επικοινωνιακό project στη δουλειά σου, το οποίο ενδέχεται να σου αποφέρει και οικονομικό κέρδος.

Ιχθύες

Αγαπημένε Ιχθύ, αυτή η εβδομάδα είναι ιδιαίτερα σημαντική για εσένα, καθώς πολλά γεγονότα σε αφορούν άμεσα και σε καλούν να πάρεις πρωτοβουλίες για τον εαυτό σου και τη ζωή σου. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη, μπορεί να υπάρξει μια ξαφνική ιδέα, μια πρόταση ή μια συζήτηση που σε βοηθά να εξελίξεις ένα προσωπικό σου σχέδιο.

