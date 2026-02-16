Σίνθια Ερίβο: Απαντά στις φήμες περί ερωτικής σχέσης με την Αριάνα Γκράντε, μετά το “Wicked”

Η Σίνθια Ερίβο ξεκαθαρίζει τι πραγματικά συμβαίνει με τη συμπρωταγωνίστριά της και σχολιάζει τις αντιδράσεις γύρω από τη στενή φιλία τους.

Η Σίνθια Ερίβο τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τις φήμες που τη θέλουν να διατηρεί ερωτική σχέση με τη συμπρωταγωνίστριά της στο «Wicked», Αριάνα Γκράντε. Οι δυο τους συνεργάστηκαν στην κινηματογραφική μεταφορά του δημοφιλούς μιούζικαλ, με τη σχέση τους να γίνεται συχνά αντικείμενο συζήτησης, πυροδοτώντας έντονη φημολογία στα social media σχετικά με το αν είναι ή όχι ζευγάρι.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η 39χρονη ηθοποιός αποφάσισε να δώσει απαντήσεις, χαρακτηρίζοντας τις εικασίες «παράξενη εμμονή». Η Σινθία Ερίβο ανέφερε πως μέρος του κοινού, είτε θεωρούσε ότι η οικειότητα μεταξύ τους ήταν σκηνοθετημένη για τις κάμερες είτε υπέθετε ότι οι δυο τους είναι ζευγάρι. Η αλήθεια, βέβαια, απέχει αρκετά από αυτές τις φήμες.

Η Σίνθια Ερίβο αποκάλυψε, αν είναι (ήταν) ή όχι ζευγάρι με την Αριάνα Γκράντε

Μιλώντας στο «Stylist», απέδωσε τις αντιδράσεις στο γεγονός ότι το κοινό δεν είναι εξοικειωμένο με την εικόνα μιας βαθιάς, αυθεντικής πλατωνικής φιλίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες – ειδικά όταν αυτή εκδηλώνεται δημόσια. Όπως υπογράμμισε, οι στενές σχέσεις που βασίζονται στη σύνδεση και τη συναισθηματική υποστήριξη συχνά παρερμηνεύονται, επειδή δεν έχουμε μάθει να τις αντιμετωπίζουμε ως κάτι θετικό και φυσιολογικό.

Ακόμα, η Σίνθια Ερίβο είπε: «Μια σχέση στην οποία οι άνθρωποι είναι συνδεδεμένοι, κάνει μερικές φορές τους άλλους να νιώθουν άβολα. Δεν έχουμε διδαχθεί ότι τέτοιες σχέσεις είναι καλές για εμάς». Και εξήγησε πως «δεν έχουμε συνηθίσει να τις βλέπουμε μπροστά στην κάμερα, δημόσια».

Από την πλευρά της, η Αριάνα Γκράντε είχε ήδη αναφερθεί στη μεταξύ τους χημεία σε podcast της Έιμι Πόλερ, εξηγώντας πως είναι άνθρωπος που εκφράζει την ενέργειά της μέσα από τη σωματική επαφή. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός σημείωσε ότι συχνά κρατά το χέρι κάποιου ή αναζητά φυσική επαφή με τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά της, ως ένδειξη στήριξης και σύνδεσης.

Παρά το φορτισμένο πρόγραμμα και των δύο, η Αριάνα Γκράντε αποκάλυψε ότι καταβάλλουν συνειδητή προσπάθεια να διατηρούν ζωντανή τη φιλία τους. Να σημειωθεί ότι και οι δύο βρίσκονται σε άλλες σχέσεις. Η Αριάνα Γκράντε διατηρεί δεσμό με τον συμπρωταγωνιστή της στο «Wicked», Ίθαν Σλέιτερ, ενώ η Σίνθια Ερίβο βρίσκεται εδώ και χρόνια σε σχέση με τη σεναριογράφο και δημιουργό Λίνα Γουέιθ.

Παρ’ όλα αυτά, το σούσουρο στα καλλιτεχνικά πηγαδάκια σχετικά με το είδος της σχέσης τους φαίνεται πως ακόμα καλά κρατεί.

