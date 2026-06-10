Και πάλι single η Αριάνα Γκράντε - Χώρισε από τον Ίθαν Σλέιτερ

Μετά από τρία χρόνια κοινής πορείας, η Αριάνα Γκράντε και ο Ίθαν Σλέιτερ πήραν την απόφαση να χωρίσουν πριν από μερικούς μήνες.

Η Αριάνα Γκράντε και ο Ίθαν Σλέιτερ δεν είναι πλέον μαζί. Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, μετά από περίπου τρία χρόνια κοινής διαδρομής, ωστόσο αυτή η απόφαση δεν είναι πρόσφατη. Το πρώην ζευγάρι έχει χωρίσει εδώ και μερικούς μήνες, όμως εξακολουθεί να κρατάει επαφή.

Όπως μεταφέρει η Daily Mail, η Αριάνα Γκράντε και ο Ίθαν Σλέιτερ οδηγήθηκαν στον χωρισμό, ύστερα από ώριμη σκέψη και συζήτηση. Η σχέση τους δεν ήταν πια όπως επιθυμούσαν να είναι, συνεπώς το τέλος έμοιαζε μονόδρομος. Πηγή από το περιβάλλον τους ανέφερε στο People ότι η απόφαση πάρθηκε από κοινού, χωρίς εντάσεις ή συγκρούσεις. «Παραμένουν φίλοι και συνεχίζουν να στηρίζουν ο ένας τον άλλον», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ariana Grande and Ethan Slater have broken up, TMZ reports.



(https://t.co/7aavapu66M) pic.twitter.com/ynIq521HJD — Pop Base (@PopBase) June 8, 2026

Η σχέση της Αριάνα Γκράντε με τον Ίθαν Σλέιτερ είχε απασχολήσει έντονα τα μέσα ενημέρωσης από το καλοκαίρι του 2023, όταν έγινε γνωστό ότι ήρθαν κοντά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Wicked». Τότε, η δημοσιότητα γύρω από τη σχέση τους ήταν έντονη, καθώς και οι δύο είχαν χωρίσει πρόσφατα από τους συζύγους τους.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατήσει την είδηση του χωρισμού μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η τραγουδίστρια έχει αφοσιωθεί αυτή την περίοδο στην περιοδεία της «Eternal Sunshine Tour» και στην προώθηση της δουλειάς της, ενώ ο Ίθαν Σλέιτερ συνεχίζει τη θεατρική και κινηματογραφική πορεία του.

Μέχρι στιγμής, κανένας από τους δύο δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τον χωρισμό, ωστόσο οι πληροφορίες που μεταδίδονται από τα αμερικανικά μέσα συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για ένα φιλικό τέλος, χωρίς δράματα, αλλά με αγάπη.