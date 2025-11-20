Σίνθια Ερίβο: Η τελευταία συνάντηση με τον πατέρα της στα 16 της: “Με εγκατέλειψε στον σταθμό”

Η Σίνθια Ερίβο σε μια κατάθεση ψυχής για την προβληματική σχέση με τον πατέρα της ήδη από την παιδική ηλικία της. Την παράτησε σε σταθμό τρένων και χάθηκε από τη ζωή της.

Η Σίνθια Ερίβο αποκάλυψε την επώδυνη τελευταία συζήτηση που είχε με τον πατέρα της, μια στιγμή που οδήγησε σε οριστική αποξένωση. Όπως περιγράφει στην αυτοβιογραφία της «Simply More» και στο podcast «We Can Do Hard Things», ο πατέρας της «δεν υπήρξε ποτέ μόνιμα στη ζωή» της, παρότι πλήρωνε την κάρτα μετακίνησης για το σχολείο.

Όπως εξομολογήθηκε η ηθοποιός, σε ηλικία 16 ετών της ανακοίνωσε ότι επιθυμεί να συνεχίσει να πληρώνει τη μεταφορά της στο σχολείο, γεγονός που προκάλεσε τον εκνευρισμό της. «Αυτό είναι το ένα πράγμα που πρέπει να κάνεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το κάνεις τώρα», αποκρίθηκε. Τότε, ένας υπάλληλος του σταθμού παρενέβη, συμβουλεύοντάς την να μην μιλά έτσι στον πατέρα της. Η απάντησή της ήταν άμεση: «Πρέπει να κάνετε ησυχία. Αυτό δεν σας αφορά και δεν έχετε ιδέα τι συμβαίνει εδώ».

Μετά από μερικές στιγμές έντασης και διαφωνιών, η Σίνθια Ερίβο άκουσε τα εξής λόγια από το στόμα του πατέρα της: «Θα αγοράσω τις κάρτες μετακίνησης για το σχολείο, αλλά δεν θέλω να σε ξαναδώ». Πράγματι, το έκανε και ύστερα απομακρύνθηκε, αφήνοντάς τη μόνη στον σταθμό. Η ηθοποιός θυμάται το σοκ που ένιωσε, χωρίς τότε να συνειδητοποιεί πόσο θα την πλήγωνε για το υπόλοιπο της ζωής της αυτή η συνομιλία. Λίγο αργότερα, τον είδε να περνά μπροστά της «σαν να μην την είχε γνωρίσει ποτέ».

Η επόμενη ημέρα μετά τη ρήξη στη σχέση της με τον πατέρα της

Από εκείνη την ημέρα, η Σίνθια Ερίβο και ο πατέρας της έχουν συναντηθεί μόνο δύο φορές - σε γάμους, όταν εκείνη ήταν 25 και 35 ετών - αλλά «δεν αντάλλαξαν λέξη». Αυτή η δυσάρεστη εμπειρία την έκανε, όπως λέει, να αποφεύγει την οικειότητα και να μη ζητά ποτέ βοήθεια από άλλους, φοβούμενη ότι θα την εγκαταλείψουν.

Με τη βοήθεια της θεραπείας και της προσωπικής δουλειάς, η ηθοποιός κατάφερε να αλλάξει οπτική και να συνειδητοποιήσει ότι «αν κάποιος φεύγει, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι σε εγκαταλείπει». Πλέον βλέπει πως η αποχώρηση ενός ανθρώπου μπορεί να είναι «μέρος της δικής του πορείας», σημειώνοντας στο βιβλίο της, ότι ο πατέρας της «δεν ήταν φτιαγμένος για να είναι πατέρας».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σχέση με τη μητέρα και την αδελφή της, με τις οποίες προσπαθούν ακόμη να βρουν ισορροπία ως προς τη σεξουαλικότητά της. Η ίδια, που βρίσκεται σε σχέση με τη Λένα Γουέιτ, αποκάλυψε: «Πρόσφατα ξεπεράσαμε ένα εμπόδιο και αρχίζουμε να βρίσκουμε ξανά τον δρόμο η μία προς την άλλη».