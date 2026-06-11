«Σε παρακαλώ, μην με αγγίζεις» - Η αντίδραση του Τζέικομπ Ελόρντι που έγινε viral

Η αντίδραση του ηθοποιού άνοιξε μια συζήτηση για τα όρια των σχέσεων μεταξύ διασημοτήτων και θαυμαστών

Ο Τζέικομπ Ελόρντι έγινε για ακόμη μια φορά viral έπειτα από ένα περιστατικό που καταγράφηκε έξω από εστιατόριο στην Ιαπωνία. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στο Instagram και το TikTok, ένας θαυμαστής πλησιάζει τον πρωταγωνιστή του Euphoria ζητώντας του μια σέλφι. Όταν ο ηθοποιός δεν ανταποκρίνεται στο αίτημα, ο θαυμαστής συνεχίζει να τον ακολουθεί. Η κατάσταση κλιμακώνεται τη στιγμή που ο νεαρός τον αγγίζει στην πλάτη, προσπαθώντας να τραβήξει την προσοχή του. «Σε παρακαλώ, αδερφέ, μην με αγγίζεις», ακούγεται να λέει ο Ελόρντι, πριν αποχωρήσει εμφανώς ενοχλημένος.

Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και προκαλώντας έναν έντονο διάλογο για τα όρια των σχέσεων μεταξύ διασημοτήτων και θαυμαστών. Μια μερίδα των χρηστών υποστήριξε ότι ο Ελόρντι θα μπορούσε να αντιδράσει με μεγαλύτερη ψυχραιμία, θεωρώντας ότι ο θαυμαστής απλώς ενθουσιάστηκε βλέποντας από κοντά τον αγαπημένο του ηθοποιό. Από την άλλη, πολλοί επισήμαναν ότι κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να φωτογραφίζεται ή να δέχεται αγγίγματα από αγνώστους. Οι διασημότητες δεν παύουν να είναι άνθρωποι - αν κάποιος πει όχι, σημαίνει όχι.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο όπου ήδη όλοι ασχολούνται με τον Ελόρντι, όχι μόνο λόγω των επαγγελματικών του επιτυχιών, αλλά και εξαιτίας των φημών που τον θέλουν να διατηρεί σχέση με την Κένταλ Τζένερ. Παρότι κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια τη σχέση, έχουν εμφανιστεί αρκετές φορές μαζί το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα οι σχετικές φήμες να φουντώνουν.